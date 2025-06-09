https://anlatilaninotesi.com.tr/20250609/cinli-uzman-ukraynanin-asker-cenazelerini-almayi-reddetmesini-yorumladi-ahlakin-son-cizgisi-1096890806.html
Çinli uzman Ukrayna'nın asker cenazelerini almayı reddetmesini yorumladı: Ahlakın son çizgisi
Çinli uzman Ukrayna'nın asker cenazelerini almayı reddetmesini yorumladı: Ahlakın son çizgisi
Sputnik Türkiye
Çinli askeri uzman Qiu, Ukrayna'nın İstanbul'da 2 Haziran'da varılan anlaşma uyarınca yapılması planlanan asker cenaze takasından vazgeçmesine ilişkin... 09.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-09T21:21+0300
2025-06-09T21:21+0300
2025-06-09T21:21+0300
dünya
ukrayna
cenaze
asker
rusya
i̇stanbul
anlaşma
takas
kiev
yorum
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Çinli askeri blog yazarı Qiu Shiqing, Ukrayna hükümetinin Ukraynalı askerlerin cenazelerini kabul etmeyi reddetmesini Sputnik’e yorumladı."Eski bir asker olarak, Ukrayna hükümetinin ölen askerlerini geri almak istememesini son derece üzücü buluyorum" diye konuşan Qui, görevlerine sadık olan ve ülkeleri için canlarını veren askerlerin kahramanlığın bir tezahürü ve devlet için büyük bir onur olduğunu vurguladı:Ukrayna hükümetinin varılan anlaşmalara uymayı ve Rusya tarafından teslim edilen askerlerin cenazelerini kabul etmeyi reddetmesinin, anlaşılması çok zor bir karar olduğuna dikkat çeken uzman, "Ukraynalı yetkililerin ölenlerin yakınlarının acısını ve gözyaşlarını dikkate alıp bu askerlerin huzura kavuşması için tutumlarını yeniden gözden geçirmelerini umuyorum" dedi ve şöyle devam etti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250608/kiev-kendi-cikarlarina-da-uymayan-kararlar-aliyor-1096871334.html
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ukrayna, cenaze, asker, rusya, i̇stanbul, anlaşma, takas, kiev, yorum, uzman, askeri uzman
ukrayna, cenaze, asker, rusya, i̇stanbul, anlaşma, takas, kiev, yorum, uzman, askeri uzman
Çinli uzman Ukrayna'nın asker cenazelerini almayı reddetmesini yorumladı: Ahlakın son çizgisi
Çinli askeri uzman Qiu, Ukrayna'nın İstanbul'da 2 Haziran'da varılan anlaşma uyarınca yapılması planlanan asker cenaze takasından vazgeçmesine ilişkin yorumunda Ukraynalı yetkililerin tutumlarını yeniden gözden geçirmelerini umduğunu belirtti.
Çinli askeri blog yazarı Qiu Shiqing, Ukrayna hükümetinin Ukraynalı askerlerin cenazelerini kabul etmeyi reddetmesini Sputnik’e yorumladı.
"Eski bir asker olarak, Ukrayna hükümetinin ölen askerlerini geri almak istememesini son derece üzücü buluyorum" diye konuşan Qui, görevlerine sadık olan ve ülkeleri için canlarını veren askerlerin kahramanlığın bir tezahürü ve devlet için büyük bir onur olduğunu vurguladı:
Dünyanın tüm önde gelen ülkeleri, ölen askerlerin cenazelerine onurlu bir şekilde davranmayı ve ailelerini desteklemeyi görev bilir.
Ukrayna hükümetinin varılan anlaşmalara uymayı ve Rusya tarafından teslim edilen askerlerin cenazelerini kabul etmeyi reddetmesinin, anlaşılması çok zor bir karar olduğuna dikkat çeken uzman, "Ukraynalı yetkililerin ölenlerin yakınlarının acısını ve gözyaşlarını dikkate alıp bu askerlerin huzura kavuşması için tutumlarını yeniden gözden geçirmelerini umuyorum" dedi ve şöyle devam etti:
Bu savaş zaten bir trajedidir. Kiev yetkililerinin bu zor koşullarda insanlıklarını kaybetmeyeceklerini umuyoruz, zira bu ahlakın son çizgisidir.