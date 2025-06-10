Beach tarifeleri: Lahmacun değil, plaj fiyatları yakıyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SERHAT AYAN'LA BAYRAM ÖZEL
Türk müzik tarihine girmiş 'acayip şarkılar'
00:04
33 dk
TARİHTE BUGÜN
Orwell'in distopyası: 1984'ün ardındakiler
00:41
5 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna askeri cenazelerin kabulünü süresiz olarak erteledi: ‘6 bin cenaze için tazminat ödeyecek bütçeleri yok’
00:51
2 dk
ANKARA FARKI BAYRAM ÖZEL
Edebiyatın iç dünyası: ‘Şiirin nöbetini tutuyoruz’
01:02
45 dk
SERHAT AYAN'LA BAYRAM ÖZEL
Yapay zekâ ile bayramların kökenine yolculuk
02:02
34 dk
ÖZEL HABER
Tarihten bugüne Türkiye’de özel okulların görünmeyen yüzü
02:36
21 dk
OKAN ASLAN'LA BAYRAM ÖZEL
‘Sıkıntılar içinde yaşamış ama insani duygularını yitirmemiş toplum: Malakanlar’
05:01
115 dk
HABER MASASI BAYRAM ÖZEL
Cilt kanserinden korunma yöntemleri
07:01
44 dk
SESLİ HABER
Dinozor fosilinde 66 milyon yıllık tümör bulundu
07:48
2 dk
SESLİ HABER
Havadan besin almak mümkün mü?
07:51
3 dk
SESLİ HABER
Zombi böcekler: Parazitler doğada zihinleri kontrol ediyor
07:55
3 dk
SEYİR HALİ
Avukat Sefa Karcıoğlu: ‘Yargıtayın kararına göre eşler arasında sadakat yükümlülüğü vardır’
08:01
47 dk
SESLİ HABER
Her yaz geri dönen kene kabusu
08:52
6 dk
YERİ VE ZAMANI BAYRAM ÖZEL
Kentlerin oturma odası: Meydanlar
09:01
46 dk
ÖZEL HABER
Siyasetin bayram ajandası
09:47
9 dk
ÖZEL HABER
Kırmızı et üretimi düşüşte: İşte geçmişten günümüze et ithalatının hikayesi
10:01
6 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Hakan Arslan: 'Bakanlığın denetimine tabi olan konaklama işletmeleri tercih edilmeli'
10:20
16 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
SERHAT AYAN'LA BAYRAM ÖZEL
Türk müzik tarihine girmiş 'acayip şarkılar'
11:09
33 dk
TARİHTE BUGÜN
11 yaşında boya fabrikası işçiliğinden dünyaca ünlü yazarlığa uzanan bir yaşam
11:46
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
SERHAT AYAN'LA BAYRAM ÖZEL
Hababam Sınıfı ve imza şarkıları
12:07
38 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI BAYRAM ÖZEL
Kahve ismi nereden geliyor?
13:05
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
SEYİR HALİ
Kas ve eklem ağrılarına yönelik fizik tedavi ve rehabilitasyon yöntemleri
14:06
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
Emperyalizm fonlamaları aracılığıyla neler yapıldı?
15:06
43 dk
SESLİ HABER
‘Aralıklı oruç’ mercek altında
15:52
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
HAFTANIN KEYFİ BAYRAM ÖZEL
Serhat Ayan'la en güzel bayram şarkıları
16:06
49 dk
SESLİ HABER
Yeni tehdit: ‘Dev dolu’
16:55
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜN ORTASI BAYRAM ÖZEL
Dünyanın dört bir yanından bayram kutlamaları ve renkli etkinlikler
17:06
46 dk
ANKARA FARKI BAYRAM ÖZEL
Edebiyatın iç dünyası: ‘Şiirin nöbetini tutuyoruz’
18:16
44 dk
SERHAT AYAN'LA BAYRAM ÖZEL
Yapay zekâ ile bayramların kökenine yolculuk
19:01
34 dk
ÖZEL HABER
Tarihten bugüne Türkiye’de özel okulların görünmeyen yüzü
19:37
21 dk
YERİ VE ZAMANI BAYRAM ÖZEL
Şekerin dünü ve bugünü
20:01
50 dk
SEYİR HALİ BAYRAM ÖZEL
15 bin yıldır kullanılan bitki: Kenevirin ekonomik potansiyeli
21:01
50 dk
SESLİ HABER
Zombi böcekler: Parazitler doğada zihinleri kontrol ediyor
21:54
3 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Türk Beşleri ve Cumhuriyet’in müzikal yolculuğu
22:01
40 dk
ÖZEL HABER
Yöresel tatlılarla bayram yolculuğu
22:44
7 dk
ÖZEL HABER
Uzmanı uyardı: Mayıs-Eylül ayları arası Batı Nil Virüsüne dikkat
23:01
15 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Prof. Dr. Perinçek: 'Yeni faylar oluşuyor'
23:24
21 dk
YERİ VE ZAMANI BAYRAM ÖZEL
Kahve ismi nereden geliyor?
00:00
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Trump: İç savaş istemiyorum
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
YAZI - YORUM
Fethi Yılmaz'la Yazı - Yorum
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250610/asgari-ucretin-yarisina-plaj-girisi-beach-tarifeleri-cep-yakiyor-1096895534.html
Beach tarifeleri: Lahmacun değil, plaj fiyatları yakıyor
Beach tarifeleri: Lahmacun değil, plaj fiyatları yakıyor
Sputnik Türkiye
Türkiye’de plaj sezonu başladı ama fiyatlar tatilcileri düşündürüyor. Bodrum ve Çeşme başta olmak üzere birçok beach kulüpte kişi başı harcamalar 9 bin TL’ye... 10.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-10T07:36+0300
2025-06-10T07:51+0300
yaşam
çeşme
marmaris
plaj
halk plajı
plaj giriş ücreti
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0a/1096896215_0:132:3173:1917_1920x0_80_0_0_9b6bf13263e9909d3121e8664ef7e228.jpg
Kurban Bayramı tatiliyle birlikte Türkiye’de plaj sezonu da resmen açıldı. Ancak denize girmek artık ciddi bir maliyet anlamına geliyor. Beach kulüplerin giriş ücretleri, yeme-içme fiyatları ve şezlong kiraları dudak uçuklatıyor. Ege kıyılarında bazı beachlerde kişi başı harcama 9 bin TL’ye kadar çıkarken, yalnızca giriş ücreti bazı yerlerde 225 euro’yu (yaklaşık 10 bin TL) buluyor.Fiyatlar geçen yıla göre yüzde 300’e varan oranlarda arttı. Giriş ücretini düşük tutan yerlerde ise şezlong, havlu ve plaj kullanımı için ayrıca ödeme talep ediliyor. Hatta bazı beaclerde giriş ücreti asgari ücretin (22 bin 104 TL) yarısına ulaştı. Bazı plajlarda ücretler euro üzerinden iddialarıMilliyet'in haberine göre Bodrum’da bazı beach kulüplerinde iki kişi için minimum harcama 2 bin TL’den başlıyor. Bazı sosyetik mekanlar fiyatlarını euro cinsinden belirliyor. Örneğin, Buddha Bar ve Beach kişi başı 225 euro ile zirvede. Bu ücretin 75 euro’su sahil kullanım bedeli, 150 euro’su ise minimum harcama şartı.Yula Beach kişi başı 2 bin TL minimum harcama istiyor, şezlong ve plaj hizmeti ise ekstra ücretli. Laura Bodrum’da bu limit 2 bin 500 TL, ancak otopark ücretsiz.İzmir Çeşme’de beach fiyatları ortalama 2 bin TL’den başlarken, 7 bin TL’ye kadar çıkabiliyor. Marmaris, Datça, Akyaka, Kaş, Kemer, Alanya, Belek, Dalyan, Fethiye ve Kuşadası gibi merkezlerde ise fiyatlar 1.000-2.000 TL aralığında.Muğla’nın Bodrum ilçesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı halk plajlarında giriş ücretsiz olsa da, şezlonglar 280 TL, localar ise 1.500 TL. Otomobil otoparkı 85 TL, motosiklet ise 50 TL.Bazı popüler beach kulüplerinin 2024 fiyatları:Yurtdışında durum farklı:Türkiye'de ücretli olan birçok hizmet, yurtdışında ücretsiz.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250610/sicakliklar-yukseliyor-termometreler-40-dereceyi-gecti-1096894474.html
çeşme
marmaris
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0a/1096896215_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_bc4bf24bcb133751d3274c950aa4360c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
bodrum beach fiyat listesi 2025, çeşme plaj ücretleri ne kadar, türkiye’de beach kulüp fiyatları, beach giriş ücretleri 2025, şezlong fiyatları bodrum 2025, bodrum beach minimum harcama, 2025 yaz sezonu plaj fiyatları, halk plajı mı özel beach mi, beach giriş ücreti kaç tl, 2025 yaz tatili bütçe rehberi, bodrum’da plaja girmek ne kadar, en pahalı beach kulüpleri türkiye, beach mi otel mi yaz tatili seçenekleri, 225 euro beach fiyatı doğru mu, bodrum’da ücretsiz plaj var mı
bodrum beach fiyat listesi 2025, çeşme plaj ücretleri ne kadar, türkiye’de beach kulüp fiyatları, beach giriş ücretleri 2025, şezlong fiyatları bodrum 2025, bodrum beach minimum harcama, 2025 yaz sezonu plaj fiyatları, halk plajı mı özel beach mi, beach giriş ücreti kaç tl, 2025 yaz tatili bütçe rehberi, bodrum’da plaja girmek ne kadar, en pahalı beach kulüpleri türkiye, beach mi otel mi yaz tatili seçenekleri, 225 euro beach fiyatı doğru mu, bodrum’da ücretsiz plaj var mı

Beach tarifeleri: Lahmacun değil, plaj fiyatları yakıyor

07:36 10.06.2025 (güncellendi: 07:51 10.06.2025)
© AA / Mustafa Ünal UysalPlajlar
Plajlar - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2025
© AA / Mustafa Ünal Uysal
Abone ol
Türkiye’de plaj sezonu başladı ama fiyatlar tatilcileri düşündürüyor. Bodrum ve Çeşme başta olmak üzere birçok beach kulüpte kişi başı harcamalar 9 bin TL’ye kadar çıkıyor. Giriş ücretleri ise bazı plajlarda asgari ücretin yarısına denk geliyor.
Kurban Bayramı tatiliyle birlikte Türkiye’de plaj sezonu da resmen açıldı. Ancak denize girmek artık ciddi bir maliyet anlamına geliyor. Beach kulüplerin giriş ücretleri, yeme-içme fiyatları ve şezlong kiraları dudak uçuklatıyor. Ege kıyılarında bazı beachlerde kişi başı harcama 9 bin TL’ye kadar çıkarken, yalnızca giriş ücreti bazı yerlerde 225 euro’yu (yaklaşık 10 bin TL) buluyor.
Fiyatlar geçen yıla göre yüzde 300’e varan oranlarda arttı. Giriş ücretini düşük tutan yerlerde ise şezlong, havlu ve plaj kullanımı için ayrıca ödeme talep ediliyor. Hatta bazı beaclerde giriş ücreti asgari ücretin (22 bin 104 TL) yarısına ulaştı.

Bazı plajlarda ücretler euro üzerinden iddiaları

Milliyet'in haberine göre Bodrum’da bazı beach kulüplerinde iki kişi için minimum harcama 2 bin TL’den başlıyor. Bazı sosyetik mekanlar fiyatlarını euro cinsinden belirliyor. Örneğin, Buddha Bar ve Beach kişi başı 225 euro ile zirvede. Bu ücretin 75 euro’su sahil kullanım bedeli, 150 euro’su ise minimum harcama şartı.
Yula Beach kişi başı 2 bin TL minimum harcama istiyor, şezlong ve plaj hizmeti ise ekstra ücretli. Laura Bodrum’da bu limit 2 bin 500 TL, ancak otopark ücretsiz.
İzmir Çeşme’de beach fiyatları ortalama 2 bin TL’den başlarken, 7 bin TL’ye kadar çıkabiliyor. Marmaris, Datça, Akyaka, Kaş, Kemer, Alanya, Belek, Dalyan, Fethiye ve Kuşadası gibi merkezlerde ise fiyatlar 1.000-2.000 TL aralığında.
Muğla’nın Bodrum ilçesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı halk plajlarında giriş ücretsiz olsa da, şezlonglar 280 TL, localar ise 1.500 TL. Otomobil otoparkı 85 TL, motosiklet ise 50 TL.
Bazı popüler beach kulüplerinin 2024 fiyatları:
Buddha Bar ve Beach: Giriş 225 euro (yaklaşık 10.000 TL). 75 euro’su giriş, 150 euro’su minimum harcama.
Lucca Beach: Kişi başı 6.000 TL (2.000 TL şezlong, 4.000 TL harcama).
MaçaKızı Hotel: Kişi başı minimum harcama 9.000 TL.
Mandarin Oriental Bodrum: Otel dışı ziyaretçiler için 7.000 TL minimum harcama ve giriş ücreti.
Yula Beach: Kişi başı 2.000 TL minimum harcama. Şezlong ekstra.
Laura Bodrum: Kişi başı 2.500 TL harcama limiti. Otopark ücretsiz, şezlong ekstra.
Yurtdışında durum farklı:
Türkiye'de ücretli olan birçok hizmet, yurtdışında ücretsiz.
Zlatni Rat (Hırvatistan): Giriş 30 dolar (yaklaşık 1.175 TL)
Fornillo Beach (İtalya): Giriş 30 euro
Nikki Beach (Dubai): Giriş 27 dolar
Scorpios (Mikonos, Yunanistan): Giriş 200 euro
Sozopol (Bulgaristan): Gecelik konaklama 49 dolar, yemek 10 dolar altı
Arnavutluk kıyıları: Pansiyonlar 10 dolar, oteller 25 dolar civarı
Ankara'da sıcak hava - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2025
YAŞAM
Sıcaklıklar yükseliyor: Termometreler 40 dereceyi geçti
06:34
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала