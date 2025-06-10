https://anlatilaninotesi.com.tr/20250610/17-ilde-devamsizlik-alarmi-meb-harekete-gecti-bolgelere-bakilacak-1096898144.html

17 ilde devamsızlık alarmı: MEB harekete geçti, bölgelere bakılacak

17 ilde devamsızlık alarmı: MEB harekete geçti, bölgelere bakılacak

Sputnik Türkiye

Millî Eğitim Bakanlığı, UNICEF iş birliğiyle başlattığı “Temel Eğitimde Devamsızlığın Azaltılması Projesi” kapsamında okullardaki devamsızlık oranlarını... 10.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-10T09:17+0300

2025-06-10T09:17+0300

2025-06-10T09:18+0300

türki̇ye

milli eğitim bakanlığı (meb)

devamsızlık

öğrenci

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Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), öğrencilerin eğitimden uzaklaşmasının önüne geçmek amacıyla önemli bir adım attı. UNICEF iş birliğiyle hayata geçirilen ve üç yıl sürecek “Temel Eğitimde Devamsızlığın Azaltılması Projesi” ile risk altındaki çocuklar sistematik olarak takip edilecek.İl il sorun haritası çıkarılacakTürkiye Gazetesi'nin haberine göre, proje kapsamında devamsızlık kavramı mevzuat düzeyinde yeniden ele alınacak, il ve ilçe bazında e-Okul verileri analiz edilerek bölgesel sorun haritaları oluşturulacak. Her ilin ihtiyacına özgü çözüm yolları belirlenecek ve bu doğrultuda politikalar geliştirilecek.Bölgelere özel eylem planıDevamsızlıkla mücadelede yerel çözümler ön planda tutulacak. İnternet tabanlı bir izleme modülü ile sürecin takibi yapılacak. Öğretmenlerden okul yöneticilerine, velilerden diğer paydaşlara kadar herkes için eğitim içerikleri hazırlanacak.17 il pilot bölge seçildiProje ilk aşamada Adana, Ağrı, Bursa, Çankırı, Edirne, Hatay, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Konya, Muş, Şanlıurfa, Trabzon ve Yalova illerinde uygulanacak. Bu illerdeki okul yöneticileriyle devamsızlık nedenleri masaya yatırılacak, bölgeye özel eylem planları oluşturulacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250609/mebden-coklu-yabanci-dil-egitimi-karari-ingilizce-ve-almanca-saatleri-artiyor-1096886579.html

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milli eğitim bakanlığı (meb), devamsızlık, öğrenci