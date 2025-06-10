https://anlatilaninotesi.com.tr/20250610/asgari-ucretin-yarisina-plaj-girisi-beach-tarifeleri-cep-yakiyor-1096895534.html

Beach tarifeleri: Lahmacun değil, plaj fiyatları yakıyor

Beach tarifeleri: Lahmacun değil, plaj fiyatları yakıyor

Sputnik Türkiye

Türkiye’de plaj sezonu başladı ama fiyatlar tatilcileri düşündürüyor. Bodrum ve Çeşme başta olmak üzere birçok beach kulüpte kişi başı harcamalar 9 bin TL’ye... 10.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-10T07:36+0300

2025-06-10T07:36+0300

2025-06-10T07:51+0300

yaşam

çeşme

marmaris

plaj

halk plajı

plaj giriş ücreti

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Kurban Bayramı tatiliyle birlikte Türkiye’de plaj sezonu da resmen açıldı. Ancak denize girmek artık ciddi bir maliyet anlamına geliyor. Beach kulüplerin giriş ücretleri, yeme-içme fiyatları ve şezlong kiraları dudak uçuklatıyor. Ege kıyılarında bazı beachlerde kişi başı harcama 9 bin TL’ye kadar çıkarken, yalnızca giriş ücreti bazı yerlerde 225 euro’yu (yaklaşık 10 bin TL) buluyor.Fiyatlar geçen yıla göre yüzde 300’e varan oranlarda arttı. Giriş ücretini düşük tutan yerlerde ise şezlong, havlu ve plaj kullanımı için ayrıca ödeme talep ediliyor. Hatta bazı beaclerde giriş ücreti asgari ücretin (22 bin 104 TL) yarısına ulaştı. Bazı plajlarda ücretler euro üzerinden iddialarıMilliyet'in haberine göre Bodrum’da bazı beach kulüplerinde iki kişi için minimum harcama 2 bin TL’den başlıyor. Bazı sosyetik mekanlar fiyatlarını euro cinsinden belirliyor. Örneğin, Buddha Bar ve Beach kişi başı 225 euro ile zirvede. Bu ücretin 75 euro’su sahil kullanım bedeli, 150 euro’su ise minimum harcama şartı.Yula Beach kişi başı 2 bin TL minimum harcama istiyor, şezlong ve plaj hizmeti ise ekstra ücretli. Laura Bodrum’da bu limit 2 bin 500 TL, ancak otopark ücretsiz.İzmir Çeşme’de beach fiyatları ortalama 2 bin TL’den başlarken, 7 bin TL’ye kadar çıkabiliyor. Marmaris, Datça, Akyaka, Kaş, Kemer, Alanya, Belek, Dalyan, Fethiye ve Kuşadası gibi merkezlerde ise fiyatlar 1.000-2.000 TL aralığında.Muğla’nın Bodrum ilçesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı halk plajlarında giriş ücretsiz olsa da, şezlonglar 280 TL, localar ise 1.500 TL. Otomobil otoparkı 85 TL, motosiklet ise 50 TL.Bazı popüler beach kulüplerinin 2024 fiyatları:Yurtdışında durum farklı:Türkiye'de ücretli olan birçok hizmet, yurtdışında ücretsiz.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250610/sicakliklar-yukseliyor-termometreler-40-dereceyi-gecti-1096894474.html

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