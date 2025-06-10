https://anlatilaninotesi.com.tr/20250610/137-ulke-ve-bolge-temsilcileri-st-petersburg-uluslararasi-ekonomik-forumuna-katilimlarini-teyit-1096893619.html

137 ülke ve bölge temsilcileri St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu'na katılımlarını teyit etti

137 ülke ve bölge temsilcileri St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu'na katılımlarını teyit etti

Sputnik Türkiye

18-21 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu'na 137 ülke ve bölgeden temsilciler katılacağını teyit etti. 10.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-10T02:19+0300

2025-06-10T02:19+0300

2025-06-10T02:19+0300

dünya

anton kobyakov

st. petersburg ekonomi forumu (spief)

st. petersburg uluslararası ekonomi forumu (spief)

st. petersburg ekonomi fuarı (spief)

st. petersburg uluslararası ekonomi forumu (spief)

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St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu'na (SPIEF) 2025 137 ülke ve bölgeden temsilcilerin katılacağını teyit eden Başkanlık Danışmanı ve Forum Organizasyon Komitesi Genel Sekreteri Anton Kobyakov açıklamalarda bulundu. Açıklamasında Kobyakov, “Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu bugün sadece süregelen değişimlerin tartışıldığı bir platform değil, aynı zamanda hızla değişen dış koşullara yanıt verebilecek çözümlerin geliştirildiği bir yer olmuştur. Önemli olan sadece bu değişiklikleri kaydetmek değil, aynı zamanda doğru yönü belirleyerek bunları yönetmektir.” dedi.Ayrıca Kobyakov, büyük uluslararası kuruluşların, şirketlerin, devlet kurumlarının ve uzman topluluklarının liderleri de etkinliğe katılacaklarını açıkladı.SPIEF 18-21 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

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anton kobyakov, st. petersburg ekonomi forumu (spief), st. petersburg uluslararası ekonomi forumu (spief), st. petersburg ekonomi fuarı (spief), st. petersburg uluslararası ekonomi forumu (spief)