https://anlatilaninotesi.com.tr/20250610/altinda-uzaktan-satisa-dikkat-bilezikte-celik--takilarda-demir-hilesi-1096913108.html

İnternetten altın alanlar dikkat: Bilezikte 'çelik , takılarda 'demir' hilesi

İnternetten altın alanlar dikkat: Bilezikte 'çelik , takılarda 'demir' hilesi

Sputnik Türkiye

Uzaktan altın satışı konusunda uyaran uzmanlar gramaj ve ayar hileleri yapılabileceğine dikkat çekti. 10.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-10T13:20+0300

2025-06-10T13:20+0300

2025-06-10T13:36+0300

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Sosyal medya üzerinden 'indirimli' satılan altın ürünleriyle ilgili dolandırıcılık ve tuzaklara dikkat çeken Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin gramaj ve ayar hilelerine karşı uyararak, “Hileleri sarraflar bile çözemiyor" dedi. Şahin, "Uzaktan satışta altın veya takı aldığınızda gramajla ya da ayarıyla oynayabilirler. Bileziklerin ya da takıların içine altın olmayan, çelik veya demir birtakım malzemeler katarak ağırlığını ve fiyatını artırıyorlar" diyerek dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Süslü cümlelerle tüketiciyi aldatabilirlerDüğün sezonunun açılmasıyla birlikte altın ve ziynet eşyası satışlarında dolandırıcılık riskinin de arttığını dile getiren Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, yapılan hileleri sarrafların bile çözemediğini söyledi. Talepteki artışla birlikte , bazı kişilerin bu durumu sosyal medyada fırsata çevirdiğini dile getiren Şahin, "Düğün sezonuna giriyoruz, yaz tatili başlıyor. Herkes düğün yapacak ve hediyeler, takılar alınacak. Bu esnada tabii ki fiyatlar da çok yükseldiği için ufak rakamlara dikkat etmeye başladık. Bu durumu yüzde 2'lik, 3'lük indirimler cazip kılıyor." dedi.Bileziklerin içine çelik ve demir katabiliyorlarSosyal medyadaki bazı paylaşımların süslü cümlelerle tüketiciyi aldatmaya dönük olduğunu vurgulayan Şahin, şöyle devam etti:Belgenizi alın, banka üzerinden ödeme yapınUzaktan alışveriş yapılacaksa tüketicilerin kurumsal firmaları tercih etmeleri gerektiğini dile getiren Şahin, şunları kaydetti:"Elimizde belge yok fakat kandırıldık. Hakem heyetine gelseniz bile tüketici hakem heyeti olarak biz yardımcı olamayız. Niye? Çünkü belge yok. Nereden aldın? Hadi inkar etti. Ödemeyi nasıl yaptın? Elden asla ödeme yapılmamalı. Burada ya faturasını almalıyız ya da kart üzerinden ödeme yapmalıyız ki bunu ispatlayabilelim. Yani kimliği ve adresi belli, muhatap olabilecek, sorun olduğunda çözebilecek ya da hakem heyetine başvurduğunda muhatap olup çözülebilecek yerlerden almalıyız. İllaki uzaktan alışveriş yapacaksak altını kurumsal, bilinen firmalardan almalıyız."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250607/versailles-sarayina-satilan-ve-marie-antoinettee-ait-oldugu-dusunulen-kraliyet-mobilyalari-sahte-1096857478.html

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