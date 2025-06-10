https://anlatilaninotesi.com.tr/20250610/alanyada-gezi-teknesinde-yangin--1096902801.html

Alanya'da lüks gezi teknesinde yangın

Alanya'da lüks gezi teknesinde yangın

Sputnik Türkiye

Antalya'nın Alanya ilçesinde, barınakta demirli lüks gezi teknesinde çıkan yangın söndürüldü. 10.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-10T10:35+0300

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alanya

tekne

yangın

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Alanya Balıkçı Barınağı'nda demirli "Cleopatra Luxury" adlı teknede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sahil güvenlik ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Alanya'da tekne yangınıEkiplerin ve barınaktakilerin müdahalesi sonucu yaklaşık bir saatte yangın söndürüldü. Yangın sonrası tekne kullanılamaz hale geldi.Soğutma çalışması yapan ekipler, yangının çıkış nedeni araştırıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/bodrumda-marinaya-yanasan-teknede-patlama-meydana-geldi-3-kisi-yaralandi-1096787610.html

türki̇ye

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