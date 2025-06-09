İtalyan menajer duyurdu: Galatasaray'ın ilgilendiği kaleci belli oldu

YERİ VE ZAMANI BAYRAM ÖZEL

YERİ VE ZAMANI BAYRAM ÖZEL

YERİ VE ZAMANI BAYRAM ÖZEL

ÖZEL HABER

Ukrayna askeri cenazelerin kabulünü süresiz olarak erteledi: ‘6 bin cenaze için tazminat ödeyecek bütçeleri yok’