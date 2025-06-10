https://anlatilaninotesi.com.tr/20250610/afad-duyurdu-kutahyada-45-buyuklugunde-deprem-1096913318.html
AFAD duyurdu: Kütahya'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
AFAD duyurdu: Kütahya'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Sputnik Türkiye
Kütahya'nın Simav ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 10.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-10T13:21+0300
2025-06-10T13:21+0300
2025-06-10T13:24+0300
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 13.15'te 4.5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.Deprem, yerin yaklaşık 7.71 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250610/deprem-tehdidine-karsi-istanbulda-osbler-tasinacak-1096910972.html
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kütahya, deprem, deprem, afad, kandilli, kandilli rasathanesi
AFAD duyurdu: Kütahya'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
13:21 10.06.2025 (güncellendi: 13:24 10.06.2025)
Kütahya'nın Simav ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 13.15'te 4.5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yerin yaklaşık 7.71 kilometre derinliğinde gerçekleşti.