https://anlatilaninotesi.com.tr/20250610/alanyada-gezi-teknesinde-yangin--1096902801.html
Alanya'da lüks gezi teknesinde yangın
Alanya'da lüks gezi teknesinde yangın
Sputnik Türkiye
Antalya'nın Alanya ilçesinde, barınakta demirli lüks gezi teknesinde çıkan yangın söndürüldü. 10.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-10T10:35+0300
2025-06-10T10:35+0300
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Alanya Balıkçı Barınağı'nda demirli "Cleopatra Luxury" adlı teknede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sahil güvenlik ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Alanya'da tekne yangınıEkiplerin ve barınaktakilerin müdahalesi sonucu yaklaşık bir saatte yangın söndürüldü. Yangın sonrası tekne kullanılamaz hale geldi.Soğutma çalışması yapan ekipler, yangının çıkış nedeni araştırıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/bodrumda-marinaya-yanasan-teknede-patlama-meydana-geldi-3-kisi-yaralandi-1096787610.html
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alanya, tekne, yangın
Alanya'da lüks gezi teknesinde yangın
10:35 10.06.2025 (güncellendi: 10:40 10.06.2025)
Ayrıntılar geliyor
Antalya'nın Alanya ilçesinde, barınakta demirli lüks gezi teknesinde çıkan yangın söndürüldü.
Alanya Balıkçı Barınağı'nda demirli "Cleopatra Luxury" adlı teknede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sahil güvenlik ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin ve barınaktakilerin müdahalesi sonucu yaklaşık bir saatte yangın söndürüldü. Yangın sonrası tekne kullanılamaz hale geldi.
Soğutma çalışması yapan ekipler, yangının çıkış nedeni araştırıyor.