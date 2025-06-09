https://anlatilaninotesi.com.tr/20250609/italyan-menajer-duyurdu-galatasarayin-ilgilendigi-kaleci-belli-oldu-1096887571.html
İtalyan menajer duyurdu: Galatasaray'ın ilgilendiği kaleci belli oldu
İtalyan menajer duyurdu: Galatasaray'ın ilgilendiği kaleci belli oldu
Sputnik Türkiye
Galatasaray, Muslera'nın ayrılığı sonrası kaleci arayışını sürdürürken PAOK'un Hırvat kalecisi Dominik Kotarski gündeme geldi. Oyuncunun menajeri Federico... 09.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-09T17:10+0300
2025-06-09T17:10+0300
2025-06-09T17:10+0300
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Galatasaray, PAOK’un Hırvat kalecisi Dominik Kotarski’yi gündemine alırken, menajeri Federico Pastorello sarı-kırmızılıların ilgisini doğruladı.Fernando Muslera'nın takımdan ayrılmasının ardından Galatasaray'da PAOK forması giyen Hırvat kaleci Dominik Kotarski'nin adı gündeme geldi. Radyospor'a konuşan 25 yaşındaki kalecinin menajeri Federico Pastorello, Galatasaray’ın ilgisini onayladı.İtalyan menajer Pastorello, Kotarski'nin sarı-kırmızılıların birinci tercihi olmadığını ifade etti. PAOK ise Kotarski’yi satmaya hazırlanırken Gürcü kaleci Luka Gugeshashvili’yi kadrosuna kattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/galatasaray-25-sampiyonlugu-yenikapida-taraftariyla-kutladi-muslera-ile-mertens-sahnede-veda-etti-1096506600.html
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galatasaray, galatasaray spor kulübü, galatasaray sportif aş, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), seyircisiz maç, maç, tarihi maç, maç yayını
İtalyan menajer duyurdu: Galatasaray'ın ilgilendiği kaleci belli oldu
Galatasaray, Muslera'nın ayrılığı sonrası kaleci arayışını sürdürürken PAOK'un Hırvat kalecisi Dominik Kotarski gündeme geldi. Oyuncunun menajeri Federico Pastorello, Galatasaray'ın Kotarski'yle ilgilendiğini ancak ilk tercih olmadığını açıkladı. PAOK, kalecisini satmaya hazırlanırken Gürcü kaleci Luka Gugeshashvili'yi transfer etti.
Galatasaray, PAOK’un Hırvat kalecisi Dominik Kotarski’yi gündemine alırken, menajeri Federico Pastorello sarı-kırmızılıların ilgisini doğruladı.
Fernando Muslera'nın takımdan ayrılmasının ardından Galatasaray'da PAOK forması giyen Hırvat kaleci Dominik Kotarski'nin adı gündeme geldi. Radyospor'a konuşan 25 yaşındaki kalecinin menajeri Federico Pastorello, Galatasaray’ın ilgisini onayladı.
İtalyan menajer Pastorello, Kotarski'nin sarı-kırmızılıların birinci tercihi olmadığını ifade etti. PAOK ise Kotarski’yi satmaya hazırlanırken Gürcü kaleci Luka Gugeshashvili’yi kadrosuna kattı.