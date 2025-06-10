https://anlatilaninotesi.com.tr/20250610/cumhurbaskani-once-ortadogu-turuna-ardindan-da-nato-zirvesine-gidecek-1096911391.html

Cumhurbaşkanı önce Ortadoğu turuna, ardından da NATO zirvesine gidecek

Cumhurbaşkanı önce Ortadoğu turuna, ardından da NATO zirvesine gidecek

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan haziran ayı sonunda yoğun bir diplomasi trafiği yürütecek. Cumhurbaşkanı önce Umman ve Kuveyt'e sonra da NATO zirvesi için... 10.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-10T13:17+0300

2025-06-10T13:17+0300

2025-06-10T13:17+0300

türki̇ye

türkiye

kuveyt

gazze

umman

nato

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yoğun bir diplomasi trafiğine hazırlanıyor. Bayram tatilini dinlenerek geçiren Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mesaisine diplomasi ağırlıklı olarak başlayacak. Erdoğan’ın gündeminde İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları, Rusya-Ukrayna arasında görüşmelerin sürdürülmesi gibi bölgesel gelişmeler olacak.İlk ziyaret Kuveyt’eCumhurbaşkanı Erdoğan 16-17 Haziran tarihinde ilk olarak Kuveyt'e gidecek. 2024 yılı Mayıs ayından Türkiye’ye gelen Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından havaalanında karşılanmıştı. Bu ziyarete karşılık olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan yaklaşık bir yıl sonra Kuveyt emirini ziyaret edecek. Görüşmede iki ülke arasında ilişkilerin yanı sıra başta Gazze ve Suriye olmak üzere bölgesel konuların ele alınması öngörülüyor.İkinci durak Umman2024 yılının kasım ayında Türkiye’ye gelen Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur El Said ile görüşmek üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan 17-18 Haziran tarihlerinde Umman’a gidecek. İki lider yaklaşık bir hafta önce telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Bu görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Umman ile işbirliğinin her alanda güçlendiğini, ilişkileri geliştirmek için gayret göstermeye devam edeceklerini belirtmişti. İki lider birbirlerinin kurban bayramını da tebrik etmişti. İki liderin görüşmesinden iki ülke ilişkilerinin yanı sıra Gazze ve Suriye’deki son gelişmeler olması bekleniyor.NATO zirvesi için Hollanda'ya gidecekCumhurbaşkanı Erdoğan 24-25 Haziran'da Hollanda’da gerçekleşecek olan NATO liderler toplantısında da katılacak. Göreve geldikten sonra ABD Başkanı Trump ilk defa NATO liderler zirvesine katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump’un bu zirvede bir araya gelme ihtimali bulunuyor. İki liderin zirvede yer alması nedeniyle toplantının en önemli gündeminin Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmeleri olması bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250606/cumhurbaskani-erdogan-bu-hayirli-sureci-herhangi-bir-yol-kazasina-mahal-vermeden-insallah-basariya-1096841359.html

türki̇ye

kuveyt

gazze

umman

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türkiye, kuveyt, gazze, umman, nato