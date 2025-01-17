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GSS borçluları için yeni karar: Yıl sonuna kadar uzatıldı
GSS borçluları için yeni karar: Yıl sonuna kadar uzatıldı
Sputnik Türkiye
Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu olanlar için sağlık hizmetlerinden yararlanma süresi bir yıl daha uzatıldı. Cumhurbaşkanı kararıyla, GSS borcu... 17.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-17T08:38+0300
2025-01-17T08:38+0300
ekonomi
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Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) prim borcu bulunan vatandaşlar, 31 Aralık 2025 tarihine kadar devlet ve üniversite hastanelerinden ücretsiz sağlık hizmeti alabilecek. Cumhurbaşkanı kararı, bu kişilerin Bakanlar Kurulu kararına tabi tutulmadan sağlık yardımlarından yararlanmasını sağladı.Karar Resmi Gazete’de yayımlandıCumhurbaşkanı kararı, 17 Ocak 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu düzenlemeyle, GSS prim borçlularının devlet ve üniversite hastanelerinden faydalanma hakkı bir yıl daha uzatılmış oldu. Normal şartlarda prim borçlarını kapatmaları gereken bu vatandaşlar, 2025 sonuna kadar sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam edecek.Karar, GSS borcu bulunan vatandaşların sağlığa erişiminde büyük kolaylık sağladı. Borçlu olanların, devlet hastaneleri ve devlet üniversite hastanelerinden hizmet alabilmeleri için belirlenen önceki süre 31 Aralık 2024’te doluyordu. Yeni düzenleme ile bu süre 31 Aralık 2025’e kadar uzatıldı.Bu düzenleme, yalnızca GSS prim borcu bulunan vatandaşları kapsıyor. Borçlu kişiler, devlet ve üniversite hastanelerinde sağlık hizmetlerini ücretsiz alabilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/emekli-bayram-ikramiyelerinde-beklenen-zam-orani-aciklandi-sgk-uzmani-rakami-duyurdu-1092772077.html
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gss, sgk, bakanlar kurulu, hastane
gss, sgk, bakanlar kurulu, hastane

GSS borçluları için yeni karar: Yıl sonuna kadar uzatıldı

08:38 17.01.2025
© AAGSS prim borcu
GSS prim borcu - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2025
© AA
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Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu olanlar için sağlık hizmetlerinden yararlanma süresi bir yıl daha uzatıldı. Cumhurbaşkanı kararıyla, GSS borcu bulunanlar 31 Aralık 2025 tarihine kadar devlet ve üniversite hastanelerinden ücretsiz sağlık hizmeti alabilecek. Karar Resmi Gazete’de yayımlandı.
Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) prim borcu bulunan vatandaşlar, 31 Aralık 2025 tarihine kadar devlet ve üniversite hastanelerinden ücretsiz sağlık hizmeti alabilecek. Cumhurbaşkanı kararı, bu kişilerin Bakanlar Kurulu kararına tabi tutulmadan sağlık yardımlarından yararlanmasını sağladı.

Karar Resmi Gazete’de yayımlandı

Cumhurbaşkanı kararı, 17 Ocak 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu düzenlemeyle, GSS prim borçlularının devlet ve üniversite hastanelerinden faydalanma hakkı bir yıl daha uzatılmış oldu. Normal şartlarda prim borçlarını kapatmaları gereken bu vatandaşlar, 2025 sonuna kadar sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam edecek.
Karar, GSS borcu bulunan vatandaşların sağlığa erişiminde büyük kolaylık sağladı. Borçlu olanların, devlet hastaneleri ve devlet üniversite hastanelerinden hizmet alabilmeleri için belirlenen önceki süre 31 Aralık 2024’te doluyordu. Yeni düzenleme ile bu süre 31 Aralık 2025’e kadar uzatıldı.
Bu düzenleme, yalnızca GSS prim borcu bulunan vatandaşları kapsıyor. Borçlu kişiler, devlet ve üniversite hastanelerinde sağlık hizmetlerini ücretsiz alabilecek.
Emekli - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2025
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