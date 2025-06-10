https://anlatilaninotesi.com.tr/20250610/balikesirde-orman-yangini-cikti-ekipler-yangina-mudahalede-bulunuyor-1096919831.html
Balıkesir'de orman yangını çıktı: Ekipler yangına müdahalede bulunuyor
Balıkesir'de orman yangını çıktı: Ekipler yangına müdahalede bulunuyor
Sputnik Türkiye
Balıkesir'in Bigadiç ilçesine bağlı Hacıömerderesi Mahallesi'nde henüz nedeni belirlenemeyen bir orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman... 10.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-10T18:11+0300
2025-06-10T18:11+0300
2025-06-10T18:11+0300
türki̇ye
balıkesir
bigadiç
bigadiç belediyesi
yangın
yangın söndürme
yangın helikopteri
yangın alarmı
yangın felaketi
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Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.Bigadiç ilçesinde aniden başlayan orman yangını, bölgedeki Hacıömerderesi Mahallesi'ni tehdit etmeye başladı. İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına havadan helikopterlerle su atımı ve karadan arazözlerle müdahale ederken, alevlerin yayılması engellenmeye çalışılıyor.Yetkililer, yangının çıkış nedeninin araştırıldığını belirtirken, rüzgarın etkisiyle zorlaşan müdahale çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250610/alanyada-gezi-teknesinde-yangin--1096902801.html
türki̇ye
balıkesir
bigadiç
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balıkesir, bigadiç, bigadiç belediyesi, yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, yangın alarmı, yangın felaketi
balıkesir, bigadiç, bigadiç belediyesi, yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, yangın alarmı, yangın felaketi
Balıkesir'de orman yangını çıktı: Ekipler yangına müdahalede bulunuyor
Balıkesir'in Bigadiç ilçesine bağlı Hacıömerderesi Mahallesi'nde henüz nedeni belirlenemeyen bir orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edilirken, yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.
Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.
Bigadiç ilçesinde aniden başlayan orman yangını, bölgedeki Hacıömerderesi Mahallesi'ni tehdit etmeye başladı. İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına havadan helikopterlerle su atımı ve karadan arazözlerle müdahale ederken, alevlerin yayılması engellenmeye çalışılıyor.
Yetkililer, yangının çıkış nedeninin araştırıldığını belirtirken, rüzgarın etkisiyle zorlaşan müdahale çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.