https://anlatilaninotesi.com.tr/20250609/cinli-uzman-ukraynanin-asker-cenazelerini-almayi-reddetmesini-yorumladi-ahlakin-son-cizgisi-1096890806.html

Çinli uzman Ukrayna'nın asker cenazelerini almayı reddetmesini yorumladı: Ahlakın son çizgisi

Çinli uzman Ukrayna'nın asker cenazelerini almayı reddetmesini yorumladı: Ahlakın son çizgisi

Sputnik Türkiye

Çinli askeri uzman Qiu, Ukrayna'nın İstanbul'da 2 Haziran'da varılan anlaşma uyarınca yapılması planlanan asker cenaze takasından vazgeçmesine ilişkin... 09.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-09T21:21+0300

2025-06-09T21:21+0300

2025-06-09T21:21+0300

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ukrayna

cenaze

asker

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anlaşma

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Çinli askeri blog yazarı Qiu Shiqing, Ukrayna hükümetinin Ukraynalı askerlerin cenazelerini kabul etmeyi reddetmesini Sputnik’e yorumladı."Eski bir asker olarak, Ukrayna hükümetinin ölen askerlerini geri almak istememesini son derece üzücü buluyorum" diye konuşan Qui, görevlerine sadık olan ve ülkeleri için canlarını veren askerlerin kahramanlığın bir tezahürü ve devlet için büyük bir onur olduğunu vurguladı:Ukrayna hükümetinin varılan anlaşmalara uymayı ve Rusya tarafından teslim edilen askerlerin cenazelerini kabul etmeyi reddetmesinin, anlaşılması çok zor bir karar olduğuna dikkat çeken uzman, "Ukraynalı yetkililerin ölenlerin yakınlarının acısını ve gözyaşlarını dikkate alıp bu askerlerin huzura kavuşması için tutumlarını yeniden gözden geçirmelerini umuyorum" dedi ve şöyle devam etti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250608/kiev-kendi-cikarlarina-da-uymayan-kararlar-aliyor-1096871334.html

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