https://anlatilaninotesi.com.tr/20250602/akaryakitta-yeni-donem-basladi-bugun-itibariyla-zorunlu-oldu-1096707003.html
Akaryakıtta yeni dönem başladı: Bugün itibarıyla zorunlu oldu
Akaryakıtta yeni dönem başladı: Bugün itibarıyla zorunlu oldu
Sputnik Türkiye
Akaryakıt istasyonlarında Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) üzerinden satışlar bugün itibarıyla resmen başladı. 2 Haziran itibarıyla başlayan yeni uygulama... 02.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-02T09:13+0300
2025-06-02T09:13+0300
2025-06-02T09:13+0300
ekonomi̇
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akaryakıt
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Bugün itibarıyla tüm Türkiye’de akaryakıt istasyonları, satışlarını Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) üzerinden gerçekleştirmeye başladı. Yeni sistemle birlikte, taşıt tanıma birimi (TTB) bulunmayan ve sisteme kayıtlı olmayan araçlara yapılan satışlar, vergi mevzuatınca geçersiz sayılacak.Başvuru ve cihaz takma süreci için uyarı yapıldıPÜİS Genel Başkanı İmran Okumuş’un daha önce duyurduğu üzere, 2 Haziran 2025 tarihi itibarıyla sistem zorunlu hale geldi. Bu kapsamda, kiralık ya da işletmeye kayıtlı ticari araçlar için taşıt sahiplerinin 2 Haziran’a kadar kayıt işlemlerini tamamlaması, 30 Haziran’a kadar da araçlarına TTB cihazı taktırmaları gerekiyor.Benzin ya da motorin dışında yakıtla çalışan taşıtlar ise geçici bir muafiyetten yararlanacak. Bu araçlara 1 Temmuz’dan itibaren, 31 Aralık 2025 tarihine kadar TTB takma süresi tanındı.Vergi avantajı ve takip kolaylığıYeni sistemle birlikte, akaryakıt alımı otomatik olarak kayda geçecek. Bu sayede, işletmeler akaryakıt giderlerini otomatik olarak vergiden düşebilecek. Aynı zamanda Maliye, harcamaları dijital olarak takip edebilecek, vergi denetiminde etkinlik sağlanacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250602/memur-ve-emekli-zammi-ne-kadar-olacak-5-aylik-enflasyon-farki-yarin-belli-olacak-1096706240.html
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benzin, benzin fiyatları, motorin, akaryakıt
benzin, benzin fiyatları, motorin, akaryakıt
Akaryakıtta yeni dönem başladı: Bugün itibarıyla zorunlu oldu
Akaryakıt istasyonlarında Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) üzerinden satışlar bugün itibarıyla resmen başladı. 2 Haziran itibarıyla başlayan yeni uygulama, vergi avantajları için kritik öneme sahip. Sisteme kayıt olmayan araç sahipleri vergi kaybı riskiyle karşı karşıya.
Bugün itibarıyla tüm Türkiye’de akaryakıt istasyonları, satışlarını Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) üzerinden gerçekleştirmeye başladı. Yeni sistemle birlikte, taşıt tanıma birimi (TTB) bulunmayan ve sisteme kayıtlı olmayan araçlara yapılan satışlar, vergi mevzuatınca geçersiz sayılacak.
Başvuru ve cihaz takma süreci için uyarı yapıldı
PÜİS Genel Başkanı İmran Okumuş’un daha önce duyurduğu üzere, 2 Haziran 2025 tarihi itibarıyla sistem zorunlu hale geldi. Bu kapsamda, kiralık ya da işletmeye kayıtlı ticari araçlar için taşıt sahiplerinin 2 Haziran’a kadar kayıt işlemlerini tamamlaması, 30 Haziran’a kadar da araçlarına TTB cihazı taktırmaları gerekiyor.
Benzin ya da motorin dışında yakıtla çalışan taşıtlar ise geçici bir muafiyetten yararlanacak. Bu araçlara 1 Temmuz’dan itibaren, 31 Aralık 2025 tarihine kadar TTB takma süresi tanındı.
Vergi avantajı ve takip kolaylığı
Yeni sistemle birlikte, akaryakıt alımı otomatik olarak kayda geçecek. Bu sayede, işletmeler akaryakıt giderlerini otomatik olarak vergiden düşebilecek. Aynı zamanda Maliye, harcamaları dijital olarak takip edebilecek, vergi denetiminde etkinlik sağlanacak.