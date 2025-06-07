https://anlatilaninotesi.com.tr/20250607/versailles-sarayina-satilan-ve-marie-antoinettee-ait-oldugu-dusunulen-kraliyet-mobilyalari-sahte-1096857478.html

Versailles Sarayı'na satılan ve Marie Antoinette'e ait olduğu düşünülen 'kraliyet mobilyaları' sahte çıktı

Versailles Sarayı'na satılan ve Marie Antoinette'e ait olduğu düşünülen 'kraliyet mobilyaları' sahte çıktı

Sputnik Türkiye

Marie Antoinette'e ait olduğu sanılan ve 2 milyon euro'ya satılan iki koltuk dahil birçok 'kraliyet' mobilyasının sahte olduğu ortaya çıktı. Olay, Fransa'da... 07.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-07T14:52+0300

2025-06-07T14:52+0300

2025-06-07T14:52+0300

yaşam

marie antoinette

versailles sarayı

fransa

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2010’ların başında, Fransa’daki antika piyasasında dikkat çekici bir çift süslü koltuk ortaya çıktı. Versailles Sarayı’na ait olduğu düşünülen bu koltukların, Fransa'nın son kraliçesi Marie Antoinette için yapılmış en pahalı mobilyalar olduğu öne sürülüyordu. 1700’lerde Paris’te çalışan ünlü mobilya ustası Nicolas-Quinibert Foliot’nun mührünü taşıyan bu eserler, Versailles’in talebi üzerine 2013 yılında Fransız hükümeti tarafından 'ulusal hazine' ilan edildi.Versailles Sarayı bu koltukları koleksiyonuna katmak istese de, yüksek fiyat nedeniyle satın almadı. Bunun yerine, koltuklar 2 milyon euro karşılığında Katarlı Prens Muhammed bin Hamad Al Thani’ye satıldı.Versailles Sarayı koleksiyonuna onlarca sahte parça girdiBu sandalyeler, son yıllarda piyasaya sürülen birçok 'kraliyet mobilyası'ndan sadece birkaçıydı. Marie Antoinette’in odasından çıktığı öne sürülen başka koltuklar, Kral XV. Louis’in sevgilisi Madame du Barry’ye ait olduğu söylenen parçalar ve kraliyet ailesinin farklı üyelerine atfedilen eşyalar Versailles Sarayı’na veya özel koleksiyonerlere satıldı. Ancak 2016’da, bu gösterişli parçaların neredeyse tamamının sahte olduğu öne sürüldü.Her şey bir 'şaka' olarak başladı9 yıl süren soruşturmanın sonucunda, ülkenin önde gelen mobilya uzmanı Georges 'Bill' Pallot ve ödüllü mobilya ustası Bruno Desnoues’un dokuz yıl boyunca sahte mobilyalar ürettiği belirlendi. Pallot, mahkemede bu işe 2007’de bir 'şaka' olarak başladıklarını söyledi. Orijinal bir Madame du Barry koltuğunu restore ederken birebir kopyasını yapmayı denemişler ve başarmışlardı. Bu başarı onları daha fazlasını üretmeye itti.Pallot, açık artırmalardan ucuz iskeletler toplarken, Desnoues atölyesinde bu parçaları yaşlandırarak dönemine uygun hale getirdiği ortaya çıktı. Son rötuşlar ve sahte damgalarla mobilyalar tamamlandıktan sonra, aracı galeriler üzerinden Sotheby’s ve Drouot gibi büyük müzayede evlerine satıldı. İkilinin kazancı 700 bin ila 3 milyon euro arasında tahmin ediliyor.Versailles Sarayı'nın avukatları, Pallot’un Saray ve Louvre arşivlerine akademik erişimi sayesinde eksik mobilya kayıtlarını tespit edip sahte üretim yaptığını belirtti. Desnoues’un daha önce restorasyon yaptığı orijinal parçalara erişimi ise sahtecilikteki kaliteyi artırdığı söyleniyor. Lüks yaşamları, ipucu olduSoruşturma, Fransa ve Portekiz'de mütevazı geliriyle lüks mülkler alan bir adam sayesinde başladı. Paris’te galerilerde çalışan bu şahsın sahtekarlıkta aracı olduğu ortaya çıktığı öne sürülmüş, izler Desnoues ve Pallot’a kadar ulaşmıştuı.Sahte mobilyaları Versailles ve Katar Prensi'ne satan Galerie Kraemer ve yöneticisi Laurent Kraemer, dolandırıcılıkta 'ağır ihmal' ile suçlanıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/1096783666.html

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marie antoinette, versailles sarayı, fransa