İki yıllık GSS devrede: Prim borcu yok

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SERHAT AYAN'LA BAYRAM ÖZEL
Hababam Sınıfı ve imza şarkıları
00:01
38 dk
OKAN ASLAN'LA BAYRAM ÖZEL
‘Sıkıntılar içinde yaşamış ama insani duygularını yitirmemiş toplum: Malakanlar’
05:01
115 dk
HABER MASASI BAYRAM ÖZEL
Cilt kanserinden korunma yöntemleri
07:01
44 dk
SESLİ HABER
Dinozor fosilinde 66 milyon yıllık tümör bulundu
07:45
2 dk
SESLİ HABER
Havadan besin almak mümkün mü?
07:49
3 dk
SESLİ HABER
Zombi böcekler: Parazitler doğada zihinleri kontrol ediyor
07:54
3 dk
SEYİR HALİ
Avukat Sefa Karcıoğlu: ‘Yargıtayın kararına göre eşler arasında sadakat yükümlülüğü vardır’
08:01
47 dk
SESLİ HABER
Her yaz geri dönen kene kabusu
08:51
6 dk
YERİ VE ZAMANI BAYRAM ÖZEL
Kentlerin oturma odası: Meydanlar
09:01
46 dk
ÖZEL HABER
Siyasetin bayram ajandası
09:49
9 dk
ÖZEL HABER
Batı'nın İsrail ikiyüzlülüğü: Nereden nereye geldiler
10:15
14 dk
GÜNDEM ÖZEL
Ukrayna anlaşmaya uymadı
10:30
71 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
SERHAT AYAN'LA BAYRAM ÖZEL
Hababam Sınıfı ve imza şarkıları
12:06
38 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI BAYRAM ÖZEL
Kahve ismi nereden geliyor?
13:07
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
6 dk
SEYİR HALİ
Kas ve eklem ağrılarına yönelik fizik tedavi ve rehabilitasyon yöntemleri
14:06
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
Emperyalizm fonlamaları aracılığıyla neler yapıldı?
15:06
43 dk
ÖZEL HABER
Yöresel tatlılarla bayram yolculuğu
15:53
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HAFTANIN KEYFİ BAYRAM ÖZEL
Serhat Ayan'la en güzel bayram şarkıları
16:06
49 dk
SESLİ HABER
‘Aralıklı oruç’ mercek altında
16:55
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜN ORTASI BAYRAM ÖZEL
Dünyanın dört bir yanından bayram kutlamaları ve renkli etkinlikler
17:06
46 dk
TARİHTE BUGÜN
Orwell'in distopyası: 1984'ün ardındakiler
17:55
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
8 dk
GÜNDEM ÖZEL
Ukraynalı askerlerin cenazelerinin teslimi ve esir takası gerçekleşmedi
18:30
71 dk
SESLİ HABER
Yeni tehdit: ‘Dev dolu’
19:41
3 dk
YERİ VE ZAMANI BAYRAM ÖZEL
Şekerin dünü ve bugünü
20:01
50 dk
SEYİR HALİ BAYRAM ÖZEL
15 bin yıldır kullanılan bitki: Kenevirin ekonomik potansiyeli
21:01
50 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Türk Beşleri ve Cumhuriyet’in müzikal yolculuğu
22:01
40 dk
ÖZEL HABER
Kırmızı et üretimi düşüşte: İşte geçmişten günümüze et ithalatının hikayesi
22:51
6 dk
ÖZEL HABER
Uzmanı uyardı: Mayıs-Eylül ayları arası Batı Nil Virüsüne dikkat
23:01
15 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Hakan Arslan: 'Bakanlığın denetimine tabi olan konaklama işletmeleri tercih edilmeli'
23:19
16 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Prof. Dr. Perinçek: 'Yeni faylar oluşuyor'
23:37
21 dk
SERHAT AYAN'LA BAYRAM ÖZEL
Türk müzik tarihine girmiş 'acayip şarkılar'
00:04
33 dk
TARİHTE BUGÜN
Orwell'in distopyası: 1984'ün ardındakiler
00:41
5 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna askeri cenazelerin kabulünü süresiz olarak erteledi: ‘6 bin cenaze için tazminat ödeyecek bütçeleri yok’
00:51
2 dk
ANKARA FARKI BAYRAM ÖZEL
Edebiyatın iç dünyası: ‘Şiirin nöbetini tutuyoruz’
01:02
45 dk
SERHAT AYAN'LA BAYRAM ÖZEL
Yapay zekâ ile bayramların kökenine yolculuk
02:02
34 dk
ÖZEL HABER
Tarihten bugüne Türkiye’de özel okulların görünmeyen yüzü
02:36
21 dk
OKAN ASLAN'LA BAYRAM ÖZEL
‘Sıkıntılar içinde yaşamış ama insani duygularını yitirmemiş toplum: Malakanlar’
05:01
115 dk
HABER MASASI BAYRAM ÖZEL
Cilt kanserinden korunma yöntemleri
07:01
44 dk
SESLİ HABER
Dinozor fosilinde 66 milyon yıllık tümör bulundu
07:48
2 dk
SESLİ HABER
Havadan besin almak mümkün mü?
07:51
3 dk
SESLİ HABER
Zombi böcekler: Parazitler doğada zihinleri kontrol ediyor
07:55
3 dk
SEYİR HALİ
Avukat Sefa Karcıoğlu: ‘Yargıtayın kararına göre eşler arasında sadakat yükümlülüğü vardır’
08:01
47 dk
SESLİ HABER
Her yaz geri dönen kene kabusu
08:52
6 dk
YERİ VE ZAMANI BAYRAM ÖZEL
Kentlerin oturma odası: Meydanlar
09:01
46 dk
ÖZEL HABER
Siyasetin bayram ajandası
09:47
9 dk
ÖZEL HABER
Kırmızı et üretimi düşüşte: İşte geçmişten günümüze et ithalatının hikayesi
10:01
6 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Hakan Arslan: 'Bakanlığın denetimine tabi olan konaklama işletmeleri tercih edilmeli'
10:20
16 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
SERHAT AYAN'LA BAYRAM ÖZEL
Türk müzik tarihine girmiş 'acayip şarkılar'
11:01
33 dk
TARİHTE BUGÜN
11 yaşında boya fabrikası işçiliğinden dünyaca ünlü yazarlığa uzanan bir yaşam
11:42
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
SERHAT AYAN'LA BAYRAM ÖZEL
Hababam Sınıfı ve imza şarkıları
12:05
38 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI BAYRAM ÖZEL
Kahve ismi nereden geliyor?
13:05
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
SEYİR HALİ BAYRAM ÖZEL
Kas ve eklem ağrılarına yönelik fizik tedavi ve rehabilitasyon yöntemleri
14:01
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ BAYRAM ÖZEL
Emperyalizm fonlamaları aracılığıyla neler yapıldı?
15:05
43 dk
SESLİ HABER
‘Aralıklı oruç’ mercek altında
15:53
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HAFTANIN KEYFİ BAYRAM ÖZEL
Serhat Ayan'la en güzel bayram şarkıları
16:01
49 dk
ÖZEL HABER
Yöresel tatlılarla bayram yolculuğu
16:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
GÜN ORTASI BAYRAM ÖZEL
Dünyanın dört bir yanından bayram kutlamaları ve renkli etkinlikler
17:05
46 dk
TARİHTE BUGÜN
11 yaşında boya fabrikası işçiliğinden dünyaca ünlü yazarlığa uzanan bir yaşam
17:56
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
ANKARA FARKI BAYRAM ÖZEL
Edebiyatın iç dünyası: ‘Şiirin nöbetini tutuyoruz’
18:05
45 dk
SERHAT AYAN'LA BAYRAM ÖZEL
Yapay zekâ ile bayramların kökenine yolculuk
19:01
34 dk
ÖZEL HABER
Tarihten bugüne Türkiye’de özel okulların görünmeyen yüzü
19:37
21 dk
YERİ VE ZAMANI BAYRAM ÖZEL
Şekerin dünü ve bugünü
20:01
50 dk
SEYİR HALİ BAYRAM ÖZEL
15 bin yıldır kullanılan bitki: Kenevirin ekonomik potansiyeli
21:01
50 dk
OKAN ASLAN'LA BAYRAM ÖZEL
Türk Beşleri ve Cumhuriyet’in müzikal yolculuğu
22:01
40 dk
SESLİ HABER
Yeni tehdit: ‘Dev dolu’
22:46
3 dk
SESLİ HABER
Zombi böcekler: Parazitler doğada zihinleri kontrol ediyor
22:52
3 dk
ÖZEL HABER
Uzmanı uyardı: Mayıs-Eylül ayları arası Batı Nil Virüsüne dikkat
23:01
15 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Prof. Dr. Perinçek: 'Yeni faylar oluşuyor'
23:24
21 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250609/iki-yillik-gss-devrede-prim-borcu-yok-1096880017.html
İki yıllık GSS devrede: Prim borcu yok
İki yıllık GSS devrede: Prim borcu yok
Sputnik Türkiye
2025 yılında liseden veya üniversiteden mezun olan gençler, SGK tarafından otomatik tanımlanan GSS muafiyeti ile 2 yıl boyunca ücretsiz sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek. Başvuru şartı yok, yaş sınırına dikkat edilmeli.
2025-06-09T08:57+0300
2025-06-09T08:57+0300
yaşam
gss
yükseköğretim kurumları sınavı (yks)
liseye geçiş sistemi (lgs)
prim borcu
gss prim borcu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/1a/1096508369_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_5e2728454b602ecc262edc4271dd5c63.png
Haziran ayında sınav maratonuna giren gençleri hem heyecanlı hem de belirsizliklerle dolu bir dönem bekliyor. Bu hafta sonu LGS, önümüzdeki hafta sonu ise YKS sınavları yapılacak. Ortaokul ve liseden mezun olacak öğrenciler için bu sınavların ardından eğitim hayatlarının yönü netleşecek. Üniversitelerin final sınavları da tamamlanmak üzere ve birçok genç mezuniyetin ardından iş hayatına geçiş yapacak. Ancak üniversiteye yerleşemeyen ya da mezun olduktan sonra hemen işe başlayamayan gençler için önemli bir güvence devrede, iki yıllık genel sağlık sigortası (GSS) muafiyeti ve primi önem kazanıyor. GSS muafiyetinde yaş sınırına dikkat2016 yılında yapılan yasal düzenleme ile lise ve üniversite mezunu gençlere iki yıl boyunca Genel Sağlık Sigortası (GSS) priminden muafiyet tanındı. Öncesinde gençler, mezuniyet sonrası sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek için gelir testi yaptırmak ve çoğu zaman prim ödemek zorundaydı. Yapılan değişiklik sayesinde, artık liseden mezun olan gençler 20 yaşını, üniversiteden mezun olan gençler ise 25 yaşını aşmadıkları sürece iki yıl boyunca ücretsiz sağlık hizmeti alabiliyor. Üstelik bu hak otomatik olarak tanımlanıyor; herhangi bir başvuruya gerek kalmıyor.Gençlerin ailelerinin gelir düzeyine bakılmaksızın doğrudan sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi büyük bir kolaylık sağlıyor. Örneğin, 21 Haziran 2025’te liseden mezun olan bir genç için bu muafiyet 22 Haziran 2027’ye kadar geçerli olacak. Bu süre zarfında, gencin prim borcu olsa dahi sağlık hizmeti almasına engel yok.Muafiyet süresi boyunca yaş sınırı da dikkate alınıyor. Eğer genç 2 yıllık süre dolmadan önce 20 (lise mezunuysa) ya da 25 (üniversite mezunuysa) yaşını geçerse, muafiyet o tarihte sona eriyor. Yani süre, yaş sınırına takılmadıkça iki yıl boyunca geçerli oluyor.Genel Sağlık Sigortası kapsamında gelir testi uygulaması hala devam ediyor. Hiçbir sosyal güvencesi olmayan kişiler için bu test, primin devlet tarafından mı yoksa birey tarafından mı ödeneceğini belirliyor. 2025 yılı için kişi başına düşen gelir 8.668,5 TL’nin altındaysa prim devlet tarafından ödeniyor. Bu sınırın üzerindeki gelirlerde ise aylık 780,17 TL prim ödenmesi gerekiyor.Bu düzenleme sayesinde mezuniyet sonrası belirsizlik yaşayan gençler, sağlık güvencesi konusunda endişe etmeden eğitim ya da iş planlarını yapabiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/gss-borclulari-icin-yeni-karar-yil-sonuna-kadar-uzatildi-1092772760.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/1a/1096508369_0:0:2000:1501_1920x0_80_0_0_6aceecdf8c4ebaf9ccb7b3d6de0bb8fb.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025 lise mezunu sağlık sigortası, lise mezunu gss muafiyet, 2025 gençlere ücretsiz genel sağlık sigortası, mezuniyet sonrası gss başvurusu gerekir mi, sgk 2 yıl sağlık sigortası, yks sonrası gss durumu, gss muafiyet yaş sınırı, 21 haziran mezun sağlık sigortası, gelir testi 2025 sınırı, sgk primsiz sağlık hizmeti gençler
2025 lise mezunu sağlık sigortası, lise mezunu gss muafiyet, 2025 gençlere ücretsiz genel sağlık sigortası, mezuniyet sonrası gss başvurusu gerekir mi, sgk 2 yıl sağlık sigortası, yks sonrası gss durumu, gss muafiyet yaş sınırı, 21 haziran mezun sağlık sigortası, gelir testi 2025 sınırı, sgk primsiz sağlık hizmeti gençler

İki yıllık GSS devrede: Prim borcu yok

08:57 09.06.2025
© FotoğrafMezuniyet sonrası kritik 2 yıl: Çocuklar için GSS primi ne zaman başlar?
Mezuniyet sonrası kritik 2 yıl: Çocuklar için GSS primi ne zaman başlar? - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2025
© Fotoğraf
Abone ol
LGS ve YKS sınavlarının ardından liseden mezun olacak gençler için önemli bir kolaylık sağlanıyor. Üniversiteye yerleşemeyen ya da hemen işe başlayamayan mezunlar, iki yıl boyunca (GSS) sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanabilecek.
Haziran ayında sınav maratonuna giren gençleri hem heyecanlı hem de belirsizliklerle dolu bir dönem bekliyor. Bu hafta sonu LGS, önümüzdeki hafta sonu ise YKS sınavları yapılacak. Ortaokul ve liseden mezun olacak öğrenciler için bu sınavların ardından eğitim hayatlarının yönü netleşecek.
Üniversitelerin final sınavları da tamamlanmak üzere ve birçok genç mezuniyetin ardından iş hayatına geçiş yapacak. Ancak üniversiteye yerleşemeyen ya da mezun olduktan sonra hemen işe başlayamayan gençler için önemli bir güvence devrede, iki yıllık genel sağlık sigortası (GSS) muafiyeti ve primi önem kazanıyor.

GSS muafiyetinde yaş sınırına dikkat

2016 yılında yapılan yasal düzenleme ile lise ve üniversite mezunu gençlere iki yıl boyunca Genel Sağlık Sigortası (GSS) priminden muafiyet tanındı. Öncesinde gençler, mezuniyet sonrası sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek için gelir testi yaptırmak ve çoğu zaman prim ödemek zorundaydı.
Yapılan değişiklik sayesinde, artık liseden mezun olan gençler 20 yaşını, üniversiteden mezun olan gençler ise 25 yaşını aşmadıkları sürece iki yıl boyunca ücretsiz sağlık hizmeti alabiliyor. Üstelik bu hak otomatik olarak tanımlanıyor; herhangi bir başvuruya gerek kalmıyor.
Gençlerin ailelerinin gelir düzeyine bakılmaksızın doğrudan sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi büyük bir kolaylık sağlıyor. Örneğin, 21 Haziran 2025’te liseden mezun olan bir genç için bu muafiyet 22 Haziran 2027’ye kadar geçerli olacak. Bu süre zarfında, gencin prim borcu olsa dahi sağlık hizmeti almasına engel yok.
Muafiyet süresi boyunca yaş sınırı da dikkate alınıyor. Eğer genç 2 yıllık süre dolmadan önce 20 (lise mezunuysa) ya da 25 (üniversite mezunuysa) yaşını geçerse, muafiyet o tarihte sona eriyor. Yani süre, yaş sınırına takılmadıkça iki yıl boyunca geçerli oluyor.
Genel Sağlık Sigortası kapsamında gelir testi uygulaması hala devam ediyor. Hiçbir sosyal güvencesi olmayan kişiler için bu test, primin devlet tarafından mı yoksa birey tarafından mı ödeneceğini belirliyor. 2025 yılı için kişi başına düşen gelir 8.668,5 TL’nin altındaysa prim devlet tarafından ödeniyor. Bu sınırın üzerindeki gelirlerde ise aylık 780,17 TL prim ödenmesi gerekiyor.
Bu düzenleme sayesinde mezuniyet sonrası belirsizlik yaşayan gençler, sağlık güvencesi konusunda endişe etmeden eğitim ya da iş planlarını yapabiliyor.
GSS prim borcu - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2025
EKONOMİ
GSS borçluları için yeni karar: Yıl sonuna kadar uzatıldı
17 Ocak, 08:38
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала