https://anlatilaninotesi.com.tr/20250610/balikesirde-orman-yangini-cikti-ekipler-yangina-mudahalede-bulunuyor-1096919831.html

Balıkesir'de orman yangını çıktı: Ekipler yangına müdahalede bulunuyor

Balıkesir'de orman yangını çıktı: Ekipler yangına müdahalede bulunuyor

Sputnik Türkiye

Balıkesir'in Bigadiç ilçesine bağlı Hacıömerderesi Mahallesi'nde henüz nedeni belirlenemeyen bir orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman... 10.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-10T18:11+0300

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2025-06-10T18:11+0300

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Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.Bigadiç ilçesinde aniden başlayan orman yangını, bölgedeki Hacıömerderesi Mahallesi'ni tehdit etmeye başladı. İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına havadan helikopterlerle su atımı ve karadan arazözlerle müdahale ederken, alevlerin yayılması engellenmeye çalışılıyor.Yetkililer, yangının çıkış nedeninin araştırıldığını belirtirken, rüzgarın etkisiyle zorlaşan müdahale çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250610/alanyada-gezi-teknesinde-yangin--1096902801.html

türki̇ye

balıkesir

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balıkesir, bigadiç, bigadiç belediyesi, yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, yangın alarmı, yangın felaketi