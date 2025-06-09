https://anlatilaninotesi.com.tr/20250609/sicaklarla-savasin-lezzetli-yolu-serinleten-soguk-corba-tarifleri-sagligi-koruyor-1096880424.html

Sıcaklarla savaşın lezzetli yolu: Serinleten soğuk çorba tarifleri sağlığı koruyor

Sıcaklarla savaşın lezzetli yolu: Serinleten soğuk çorba tarifleri sağlığı koruyor

Sputnik Türkiye

Yaz sıcaklarının arttığı bu günlerde, serinletici ve besleyici soğuk çorbalar hem ferahlık hem sağlık sunuyor. Cacık, gazpacho, ayran aşı ve avokadolu çorbalarla sıvı ihtiyacınızı karşılayın, vücudu rahatlatın.

2025-06-09T10:28+0300

2025-06-09T10:28+0300

2025-06-09T10:40+0300

yaşam

çorba

yoğurtlu çorba

soğuk çorba

aşırı sıcaklar

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Yaz mevsiminin etkisini artırdığı bu günlerde, yükselen hava sıcaklıkları vücut sağlığını doğrudan tehdit ediyor. Şanlıurfa'da termometreler 39 dereceye dayandı. Aşırı sıcak, tansiyon dengesizlikleri, sıvı kaybı, halsizlik ve hatta ciddi sıcak çarpması riskine neden olabiliyor. Bu dönemde vücudu hem serin tutmak hem de kaybedilen sıvı ve mineralleri yerine koymak büyük önem taşıyor. Uzmanlara göre, içeriği zengin ve serinletici soğuk çorbalar, sıcak havayla mücadelede hem lezzetli hem de sağlıklı bir destek sunuyor. Gazpacho, cacık, avokadolu yoğurt çorbası gibi tarifler; hem sindirimi kolaylaştırıyor hem de vücudun su ve elektrolit dengesine katkı sağlıyor.🥒 Cacık 🍅 Gazpacho (İspanya)🥑 Avokadolu Yoğurtlu Soğuk Çorba🥑 Ispanaklı Avokadolu Salatalıklı Çorba🥔 Rus Okroşka🍲 Ayran Aşı ÇorbasıHaşlanmış buğday/nohut + yoğurt (süzme + normal) + su + dereotu veya nane🌾 Buğdaylı Soğuk ÇorbaHaşlanmış buğday + yoğurt + labne + otlar + zeytinyağı❤️‍🔥 Pancar ÇorbasıHaşlanmış pancar + yoğurt + sarımsak + zeytinyağı + kekik/fesleğen

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