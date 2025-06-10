https://anlatilaninotesi.com.tr/20250610/5-ulke-israilli-2-bakana-yaptirim-uyguladi-1096919072.html

5 ülke, İsrailli 2 bakana yaptırım uyguladı

5 ülke, İsrailli 2 bakana yaptırım uyguladı

Sputnik Türkiye

İngiltere, Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda ve Norveç, İsrail hükümetinin bakanları Itamar Ben-Gvir ve Bezalel Smotrich’e, Gazze hakkındaki açıklamaları ve... 10.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-10T17:33+0300

2025-06-10T17:33+0300

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dünya

itamar ben-gvir

norveç

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avustralya

muhafazakar parti (kanada)

i̇şçi partisi (yeni zelanda)

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İngiltere öncülüğünde Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda ve Norveç İsrailli iki bakana yaptırım uyguladı.İsrail’in iki bakanının Gazze ve Batı Şeria’daki şiddeti kışkırtan açıklamaları nedeniyle yaptırımlara uğradığı belirtildi. Yaptırımlara katılan ülkeler, "İki devletli çözümün ancak aşırılıkçı şiddet ve yerleşim politikaları durdurulursa mümkün olacağını" belirtti. ABD’nin katılmadığı yaptırımlara tepki gösteren İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa’ar "Seçilmiş liderlere uygulanan bu önlemler kabul edilemez" diyerek Netanyahu'yla acil toplantı yapılacağını duyurdu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250609/israil-disisleri-bakanligi-paylasti-madleen-gemisindeki-aktivistlerin-son-hali-ortaya-cikti-1096891777.html

norveç

i̇srail

avustralya

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Sputnik Türkiye

itamar ben-gvir, norveç, i̇srail, avustralya, muhafazakar parti (kanada), i̇şçi partisi (yeni zelanda), muhafazakar parti (i̇ngiltere), abd