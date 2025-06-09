https://anlatilaninotesi.com.tr/20250609/iki-yillik-gss-devrede-prim-borcu-yok-1096880017.html

İki yıllık GSS devrede: Prim borcu yok

İki yıllık GSS devrede: Prim borcu yok

Sputnik Türkiye

2025 yılında liseden veya üniversiteden mezun olan gençler, SGK tarafından otomatik tanımlanan GSS muafiyeti ile 2 yıl boyunca ücretsiz sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek. Başvuru şartı yok, yaş sınırına dikkat edilmeli.

2025-06-09T08:57+0300

2025-06-09T08:57+0300

2025-06-09T08:57+0300

yaşam

gss

yükseköğretim kurumları sınavı (yks)

liseye geçiş sistemi (lgs)

prim borcu

gss prim borcu

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Haziran ayında sınav maratonuna giren gençleri hem heyecanlı hem de belirsizliklerle dolu bir dönem bekliyor. Bu hafta sonu LGS, önümüzdeki hafta sonu ise YKS sınavları yapılacak. Ortaokul ve liseden mezun olacak öğrenciler için bu sınavların ardından eğitim hayatlarının yönü netleşecek. Üniversitelerin final sınavları da tamamlanmak üzere ve birçok genç mezuniyetin ardından iş hayatına geçiş yapacak. Ancak üniversiteye yerleşemeyen ya da mezun olduktan sonra hemen işe başlayamayan gençler için önemli bir güvence devrede, iki yıllık genel sağlık sigortası (GSS) muafiyeti ve primi önem kazanıyor. GSS muafiyetinde yaş sınırına dikkat2016 yılında yapılan yasal düzenleme ile lise ve üniversite mezunu gençlere iki yıl boyunca Genel Sağlık Sigortası (GSS) priminden muafiyet tanındı. Öncesinde gençler, mezuniyet sonrası sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek için gelir testi yaptırmak ve çoğu zaman prim ödemek zorundaydı. Yapılan değişiklik sayesinde, artık liseden mezun olan gençler 20 yaşını, üniversiteden mezun olan gençler ise 25 yaşını aşmadıkları sürece iki yıl boyunca ücretsiz sağlık hizmeti alabiliyor. Üstelik bu hak otomatik olarak tanımlanıyor; herhangi bir başvuruya gerek kalmıyor.Gençlerin ailelerinin gelir düzeyine bakılmaksızın doğrudan sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi büyük bir kolaylık sağlıyor. Örneğin, 21 Haziran 2025’te liseden mezun olan bir genç için bu muafiyet 22 Haziran 2027’ye kadar geçerli olacak. Bu süre zarfında, gencin prim borcu olsa dahi sağlık hizmeti almasına engel yok.Muafiyet süresi boyunca yaş sınırı da dikkate alınıyor. Eğer genç 2 yıllık süre dolmadan önce 20 (lise mezunuysa) ya da 25 (üniversite mezunuysa) yaşını geçerse, muafiyet o tarihte sona eriyor. Yani süre, yaş sınırına takılmadıkça iki yıl boyunca geçerli oluyor.Genel Sağlık Sigortası kapsamında gelir testi uygulaması hala devam ediyor. Hiçbir sosyal güvencesi olmayan kişiler için bu test, primin devlet tarafından mı yoksa birey tarafından mı ödeneceğini belirliyor. 2025 yılı için kişi başına düşen gelir 8.668,5 TL’nin altındaysa prim devlet tarafından ödeniyor. Bu sınırın üzerindeki gelirlerde ise aylık 780,17 TL prim ödenmesi gerekiyor.Bu düzenleme sayesinde mezuniyet sonrası belirsizlik yaşayan gençler, sağlık güvencesi konusunda endişe etmeden eğitim ya da iş planlarını yapabiliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/gss-borclulari-icin-yeni-karar-yil-sonuna-kadar-uzatildi-1092772760.html

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