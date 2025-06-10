https://anlatilaninotesi.com.tr/20250610/5-ulke-israilli-2-bakana-yaptirim-uyguladi-1096919072.html
5 ülke, İsrailli 2 bakana yaptırım uyguladı
5 ülke, İsrailli 2 bakana yaptırım uyguladı
Sputnik Türkiye
İngiltere, Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda ve Norveç, İsrail hükümetinin bakanları Itamar Ben-Gvir ve Bezalel Smotrich’e, Gazze hakkındaki açıklamaları ve... 10.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-10T17:33+0300
2025-06-10T17:33+0300
2025-06-10T17:53+0300
dünya
itamar ben-gvir
norveç
i̇srail
avustralya
muhafazakar parti (kanada)
i̇şçi partisi (yeni zelanda)
muhafazakar parti (i̇ngiltere)
abd
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İngiltere öncülüğünde Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda ve Norveç İsrailli iki bakana yaptırım uyguladı.İsrail’in iki bakanının Gazze ve Batı Şeria’daki şiddeti kışkırtan açıklamaları nedeniyle yaptırımlara uğradığı belirtildi. Yaptırımlara katılan ülkeler, "İki devletli çözümün ancak aşırılıkçı şiddet ve yerleşim politikaları durdurulursa mümkün olacağını" belirtti. ABD’nin katılmadığı yaptırımlara tepki gösteren İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa’ar "Seçilmiş liderlere uygulanan bu önlemler kabul edilemez" diyerek Netanyahu'yla acil toplantı yapılacağını duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250609/israil-disisleri-bakanligi-paylasti-madleen-gemisindeki-aktivistlerin-son-hali-ortaya-cikti-1096891777.html
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itamar ben-gvir, norveç, i̇srail, avustralya, muhafazakar parti (kanada), i̇şçi partisi (yeni zelanda), muhafazakar parti (i̇ngiltere), abd
itamar ben-gvir, norveç, i̇srail, avustralya, muhafazakar parti (kanada), i̇şçi partisi (yeni zelanda), muhafazakar parti (i̇ngiltere), abd
5 ülke, İsrailli 2 bakana yaptırım uyguladı
17:33 10.06.2025 (güncellendi: 17:53 10.06.2025)
İngiltere, Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda ve Norveç, İsrail hükümetinin bakanları Itamar Ben-Gvir ve Bezalel Smotrich’e, Gazze hakkındaki açıklamaları ve Batı Şeria’daki yerleşimci şiddetini teşvik etmeleri nedeniyle seyahat yasağı ve mal varlığı dondurma yaptırımları getirdi.
İngiltere öncülüğünde Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda ve Norveç İsrailli iki bakana yaptırım uyguladı.
İsrail’in iki bakanının Gazze ve Batı Şeria’daki şiddeti kışkırtan açıklamaları nedeniyle yaptırımlara uğradığı belirtildi. Yaptırımlara katılan ülkeler, "İki devletli çözümün ancak aşırılıkçı şiddet ve yerleşim politikaları durdurulursa mümkün olacağını" belirtti.
ABD’nin katılmadığı yaptırımlara tepki gösteren İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa’ar "Seçilmiş liderlere uygulanan bu önlemler kabul edilemez" diyerek Netanyahu'yla acil toplantı yapılacağını duyurdu.