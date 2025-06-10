https://anlatilaninotesi.com.tr/20250610/bitcoin-yeni-rekora-mi-gidiyor-1096900664.html

Bitcoin yeni rekora mı gidiyor?

Bitcoin yeni rekora mı gidiyor?

Sputnik Türkiye

ABD ile Çin arasında Londra’da başlayan ticaret görüşmelerinden gelen olumlu sinyaller, kripto para piyasalarında iyimserliği artırdı. 10.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-10T10:05+0300

2025-06-10T10:05+0300

2025-06-10T10:05+0300

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ABD-Çin ticaret müzakereleri, kripto varlıklarda sert bir yükseliş dalgasını tetikledi. Görüşmelerin pozitif seyri, yatırımcıların risk iştahını artırırken, piyasanın lokomotifi Bitcoin 110 bin 587 dolara kadar çıkarak yeni bir rekorun eşiğine geldi.Bitcoin’in piyasa değeri, bu yükselişle birlikte 2,19 trilyon dolara ulaştı. Bu rakam, kripto piyasasının toplam değerinin yaklaşık yüzde 64’ünü oluşturuyor.Son 24 saatte değer kazandıPazartesi günü itibarıyla kripto piyasasının toplam değeri yüzde 3,85 oranında artarken, Bitcoin son 24 saatte yüzde 4,1 değer kazandı. Ethereum yüzde 6’nın, Dogecoin ise yüzde 5,6’nın üzerinde artış gösterdi. Genel işlem hacmi ise bir önceki güne göre yüzde 43’e yakın artışla 119 milyar dolara ulaştı. Bu hareketlilik, altcoin piyasasını da yukarı taşıdı.Bitcoin'de yeni rekor gelir mi?Opsiyon piyasasında da yükseliş eğilimi dikkat çekiyor. Açık pozisyonların yüzde 62’sinden fazlası alım opsiyonlarında (call) yoğunlaşmış durumda. Son 24 saatteki işlem dağılımı da benzer bir tablo çiziyor: İşlemlerin yaklaşık üçte ikisi alım yönlü gerçekleşti. Bu oranlar, yatırımcıların kısa vadede Bitcoin’den yukarı yönlü hareket beklediklerini ortaya koyuyorTüm bu gelişmeler, Bitcoin’in yeni bir rekor kırma potansiyelini güçlendirirken, yatırımcılar açısından da kritik bir dönemece işaret ediyor. ABD-Çin görüşmelerinin seyri ve makroekonomik göstergeler, önümüzdeki günlerde kripto para piyasalarının yönünü belirleyecek en önemli etkenler arasında yer alacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250605/dolar-ve-euroda-hareketlilik-euro-mart-ayi-rekoruna-yaklasti-1096815325.html

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