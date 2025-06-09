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07:01
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SESLİ HABER
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2 dk
SESLİ HABER
Havadan besin almak mümkün mü?
07:51
3 dk
SESLİ HABER
Zombi böcekler: Parazitler doğada zihinleri kontrol ediyor
07:55
3 dk
SEYİR HALİ
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ÖZEL RÖPORTAJ
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MEB'den çoklu yabancı dil eğitimi kararı: İngilizce ve Almanca saatleri artıyor
MEB'den çoklu yabancı dil eğitimi kararı: İngilizce ve Almanca saatleri artıyor
Sputnik Türkiye
Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim yılından itibaren ortaokullarda çoklu yabancı dil eğitim modelini 81 ilde yaygınlaştıracak. Öğrenciler artık... 09.06.2025, Sputnik Türkiye
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Milli Eğitim Bakanlığı, ortaokullarda yabancı dil eğitimine yönelik önemli bir reform gerçekleştiriyor. 2025-2026 eğitim öğretim yılında pilot uygulamadan çıkacak olan çoklu yabancı dil eğitim modeli, 81 ildeki ortaokulların tüm sınıf düzeylerinde uygulanacak.Yeni Ders Programı DetaylarıMEB'in yeni modeli kapsamında öğrencilerin haftalık ders saatleri şu şekilde planlandı:5. sınıf öğrencileri haftada 14 saat İngilizce ve 2 saat Almanca dersi alacak. İngilizce ders saatleri üst sınıflarda kademeli olarak azalırken, Almanca eğitimi tüm sınıf seviyelerinde sabit kalacak.Sınıf Bazında Ders Dağılımı6. sınıf öğrencileri 8 saat İngilizce ve 2 saat Almanca, 7. sınıf öğrencileri 7 saat İngilizce ve 2 saat Almanca, 8. sınıf öğrencileri ise 5 saat İngilizce ve 2 saat Almanca dersi görecek.Ücretsiz Eğitim GarantisiÇoklu yabancı dil eğitim modeli kapsamındaki okullarda eğitim tamamen ücretsiz olacak. Milli Eğitim Bakanlığı, velilerden herhangi bir ücret talep etmeyeceğini ve ders kitaplarını ücretsiz dağıtacağını açıkladı.Pilot Uygulamadan Yaygınlaştırmaya2023-2024 eğitim öğretim yılında pilot uygulama olarak başlatılan model, başarılı sonuçlar alınması üzerine tüm Türkiye'ye yaygınlaştırılma kararı aldı. Bu gelişme, Türk eğitim sisteminde yabancı dil öğretiminin güçlendirilmesi açısından önemli bir adım.Okul Seçimi ve Kayıt SüreciUygulama kapsamına alınacak yeni okulların listesi 18 Temmuz tarihine kadar açıklanacak. Veli talepleri doğrultusunda aynı okullarda normal sınıflar da açılabilecek, böylece ailelere seçim hakkı tanınacak.Almanca Eğitiminin Önemiİkinci yabancı dil olarak Almanca seçilmesi, Türkiye-Almanya arasındaki güçlü ekonomik ve sosyal bağlar göz önünde bulundurularak yapıldı. Almanya'da yaşayan Türk nüfusu ve iş birliği imkanları bu kararın temelini oluşturuyor.Öğretmen KadrosuMEB, çoklu yabancı dil eğitimi için gerekli Almanca öğretmeni kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor. Yabancı dil öğretmeni atama süreçleri bu kapsamda öncelik taşıyacak.Eğitimde Kalite HedefiBu uygulama ile Türk öğrencilerinin uluslararası arenada dil yetkinliklerinin artırılması hedefleniyor. Çoklu dil becerileri, gelecekteki kariyer fırsatlarını genişletecek önemli bir avantaj sağlayacak.2025-2026 eğitim öğretim yılı ile birlikte başlayacak bu sistem, Türk eğitim tarihinde yabancı dil öğretimi açısından dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.
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i̇ngilizce, milli eğitim bakanlığı (meb), almanca, dil, dil, yabancı dil, dil kursu
i̇ngilizce, milli eğitim bakanlığı (meb), almanca, dil, dil, yabancı dil, dil kursu

MEB'den çoklu yabancı dil eğitimi kararı: İngilizce ve Almanca saatleri artıyor

15:34 09.06.2025
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Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim yılından itibaren ortaokullarda çoklu yabancı dil eğitim modelini 81 ilde yaygınlaştıracak. Öğrenciler artık İngilizce'ye ek olarak ikinci yabancı dil olarak Almanca eğitimi de alacak.
Milli Eğitim Bakanlığı, ortaokullarda yabancı dil eğitimine yönelik önemli bir reform gerçekleştiriyor. 2025-2026 eğitim öğretim yılında pilot uygulamadan çıkacak olan çoklu yabancı dil eğitim modeli, 81 ildeki ortaokulların tüm sınıf düzeylerinde uygulanacak.

Yeni Ders Programı Detayları

MEB'in yeni modeli kapsamında öğrencilerin haftalık ders saatleri şu şekilde planlandı:
5. sınıf öğrencileri haftada 14 saat İngilizce ve 2 saat Almanca dersi alacak. İngilizce ders saatleri üst sınıflarda kademeli olarak azalırken, Almanca eğitimi tüm sınıf seviyelerinde sabit kalacak.

Sınıf Bazında Ders Dağılımı

6. sınıf öğrencileri 8 saat İngilizce ve 2 saat Almanca, 7. sınıf öğrencileri 7 saat İngilizce ve 2 saat Almanca, 8. sınıf öğrencileri ise 5 saat İngilizce ve 2 saat Almanca dersi görecek.

Ücretsiz Eğitim Garantisi

Çoklu yabancı dil eğitim modeli kapsamındaki okullarda eğitim tamamen ücretsiz olacak. Milli Eğitim Bakanlığı, velilerden herhangi bir ücret talep etmeyeceğini ve ders kitaplarını ücretsiz dağıtacağını açıkladı.

Pilot Uygulamadan Yaygınlaştırmaya

2023-2024 eğitim öğretim yılında pilot uygulama olarak başlatılan model, başarılı sonuçlar alınması üzerine tüm Türkiye'ye yaygınlaştırılma kararı aldı. Bu gelişme, Türk eğitim sisteminde yabancı dil öğretiminin güçlendirilmesi açısından önemli bir adım.

Okul Seçimi ve Kayıt Süreci

Uygulama kapsamına alınacak yeni okulların listesi 18 Temmuz tarihine kadar açıklanacak. Veli talepleri doğrultusunda aynı okullarda normal sınıflar da açılabilecek, böylece ailelere seçim hakkı tanınacak.

Almanca Eğitiminin Önemi

İkinci yabancı dil olarak Almanca seçilmesi, Türkiye-Almanya arasındaki güçlü ekonomik ve sosyal bağlar göz önünde bulundurularak yapıldı. Almanya'da yaşayan Türk nüfusu ve iş birliği imkanları bu kararın temelini oluşturuyor.

Öğretmen Kadrosu

MEB, çoklu yabancı dil eğitimi için gerekli Almanca öğretmeni kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor. Yabancı dil öğretmeni atama süreçleri bu kapsamda öncelik taşıyacak.

Eğitimde Kalite Hedefi

Bu uygulama ile Türk öğrencilerinin uluslararası arenada dil yetkinliklerinin artırılması hedefleniyor. Çoklu dil becerileri, gelecekteki kariyer fırsatlarını genişletecek önemli bir avantaj sağlayacak.
2025-2026 eğitim öğretim yılı ile birlikte başlayacak bu sistem, Türk eğitim tarihinde yabancı dil öğretimi açısından dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.
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