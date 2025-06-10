https://anlatilaninotesi.com.tr/20250610/137-ulke-ve-bolge-temsilcileri-st-petersburg-uluslararasi-ekonomik-forumuna-katilimlarini-teyit-1096893619.html
137 ülke ve bölge temsilcileri St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu'na katılımlarını teyit etti
137 ülke ve bölge temsilcileri St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu'na katılımlarını teyit etti
Sputnik Türkiye
18-21 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu'na 137 ülke ve bölgeden temsilciler katılacağını teyit etti. 10.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-10T02:19+0300
2025-06-10T02:19+0300
2025-06-10T02:19+0300
dünya
anton kobyakov
st. petersburg ekonomi forumu (spief)
st. petersburg uluslararası ekonomi forumu (spief)
st. petersburg ekonomi fuarı (spief)
st. petersburg uluslararası ekonomi forumu (spief)
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St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu'na (SPIEF) 2025 137 ülke ve bölgeden temsilcilerin katılacağını teyit eden Başkanlık Danışmanı ve Forum Organizasyon Komitesi Genel Sekreteri Anton Kobyakov açıklamalarda bulundu. Açıklamasında Kobyakov, “Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu bugün sadece süregelen değişimlerin tartışıldığı bir platform değil, aynı zamanda hızla değişen dış koşullara yanıt verebilecek çözümlerin geliştirildiği bir yer olmuştur. Önemli olan sadece bu değişiklikleri kaydetmek değil, aynı zamanda doğru yönü belirleyerek bunları yönetmektir.” dedi.Ayrıca Kobyakov, büyük uluslararası kuruluşların, şirketlerin, devlet kurumlarının ve uzman topluluklarının liderleri de etkinliğe katılacaklarını açıkladı.SPIEF 18-21 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
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anton kobyakov, st. petersburg ekonomi forumu (spief), st. petersburg uluslararası ekonomi forumu (spief), st. petersburg ekonomi fuarı (spief), st. petersburg uluslararası ekonomi forumu (spief)
anton kobyakov, st. petersburg ekonomi forumu (spief), st. petersburg uluslararası ekonomi forumu (spief), st. petersburg ekonomi fuarı (spief), st. petersburg uluslararası ekonomi forumu (spief)
137 ülke ve bölge temsilcileri St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu'na katılımlarını teyit etti
18-21 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu'na 137 ülke ve bölgeden temsilciler katılacağını teyit etti.
St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu'na (SPIEF) 2025 137 ülke ve bölgeden temsilcilerin katılacağını teyit eden Başkanlık Danışmanı ve Forum Organizasyon Komitesi Genel Sekreteri Anton Kobyakov açıklamalarda bulundu.
Açıklamasında Kobyakov, “Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu bugün sadece süregelen değişimlerin tartışıldığı bir platform değil, aynı zamanda hızla değişen dış koşullara yanıt verebilecek çözümlerin geliştirildiği bir yer olmuştur. Önemli olan sadece bu değişiklikleri kaydetmek değil, aynı zamanda doğru yönü belirleyerek bunları yönetmektir.” dedi.
Ayrıca Kobyakov, büyük uluslararası kuruluşların, şirketlerin, devlet kurumlarının ve uzman topluluklarının liderleri de etkinliğe katılacaklarını açıkladı.
SPIEF 18-21 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek.