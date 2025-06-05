https://anlatilaninotesi.com.tr/20250605/dolar-ve-euroda-hareketlilik-euro-mart-ayi-rekoruna-yaklasti-1096815325.html
Dolar ve Euro'da hareketlilik: Euro mart ayı rekoruna yaklaştı
Dolar ve Euro'da hareketlilik: Euro mart ayı rekoruna yaklaştı
Sputnik Türkiye
Döviz kurlarında hareketlilik devam ediyor. Euro mart ayı rekor seviyesine yaklaştı ve rekorun kıyısında işlem görüyor. Dolar da Haziran ayını en yüksek... 05.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-05T09:40+0300
2025-06-05T09:40+0300
2025-06-05T09:40+0300
ekonomi̇
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euro
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Dolar ve Euro perşembe gününe yükseliş eğilimi ile başladı.Euro ve dolarda son durum ne?Küresel piyasalardaki hareketlilik iç piyasada döviz kurlarına da yansıyor. Dolar ve euro güç kazanmaya devam ediyor. ABD'nin ticaret savaşlarıyla birlikte piyasalardaki belirsizlik ortamı altın ve dolar ekseninde hareket ederken iç piyasada euro da yükseliyor.ABD ekonomisine olan güvensizlik küresel piyasalarda doları baskı altında tutarken ABD Başkanı Donald Trump'ın, Fed Başkanı Jerome Powell'ı faiz indirmesi için baskı altında tutması doları güçlendirdi.Dolar sakinliğini bozduDolar güne 39.20 seviyelerinden başladı. Gün içinde en yüksek 39.3433 lirayı gördü. Tarihi yüksek seviyesi olan 41.5297 liraya ulaşmasına sadece yüzde 5.26'lık yükseliş gerekiyor.Euro mart ayı rekoruna yaklaşıyorEuro kuru rekorun kenarında işlem görüyor. Geçtiğimiz Mart ayında 45.2004 liraya kadar yükselen euro bugün 45.1791 liraya çıktı. Rekora sadece 0.0213 lira kaldı. Euro şu sıralar 45.0889 liradan işlem göüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/rekora-ramak-kaldi-euro-neden-yukseliyor-yeni-rekor-gelir-mi-1096512841.html
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dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, ekonomi
dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, ekonomi
Dolar ve Euro'da hareketlilik: Euro mart ayı rekoruna yaklaştı
Ayrıntılar geliyor
Döviz kurlarında hareketlilik devam ediyor. Euro mart ayı rekor seviyesine yaklaştı ve rekorun kıyısında işlem görüyor. Dolar da Haziran ayını en yüksek seviyesine ulaştı.
Dolar ve Euro perşembe gününe yükseliş eğilimi ile başladı.
Euro ve dolarda son durum ne?
Küresel piyasalardaki hareketlilik iç piyasada döviz kurlarına da yansıyor. Dolar ve euro güç kazanmaya devam ediyor. ABD'nin ticaret savaşlarıyla birlikte piyasalardaki belirsizlik ortamı altın ve dolar ekseninde hareket ederken iç piyasada euro da yükseliyor.
ABD ekonomisine olan güvensizlik küresel piyasalarda doları baskı altında tutarken ABD Başkanı Donald Trump'ın, Fed Başkanı Jerome Powell'ı faiz indirmesi için baskı altında tutması doları güçlendirdi.
Dolar güne 39.20 seviyelerinden başladı. Gün içinde en yüksek 39.3433 lirayı gördü. Tarihi yüksek seviyesi olan 41.5297 liraya ulaşmasına sadece yüzde 5.26'lık yükseliş gerekiyor.
Euro mart ayı rekoruna yaklaşıyor
Euro kuru rekorun kenarında işlem görüyor.
Geçtiğimiz Mart ayında 45.2004 liraya kadar yükselen euro bugün
45.1791 liraya çıktı. Rekora sadece 0.0213 lira kaldı. Euro şu sıralar 45.0889 liradan işlem göüyor.