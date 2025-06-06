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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bu hayırlı süreci herhangi bir yol kazasına mahal vermeden inşallah başarıya ulaştıracağız'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bu hayırlı süreci herhangi bir yol kazasına mahal vermeden inşallah başarıya ulaştıracağız'
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti teşkilatlarının bayramlaşma programı için yayımladığı video mesajında Türkiye Yüzyılı ve Terörsüz Türkiye vurgusu yaptı. 06.06.2025, Sputnik Türkiye
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2025-06-06T11:33+0300
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ak parti
recep tayyip erdoğan
kurban bayramı
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Kurban Bayramı nedeniyle AK Parti teşkilatlarının bayramlaşma programı için video konferans yoluyla mesaj yayımlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Terörsüz Türkiye vurgusu yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "86 milyonun ezeli ve ebedi kardeşliğini perçinleyecek bu hayırlı süreci herhangi bir yol kazasına mahal vermeden inşallah başarıya ulaştıracağız" dedi. 'Türkiye Yüzyılı'nı kardeşliğin, demokrasinin, refahın, kalkınmanın ve tüm bölgemizde barışın yüzyılı yapıncaya kadar durmadan çalışacağız. Bu yolda hiçbir ayrım yapmadan 86 milyonun tamamını kucaklayacağız' diyen Erdoğan, muhalefeti de eleştirdi. Kurban Bayramı'nı kutladıKonuşmasında herkesin Kurban Bayramı'nı tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir yandan Kurban Bayramına erişmenin bahtiyarlığını yaşarken diğer yandan enkazlar arasında, bombalar altında bayramı karşılayan Gazzeli mazlumların acısını kalbimizin derinlerinde hissediyoruz. İsrail hükümetinin insanlık dışı saldırılarına rağmen doğdukları toprakları kahramanca savunan Gazze'ye, canları pahasına sahip çıkan Filistinli kardeşlerimi bugün bir kez daha Kemali hürmetle selamlıyor. Bayramlarını tebrik ediyor. Şehit olmuş kardeşlerimizi rahmetle yad ediyorum. Siz teşkilatımdan bayram boyunca yetim, öksüz, mazlum ve mağdur çocukları özellikle hatırlamanızı, bayramın sıcaklığını onların da teneffüs etmelerine vesile olmanızı özellikle istirham ediyorum. Aynı şekilde hayatlarını vatanımız, bayrağımız ve bağımsızlığımız için feda etmiş şehitlerimizin emanetlerini her zaman olduğu gibi bu bayramda da ihmal etmemenizi sizlerden beklediğimizi ifade ediyorum. Her birinize gayretleriniz için şimdiden teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı. Muhalefeti eleştirdiErdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü: "Ülkemizde ve bölgemizde yaşanan her hadise partimizin ve ittifakımızın dayanışmasının önemini bizlere hatırlatıyor. Sadece son iki haftada ana muhalefet cephesinde şahit olduğumuz tartışmalara bakmak bile sorumluluklarımızın ne kadar ağır, görevimizin ne kadar mühim olduğunu anlamak için ziyadesiyle yeterlidir. Daha 1 yıl öncesine kadar seçimlerde bol keseden vaat dağıtanlar bugün en basit belediye hizmetlerini dahi yerine getiremiyor. Muhalefetin saplandığı popülizm bataklığının şehirlerimizin nasıl bir uçurumun eşiğine geldiğini hep beraber ibretle takip ediyoruz. Bırakın Türkiye'yi yönetmeyi, ellerindeki 3-5 belediyeyi dahi skandalsız, sorunsuz, kavgasız, şaibesiz yönetme becerisi olmayan bir avuç yolsuz siyasetçinin vasalı haline gelmiş bir zihniyetle karşı karşıyayız. Türkiye'nin ana muhalefet partisinin bu vizyonsuzluktan kurtulması, beceriksizliğe mahkum ettikleri milyonlarca vatandaşımız gibi bizim de en samimi arzumuzdur."Herhangi bir yol kazasına mahal vermeyeceğizErdoğan, 'Türkiye'yi hak ettiği sevilere ulaştıracak irade, tecrübe, birikim ve ufuk anca bizde vardır' derken, Rusya ve Ukrayna arasındaki görüşmelerin İstanbul'da yapılmasının bunun apacık ispatı olduğunu dile getirdi. Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü: "Terörsüz Türkiye sürecinde aldığımız mesafe aynı şekilde ülkemizin kendi sorunlarına yerli, milli reçeteler üretme kabiliyetini teyit etmiştir. 86 milyonun ezeli ve ebedi kardeşliğini perçinleyecek bu hayırlı süreci herhangi bir yol kazasına mahal vermeden inşallah başarıya ulaştıracağız. Bir diğer önceliğimiz olan ekonomide de enflasyon, istihdam ve ihracat tarafında çok olumlu haberler alıyoruz. Büyüme ve ihracat rakamlarından sonra salı günü açıklanan enflasyon verilerinde de hedeflerimizle uyumlu gittiğimizi gördük."Türkiye Yüzyılı'nı kardeşliğin, demokrasinin, refahın, kalkınmanın ve tüm bölgemizde barışın yüzyılı yapıncaya kadar durmadan çalışacağız. Bu yolda hiçbir ayrım yapmadan 86 milyonun tamamını kucaklayacağız. Gerilimden, kavgadan, kutuplaşmadan beslenenlere prim vermeyeceğiz. Bilhassa bu mübarek günlerde kapısı çalınmadık, kalbi fethedilmedik, hal hatırı sorulmadık hiç kimseyi bırakmayacağız. Hep beraber bu anlayışla millete hizmet mücadelemizi sürdüreceğiz."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250606/cumhurbaskani-erdogan-mhp-genel-baskani-bahcelinin-bayramini-kutladi-1096840071.html
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türkiye, ak parti, recep tayyip erdoğan, kurban bayramı
türkiye, ak parti, recep tayyip erdoğan, kurban bayramı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bu hayırlı süreci herhangi bir yol kazasına mahal vermeden inşallah başarıya ulaştıracağız'

11:33 06.06.2025
© AACumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2025
© AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti teşkilatlarının bayramlaşma programı için yayımladığı video mesajında Türkiye Yüzyılı ve Terörsüz Türkiye vurgusu yaptı.
Kurban Bayramı nedeniyle AK Parti teşkilatlarının bayramlaşma programı için video konferans yoluyla mesaj yayımlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Terörsüz Türkiye vurgusu yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "86 milyonun ezeli ve ebedi kardeşliğini perçinleyecek bu hayırlı süreci herhangi bir yol kazasına mahal vermeden inşallah başarıya ulaştıracağız" dedi. 'Türkiye Yüzyılı'nı kardeşliğin, demokrasinin, refahın, kalkınmanın ve tüm bölgemizde barışın yüzyılı yapıncaya kadar durmadan çalışacağız. Bu yolda hiçbir ayrım yapmadan 86 milyonun tamamını kucaklayacağız' diyen Erdoğan, muhalefeti de eleştirdi.

Kurban Bayramı'nı kutladı

Konuşmasında herkesin Kurban Bayramı'nı tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir yandan Kurban Bayramına erişmenin bahtiyarlığını yaşarken diğer yandan enkazlar arasında, bombalar altında bayramı karşılayan Gazzeli mazlumların acısını kalbimizin derinlerinde hissediyoruz. İsrail hükümetinin insanlık dışı saldırılarına rağmen doğdukları toprakları kahramanca savunan Gazze'ye, canları pahasına sahip çıkan Filistinli kardeşlerimi bugün bir kez daha Kemali hürmetle selamlıyor. Bayramlarını tebrik ediyor. Şehit olmuş kardeşlerimizi rahmetle yad ediyorum. Siz teşkilatımdan bayram boyunca yetim, öksüz, mazlum ve mağdur çocukları özellikle hatırlamanızı, bayramın sıcaklığını onların da teneffüs etmelerine vesile olmanızı özellikle istirham ediyorum. Aynı şekilde hayatlarını vatanımız, bayrağımız ve bağımsızlığımız için feda etmiş şehitlerimizin emanetlerini her zaman olduğu gibi bu bayramda da ihmal etmemenizi sizlerden beklediğimizi ifade ediyorum. Her birinize gayretleriniz için şimdiden teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Muhalefeti eleştirdi

Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Ülkemizde ve bölgemizde yaşanan her hadise partimizin ve ittifakımızın dayanışmasının önemini bizlere hatırlatıyor. Sadece son iki haftada ana muhalefet cephesinde şahit olduğumuz tartışmalara bakmak bile sorumluluklarımızın ne kadar ağır, görevimizin ne kadar mühim olduğunu anlamak için ziyadesiyle yeterlidir. Daha 1 yıl öncesine kadar seçimlerde bol keseden vaat dağıtanlar bugün en basit belediye hizmetlerini dahi yerine getiremiyor. Muhalefetin saplandığı popülizm bataklığının şehirlerimizin nasıl bir uçurumun eşiğine geldiğini hep beraber ibretle takip ediyoruz. Bırakın Türkiye'yi yönetmeyi, ellerindeki 3-5 belediyeyi dahi skandalsız, sorunsuz, kavgasız, şaibesiz yönetme becerisi olmayan bir avuç yolsuz siyasetçinin vasalı haline gelmiş bir zihniyetle karşı karşıyayız. Türkiye'nin ana muhalefet partisinin bu vizyonsuzluktan kurtulması, beceriksizliğe mahkum ettikleri milyonlarca vatandaşımız gibi bizim de en samimi arzumuzdur."

Herhangi bir yol kazasına mahal vermeyeceğiz

Erdoğan, 'Türkiye'yi hak ettiği sevilere ulaştıracak irade, tecrübe, birikim ve ufuk anca bizde vardır' derken, Rusya ve Ukrayna arasındaki görüşmelerin İstanbul'da yapılmasının bunun apacık ispatı olduğunu dile getirdi. Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Terörsüz Türkiye sürecinde aldığımız mesafe aynı şekilde ülkemizin kendi sorunlarına yerli, milli reçeteler üretme kabiliyetini teyit etmiştir. 86 milyonun ezeli ve ebedi kardeşliğini perçinleyecek bu hayırlı süreci herhangi bir yol kazasına mahal vermeden inşallah başarıya ulaştıracağız. Bir diğer önceliğimiz olan ekonomide de enflasyon, istihdam ve ihracat tarafında çok olumlu haberler alıyoruz. Büyüme ve ihracat rakamlarından sonra salı günü açıklanan enflasyon verilerinde de hedeflerimizle uyumlu gittiğimizi gördük.
"Türkiye Yüzyılı'nı kardeşliğin, demokrasinin, refahın, kalkınmanın ve tüm bölgemizde barışın yüzyılı yapıncaya kadar durmadan çalışacağız. Bu yolda hiçbir ayrım yapmadan 86 milyonun tamamını kucaklayacağız. Gerilimden, kavgadan, kutuplaşmadan beslenenlere prim vermeyeceğiz. Bilhassa bu mübarek günlerde kapısı çalınmadık, kalbi fethedilmedik, hal hatırı sorulmadık hiç kimseyi bırakmayacağız. Hep beraber bu anlayışla millete hizmet mücadelemizi sürdüreceğiz."
Erdoğan-Bahçeli görüşmesi - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2025
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin bayramını kutladı
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