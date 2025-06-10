https://anlatilaninotesi.com.tr/20250610/aile-ve-sosyal-hizmetler-bakanligi-360-surekli-isci-alacak-kimler-basvurabilir-nereden-yapilacak-1096900755.html

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 360 sürekli işçi alacak: Kimler başvurabilir, nereden yapılacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 360 sürekli işçi alacak: Kimler başvurabilir, nereden yapılacak?

Sputnik Türkiye

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 360 kişilik sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu. Başvurular İŞKUR üzerinden... 10.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-10T10:02+0300

2025-06-10T10:02+0300

2025-06-10T10:02+0300

türki̇ye

aile ve sosyal hizmetler bakanlığı

taşra

i̇şkur

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 360 sürekli işçi alımı yapacağını açıkladı. Resmî ilana göre, alınacak personelin 288’i engelli, 72’si eski hükümlü veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlardan oluşacak.Başvurular sadece İŞKUR üzerinden yapılacakİlana başvurmak isteyen adaylar, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet adresi üzerinden işlem yapabilecek. Başvurular 16 Haziran 2025 tarihine kadar devam edecek. Başvuru sürecinde, adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adresler esas alınacak.Sadece bir işyerine başvuru hakkıAdaylar, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir işyeri için başvuru yapabilecek. Aynı anda birden fazla başvuru yapılması halinde, tüm başvurular geçersiz sayılacak. Bu nedenle, tercih yapılırken dikkatli olunması gerektiği belirtildi.Başvuru şartları ve süreç detayları için İŞKUR'a yönlendirmeBakanlık, ilana dair tüm detayların ve başvuru şartlarının İŞKUR’un resmi internet sitesinde yer aldığını belirtti. Adayların süreci yakından takip etmeleri ve gerekli belgeleri eksiksiz şekilde tamamlamaları istendi.

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