https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/bodrumda-marinaya-yanasan-teknede-patlama-meydana-geldi-3-kisi-yaralandi-1096787610.html

Bodrum'da marinaya yanaşan teknede patlama meydana geldi: 3 kişi yaralandı

Bodrum'da marinaya yanaşan teknede patlama meydana geldi: 3 kişi yaralandı

Sputnik Türkiye

Muğla'nın Bodrum ilçesinde marinada bulunan bir teknede yakıt ikmalı sırasında patlama meydana geldi. Olayda 3 kişi yaralandı, tekne büyük hasar aldı. Bölgeye... 04.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-04T11:38+0300

2025-06-04T11:38+0300

2025-06-04T11:38+0300

türki̇ye

bodrum

bodrum

patlama

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tekne kazası

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Bodrum ilçesinde bulunan marinada bugün öğle saatlerinde tekne patlaması yaşandı. Edinilen bilgilere göre, tekne sahipleri yakıt ikmali yapmak için akaryakıt istasyonuna yanaştığı sırada henüz belirlenemeyen nedenlerle patlama meydana geldi.Patlama sonrası teknede yangın çıktı ve teknenin büyük bir kısmı zarar gördü. Su alan tekne, marina içerisinde kısmen battı.Olay yerinde bulunan 3 kişi patlamanın etkisiyle yaralandı. Yaralıların durumunun hayati tehlike oluşturmadığı öğrenildi.İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye aracı ve ambulans sevk edildi. İtfaiye ekipleri tekneyi sudan çıkararak yangını kontrol altına aldı.Güvenlik önlemleri ve soruşturmaMarina yönetimi olay sonrası güvenlik önlemlerini artırdığı açıklandı. Çevredeki diğer teknelerde hasar oluşup oluşmadığı kontrol ediliyor.Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaparak patlamanın nedenini araştırıyor. İlk değerlendirmelerde yakıt ikmalı sırasında meydana gelen bir arıza sonucu patlamanın oluştuğu tahmin ediliyor.

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