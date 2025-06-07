https://anlatilaninotesi.com.tr/20250607/volodin-alman-yetkililer-rusya-ile-catismayi-kiskirtiyor-1096850312.html
Duma Başkanı Volodin: Alman yetkililer Rusya ile çatışmayı kışkırtıyor
Duma Başkanı Volodin: Alman yetkililer Rusya ile çatışmayı kışkırtıyor
Sputnik Türkiye
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Başkanı Vyaçeslav Volodin, Almanya'nın yönetici elitinin Rusya ve Almanya ilişkilerinin gerginleşmesine zemin... 07.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-07T00:04+0300
2025-06-07T00:04+0300
2025-06-07T00:03+0300
dünya
rusya parlamentosunun alt kanadı duma
vyaçeslav volodin
rusya
almanya
nazi almanyası
ukrayna
friedrich merz
donald trump
alman federal meclisi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102514/93/1025149350_0:218:2869:1831_1920x0_80_0_0_e0ac1e8239b1e60f58f8ba080238f113.jpg
Volodin, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in İkinci Dünya Savaşı'nın sonuçları hakkındaki alaycı açıklamalarıyla ilgili olarak Almanya Federal Meclisi Başkanı ve Almanya Parlamentosu'ndaki siyasi grupların liderlerine resmi bir mektup gönderdi. Duma Başkanı mektubunda şu ifadelere yer verdi:Volodin, Merz'in, Rusya'nın barışçıl şehirlerini kasten bombalayan, sivil altyapı ve kalabalık yerlere terör saldırıları düzenleyen Nazi Kiev rejiminin eylemlerini destekleyen açıklamalarının özellikle alaycı olduğunu belirterek, “Bunun kanıtları var ve Federal Meclis’in zorunlu bir değerlendirmesini gerektiriyor” ifadelerini kullandı. Daha önce Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD Başkanı Donald Trump ile düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin Normandiya Çıkarması'yla Avrupa'daki savaşı sona erdirdiğini ve Almanya'yı Nazizmden kurtardığını, dolayısıyla Ukrayna çatışmasını sona erdirmek için de “bir şeyler” yapabileceğini ifade etmiş, Nazi Almanyası'nın yenilgisinde Sovyetler Birliği’nin oynadığı belirleyici rolden bahsetmemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250606/merz-almanyayi-nazizmden-abd-kurtardi-1096833468.html
rusya
almanya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102514/93/1025149350_68:0:2799:2048_1920x0_80_0_0_89177d04cb3dd4806f49394de5558c2a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya parlamentosunun alt kanadı duma, vyaçeslav volodin, rusya, almanya, nazi almanyası, ukrayna, friedrich merz, donald trump, alman federal meclisi, normandiya çıkarması
rusya parlamentosunun alt kanadı duma, vyaçeslav volodin, rusya, almanya, nazi almanyası, ukrayna, friedrich merz, donald trump, alman federal meclisi, normandiya çıkarması
Duma Başkanı Volodin: Alman yetkililer Rusya ile çatışmayı kışkırtıyor
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Başkanı Vyaçeslav Volodin, Almanya'nın yönetici elitinin Rusya ve Almanya ilişkilerinin gerginleşmesine zemin yarattığını ve iki ülke arasında bir çatışmayı kışkırttığını belirtti.
Volodin, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in İkinci Dünya Savaşı'nın sonuçları hakkındaki alaycı açıklamalarıyla ilgili olarak Almanya Federal Meclisi Başkanı ve Almanya Parlamentosu'ndaki siyasi grupların liderlerine resmi bir mektup gönderdi. Duma Başkanı mektubunda şu ifadelere yer verdi:
Bugün Almanya'nın yönetici eliti, durumun gerginleşmesi için zemin hazırlıyor ve ülkelerimiz arasında bir çatışmayı kışkırtıyor. Alman halkı bunu istiyor mu, bu soru işareti. Biz istemiyoruz. Ama eğer bu olursa, biz hazırız.
Merz, hafızasındaki boşlukları doldurup Reichstag'ın duvarlarındaki yazıları okuyabilmesi, hangi dilde ve kimler tarafından yazıldığını kendi gözleriyle görebilmesi için Federal Meclis'e davet edilmeli.
Politikacıların çeşitli hataları affedilebilir, ancak bir tanesi hariç: Bugün hepimizin yaşamasına olanak sağlayanların anısına saygısızlık etmek.
Volodin, Merz'in, Rusya'nın barışçıl şehirlerini kasten bombalayan, sivil altyapı ve kalabalık yerlere terör saldırıları düzenleyen Nazi Kiev rejiminin eylemlerini destekleyen açıklamalarının özellikle alaycı olduğunu belirterek, “Bunun kanıtları var ve Federal Meclis’in zorunlu bir değerlendirmesini gerektiriyor” ifadelerini kullandı.
Daha önce Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD Başkanı Donald Trump ile düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin Normandiya Çıkarması'yla Avrupa'daki savaşı sona erdirdiğini ve Almanya'yı Nazizmden kurtardığını, dolayısıyla Ukrayna çatışmasını sona erdirmek için de “bir şeyler” yapabileceğini ifade etmiş, Nazi Almanyası'nın yenilgisinde Sovyetler Birliği’nin oynadığı belirleyici rolden bahsetmemişti.