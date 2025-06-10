https://anlatilaninotesi.com.tr/20250610/asgari-ucretin-yarisina-plaj-girisi-beach-tarifeleri-cep-yakiyor-1096895534.html
Beach tarifeleri: Lahmacun değil, plaj fiyatları yakıyor
Beach tarifeleri: Lahmacun değil, plaj fiyatları yakıyor
Sputnik Türkiye
Türkiye’de plaj sezonu başladı ama fiyatlar tatilcileri düşündürüyor. Bodrum ve Çeşme başta olmak üzere birçok beach kulüpte kişi başı harcamalar 9 bin TL’ye... 10.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-10T07:36+0300
2025-06-10T07:36+0300
2025-06-10T07:51+0300
yaşam
çeşme
marmaris
plaj
halk plajı
plaj giriş ücreti
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Kurban Bayramı tatiliyle birlikte Türkiye’de plaj sezonu da resmen açıldı. Ancak denize girmek artık ciddi bir maliyet anlamına geliyor. Beach kulüplerin giriş ücretleri, yeme-içme fiyatları ve şezlong kiraları dudak uçuklatıyor. Ege kıyılarında bazı beachlerde kişi başı harcama 9 bin TL’ye kadar çıkarken, yalnızca giriş ücreti bazı yerlerde 225 euro’yu (yaklaşık 10 bin TL) buluyor.Fiyatlar geçen yıla göre yüzde 300’e varan oranlarda arttı. Giriş ücretini düşük tutan yerlerde ise şezlong, havlu ve plaj kullanımı için ayrıca ödeme talep ediliyor. Hatta bazı beaclerde giriş ücreti asgari ücretin (22 bin 104 TL) yarısına ulaştı. Bazı plajlarda ücretler euro üzerinden iddialarıMilliyet'in haberine göre Bodrum’da bazı beach kulüplerinde iki kişi için minimum harcama 2 bin TL’den başlıyor. Bazı sosyetik mekanlar fiyatlarını euro cinsinden belirliyor. Örneğin, Buddha Bar ve Beach kişi başı 225 euro ile zirvede. Bu ücretin 75 euro’su sahil kullanım bedeli, 150 euro’su ise minimum harcama şartı.Yula Beach kişi başı 2 bin TL minimum harcama istiyor, şezlong ve plaj hizmeti ise ekstra ücretli. Laura Bodrum’da bu limit 2 bin 500 TL, ancak otopark ücretsiz.İzmir Çeşme’de beach fiyatları ortalama 2 bin TL’den başlarken, 7 bin TL’ye kadar çıkabiliyor. Marmaris, Datça, Akyaka, Kaş, Kemer, Alanya, Belek, Dalyan, Fethiye ve Kuşadası gibi merkezlerde ise fiyatlar 1.000-2.000 TL aralığında.Muğla’nın Bodrum ilçesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı halk plajlarında giriş ücretsiz olsa da, şezlonglar 280 TL, localar ise 1.500 TL. Otomobil otoparkı 85 TL, motosiklet ise 50 TL.Bazı popüler beach kulüplerinin 2024 fiyatları:Yurtdışında durum farklı:Türkiye'de ücretli olan birçok hizmet, yurtdışında ücretsiz.
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bodrum beach fiyat listesi 2025, çeşme plaj ücretleri ne kadar, türkiye’de beach kulüp fiyatları, beach giriş ücretleri 2025, şezlong fiyatları bodrum 2025, bodrum beach minimum harcama, 2025 yaz sezonu plaj fiyatları, halk plajı mı özel beach mi, beach giriş ücreti kaç tl, 2025 yaz tatili bütçe rehberi, bodrum’da plaja girmek ne kadar, en pahalı beach kulüpleri türkiye, beach mi otel mi yaz tatili seçenekleri, 225 euro beach fiyatı doğru mu, bodrum’da ücretsiz plaj var mı
bodrum beach fiyat listesi 2025, çeşme plaj ücretleri ne kadar, türkiye’de beach kulüp fiyatları, beach giriş ücretleri 2025, şezlong fiyatları bodrum 2025, bodrum beach minimum harcama, 2025 yaz sezonu plaj fiyatları, halk plajı mı özel beach mi, beach giriş ücreti kaç tl, 2025 yaz tatili bütçe rehberi, bodrum’da plaja girmek ne kadar, en pahalı beach kulüpleri türkiye, beach mi otel mi yaz tatili seçenekleri, 225 euro beach fiyatı doğru mu, bodrum’da ücretsiz plaj var mı
Beach tarifeleri: Lahmacun değil, plaj fiyatları yakıyor
07:36 10.06.2025 (güncellendi: 07:51 10.06.2025)
Türkiye’de plaj sezonu başladı ama fiyatlar tatilcileri düşündürüyor. Bodrum ve Çeşme başta olmak üzere birçok beach kulüpte kişi başı harcamalar 9 bin TL’ye kadar çıkıyor. Giriş ücretleri ise bazı plajlarda asgari ücretin yarısına denk geliyor.
Kurban Bayramı tatiliyle birlikte Türkiye’de plaj sezonu da resmen açıldı. Ancak denize girmek artık ciddi bir maliyet anlamına geliyor. Beach kulüplerin giriş ücretleri, yeme-içme fiyatları ve şezlong kiraları dudak uçuklatıyor. Ege kıyılarında bazı beachlerde kişi başı harcama 9 bin TL’ye kadar çıkarken, yalnızca giriş ücreti bazı yerlerde 225 euro’yu (yaklaşık 10 bin TL) buluyor.
Fiyatlar geçen yıla göre yüzde 300’e varan oranlarda arttı. Giriş ücretini düşük tutan yerlerde ise şezlong, havlu ve plaj kullanımı için ayrıca ödeme talep ediliyor. Hatta bazı beaclerde giriş ücreti asgari ücretin (22 bin 104 TL) yarısına ulaştı.
Bazı plajlarda ücretler euro üzerinden iddiaları
Milliyet'in haberine göre Bodrum’da bazı beach kulüplerinde iki kişi için minimum harcama 2 bin TL’den başlıyor. Bazı sosyetik mekanlar fiyatlarını euro cinsinden belirliyor. Örneğin, Buddha Bar ve Beach kişi başı 225 euro ile zirvede. Bu ücretin 75 euro’su sahil kullanım bedeli, 150 euro’su ise minimum harcama şartı.
Yula Beach kişi başı 2 bin TL minimum harcama istiyor, şezlong ve plaj hizmeti ise ekstra ücretli. Laura Bodrum’da bu limit 2 bin 500 TL, ancak otopark ücretsiz.
İzmir Çeşme’de beach fiyatları ortalama 2 bin TL’den başlarken, 7 bin TL’ye kadar çıkabiliyor. Marmaris, Datça, Akyaka, Kaş, Kemer, Alanya, Belek, Dalyan, Fethiye ve Kuşadası gibi merkezlerde ise fiyatlar 1.000-2.000 TL aralığında.
Muğla’nın Bodrum ilçesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı halk plajlarında giriş ücretsiz olsa da, şezlonglar 280 TL, localar ise 1.500 TL. Otomobil otoparkı 85 TL, motosiklet ise 50 TL.
Bazı popüler beach kulüplerinin 2024 fiyatları:
Buddha Bar ve Beach:
Giriş 225 euro (yaklaşık 10.000 TL). 75 euro’su giriş, 150 euro’su minimum harcama.
Lucca Beach:
Kişi başı 6.000 TL (2.000 TL şezlong, 4.000 TL harcama).
MaçaKızı Hotel:
Kişi başı minimum harcama 9.000 TL.
Mandarin Oriental Bodrum:
Otel dışı ziyaretçiler için 7.000 TL minimum harcama ve giriş ücreti.
Yula Beach:
Kişi başı 2.000 TL minimum harcama. Şezlong ekstra.
Laura Bodrum:
Kişi başı 2.500 TL harcama limiti. Otopark ücretsiz, şezlong ekstra.
Yurtdışında durum farklı:
Türkiye'de ücretli olan birçok hizmet, yurtdışında ücretsiz.
Zlatni Rat (Hırvatistan):
Giriş 30 dolar (yaklaşık 1.175 TL)
Fornillo Beach (İtalya):
Giriş 30 euro
Nikki Beach (Dubai):
Giriş 27 dolar
Scorpios (Mikonos, Yunanistan):
Giriş 200 euro
Sozopol (Bulgaristan):
Gecelik konaklama 49 dolar, yemek 10 dolar altı
Arnavutluk kıyıları:
Pansiyonlar 10 dolar, oteller 25 dolar civarı