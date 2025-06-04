https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/bodrumda-marinaya-yanasan-teknede-patlama-meydana-geldi-3-kisi-yaralandi-1096787610.html
Bodrum'da marinaya yanaşan teknede patlama meydana geldi: 3 kişi yaralandı
Bodrum'da marinaya yanaşan teknede patlama meydana geldi: 3 kişi yaralandı
Sputnik Türkiye
Muğla'nın Bodrum ilçesinde marinada bulunan bir teknede yakıt ikmalı sırasında patlama meydana geldi. Olayda 3 kişi yaralandı, tekne büyük hasar aldı. Bölgeye... 04.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-04T11:38+0300
2025-06-04T11:38+0300
2025-06-04T11:38+0300
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tekne
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Bodrum ilçesinde bulunan marinada bugün öğle saatlerinde tekne patlaması yaşandı. Edinilen bilgilere göre, tekne sahipleri yakıt ikmali yapmak için akaryakıt istasyonuna yanaştığı sırada henüz belirlenemeyen nedenlerle patlama meydana geldi.Patlama sonrası teknede yangın çıktı ve teknenin büyük bir kısmı zarar gördü. Su alan tekne, marina içerisinde kısmen battı.Olay yerinde bulunan 3 kişi patlamanın etkisiyle yaralandı. Yaralıların durumunun hayati tehlike oluşturmadığı öğrenildi.İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye aracı ve ambulans sevk edildi. İtfaiye ekipleri tekneyi sudan çıkararak yangını kontrol altına aldı.Güvenlik önlemleri ve soruşturmaMarina yönetimi olay sonrası güvenlik önlemlerini artırdığı açıklandı. Çevredeki diğer teknelerde hasar oluşup oluşmadığı kontrol ediliyor.Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaparak patlamanın nedenini araştırıyor. İlk değerlendirmelerde yakıt ikmalı sırasında meydana gelen bir arıza sonucu patlamanın oluştuğu tahmin ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/antarktikada-geri-donusu-olmayan-surec-basladi-kiyamet-gunu-buzulu-cokerse-hangi-sehirler-yok-1096784997.html
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bodrum, bodrum, patlama, tekne, tekne kazası
bodrum, bodrum, patlama, tekne, tekne kazası
Bodrum'da marinaya yanaşan teknede patlama meydana geldi: 3 kişi yaralandı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde marinada bulunan bir teknede yakıt ikmalı sırasında patlama meydana geldi. Olayda 3 kişi yaralandı, tekne büyük hasar aldı. Bölgeye itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi.
Bodrum ilçesinde bulunan marinada bugün öğle saatlerinde tekne patlaması yaşandı. Edinilen bilgilere göre, tekne sahipleri yakıt ikmali yapmak için akaryakıt istasyonuna yanaştığı sırada henüz belirlenemeyen nedenlerle patlama meydana geldi.
Patlama sonrası teknede yangın çıktı ve teknenin büyük bir kısmı zarar gördü. Su alan tekne, marina içerisinde kısmen battı.
Olay yerinde bulunan 3 kişi patlamanın etkisiyle yaralandı. Yaralıların durumunun hayati tehlike oluşturmadığı öğrenildi.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye aracı ve ambulans sevk edildi. İtfaiye ekipleri tekneyi sudan çıkararak yangını kontrol altına aldı.
Güvenlik önlemleri ve soruşturma
Marina yönetimi olay sonrası güvenlik önlemlerini artırdığı açıklandı. Çevredeki diğer teknelerde hasar oluşup oluşmadığı kontrol ediliyor.
Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaparak patlamanın nedenini araştırıyor. İlk değerlendirmelerde yakıt ikmalı sırasında meydana gelen bir arıza sonucu patlamanın oluştuğu tahmin ediliyor.