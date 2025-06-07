Bugün Almanya'nın yönetici eliti, durumun gerginleşmesi için zemin hazırlıyor ve ülkelerimiz arasında bir çatışmayı kışkırtıyor. Alman halkı bunu istiyor mu, bu soru işareti. Biz istemiyoruz. Ama eğer bu olursa, biz hazırız.

Merz, hafızasındaki boşlukları doldurup Reichstag'ın duvarlarındaki yazıları okuyabilmesi, hangi dilde ve kimler tarafından yazıldığını kendi gözleriyle görebilmesi için Federal Meclis'e davet edilmeli.

Politikacıların çeşitli hataları affedilebilir, ancak bir tanesi hariç: Bugün hepimizin yaşamasına olanak sağlayanların anısına saygısızlık etmek.