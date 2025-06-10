https://anlatilaninotesi.com.tr/20250610/17-ilde-devamsizlik-alarmi-meb-harekete-gecti-bolgelere-bakilacak-1096898144.html
17 ilde devamsızlık alarmı: MEB harekete geçti, bölgelere bakılacak
17 ilde devamsızlık alarmı: MEB harekete geçti, bölgelere bakılacak
Sputnik Türkiye
Millî Eğitim Bakanlığı, UNICEF iş birliğiyle başlattığı “Temel Eğitimde Devamsızlığın Azaltılması Projesi” kapsamında okullardaki devamsızlık oranlarını... 10.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-10T09:17+0300
2025-06-10T09:17+0300
2025-06-10T09:18+0300
türki̇ye
milli eğitim bakanlığı (meb)
devamsızlık
öğrenci
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/07/1090123097_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_2c5f9428bbff032a29d1a5cc256c2afb.jpg
Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), öğrencilerin eğitimden uzaklaşmasının önüne geçmek amacıyla önemli bir adım attı. UNICEF iş birliğiyle hayata geçirilen ve üç yıl sürecek “Temel Eğitimde Devamsızlığın Azaltılması Projesi” ile risk altındaki çocuklar sistematik olarak takip edilecek.İl il sorun haritası çıkarılacakTürkiye Gazetesi'nin haberine göre, proje kapsamında devamsızlık kavramı mevzuat düzeyinde yeniden ele alınacak, il ve ilçe bazında e-Okul verileri analiz edilerek bölgesel sorun haritaları oluşturulacak. Her ilin ihtiyacına özgü çözüm yolları belirlenecek ve bu doğrultuda politikalar geliştirilecek.Bölgelere özel eylem planıDevamsızlıkla mücadelede yerel çözümler ön planda tutulacak. İnternet tabanlı bir izleme modülü ile sürecin takibi yapılacak. Öğretmenlerden okul yöneticilerine, velilerden diğer paydaşlara kadar herkes için eğitim içerikleri hazırlanacak.17 il pilot bölge seçildiProje ilk aşamada Adana, Ağrı, Bursa, Çankırı, Edirne, Hatay, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Konya, Muş, Şanlıurfa, Trabzon ve Yalova illerinde uygulanacak. Bu illerdeki okul yöneticileriyle devamsızlık nedenleri masaya yatırılacak, bölgeye özel eylem planları oluşturulacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250609/mebden-coklu-yabanci-dil-egitimi-karari-ingilizce-ve-almanca-saatleri-artiyor-1096886579.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/07/1090123097_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_f85117a5949f802ce8139d6beba24d99.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
milli eğitim bakanlığı (meb), devamsızlık, öğrenci
milli eğitim bakanlığı (meb), devamsızlık, öğrenci
17 ilde devamsızlık alarmı: MEB harekete geçti, bölgelere bakılacak
09:17 10.06.2025 (güncellendi: 09:18 10.06.2025)
Millî Eğitim Bakanlığı, UNICEF iş birliğiyle başlattığı “Temel Eğitimde Devamsızlığın Azaltılması Projesi” kapsamında okullardaki devamsızlık oranlarını yakından izlemeye başladı. Projeyle bölgesel sorunlara özel çözümler üretilerek çocukların eğitimden kopmasının önüne geçilecek.
Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), öğrencilerin eğitimden uzaklaşmasının önüne geçmek amacıyla önemli bir adım attı. UNICEF iş birliğiyle hayata geçirilen ve üç yıl sürecek “Temel Eğitimde Devamsızlığın Azaltılması Projesi” ile risk altındaki çocuklar sistematik olarak takip edilecek.
İl il sorun haritası çıkarılacak
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, proje kapsamında devamsızlık kavramı mevzuat düzeyinde yeniden ele alınacak, il ve ilçe bazında e-Okul verileri analiz edilerek bölgesel sorun haritaları oluşturulacak. Her ilin ihtiyacına özgü çözüm yolları belirlenecek ve bu doğrultuda politikalar geliştirilecek.
Bölgelere özel eylem planı
Devamsızlıkla mücadelede yerel çözümler ön planda tutulacak. İnternet tabanlı bir izleme modülü ile sürecin takibi yapılacak. Öğretmenlerden okul yöneticilerine, velilerden diğer paydaşlara kadar herkes için eğitim içerikleri hazırlanacak.
17 il pilot bölge seçildi
Proje ilk aşamada Adana, Ağrı, Bursa, Çankırı, Edirne, Hatay, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Konya, Muş, Şanlıurfa, Trabzon ve Yalova illerinde uygulanacak. Bu illerdeki okul yöneticileriyle devamsızlık nedenleri masaya yatırılacak, bölgeye özel eylem planları oluşturulacak.