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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250608/kiev-kendi-cikarlarina-da-uymayan-kararlar-aliyor-1096871334.html
'Kiev, kendi çıkarlarına da uymayan kararlar alıyor'
'Kiev, kendi çıkarlarına da uymayan kararlar alıyor'
Sputnik Türkiye
Ukrayna'nın Rusya'yla esir takası yapmayı reddetmesini değerlendiren Brezilyalı uzmanlar, Kiev'in kendi çıkarlarına uygun olmayan kararlar aldığını ve daha... 08.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-08T13:43+0300
2025-06-08T13:43+0300
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Brezilyalı uluslararası ilişkiler uzmanı Raphael Machado, Kiev'in daha önceki anlaşmaları ihlal ederek esir ve cenaze takasını reddetmesini değerlendirdi.Sputnik'e demeç veren Machado, "Aslında bu diyalog önemli, zira hem esirlerin hem de hayatını kaybedenlerin yakınlarını görmezden gelmemeliyiz. Öylesine üzgünler ki, yakınlarının ölüm haberini, hatta ölüm teyidini, onları defnetme fırsatını bekliyorlar" dedi.Dolayısıyla bu kararın pratikte pek de rasyonel olmadığını kaydeden Machado, aynı zamanda bunun Ukrayna tarafının olası hiçbir stratejik veya jeopolitik çıkarına da uygun olmadığının altını çizdi.Genele bakıldığında, şu anda herkesin Kiev'in aldığı son ret kararı gibi, Ukrayna'nın son derece şüpheli kararlarını giderek daha fazla görmeye başladığına dikkat çeken Machado, "Kiev çoğu zaman rasyonel davranmakla kalmıyor, en azından biz analistlere göre, Ukrayna'nın olası çıkarlarıyla açıkça çelişen kararlar alıyor" ifadelerini kullandı.'Kiev, ailelere tazminat ödemek istemediği için cenazeleri almamış olabilir'Rio de Janeiro Federal Üniversitesi'nden (UERJ) uluslararası ilişkiler uzmanı Williams Gonçalves, Kiev'in ölen askerlerin cenazelerini almayı reddetmesinin, Ukrayna yönetiminin ailelere tazminat ödemek istememesiyle bağlantılı olabileceğini söyledi.Savaşın müzakere masasında veya ateşkesle sona ermediğini, her zaman çok ciddi sonuçlar bıraktığını belirten Gonçalves, bunların arasında ölenlerin ailelerine tazminat ödenmesi de olduğuna dikkat çekti.Gonçalves, savaşa giren her ülkenin daha sonra savaşta hayatını kaybedenlerin yakınlarına tazminat ödemek zorunda kaldığının altını çizerek Kiev'in bundan kaçmış olabileceğini vurguladı.'Zelenskiy daha fazla güç göstermek istiyor'Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in artık ABD'nin desteğine güvenemeyeceğini, ancak Avrupalıların desteğine güvenebileceğini de söyleyen Gonçalves, Kiev'in takası reddetmesinin bir nedeni olarak 'güç' meselesini işaret etti.Brezilyalı uzmanı, "Zelenskiy, elbette, prestij ve hatta kişisel çıkar uğruna Ukraynalıların hayatlarını feda ediyor, çünkü bütün bunlar bittiğinde, müzakerelerde avantaj elde etmek için mümkün olduğunca daha fazla güç göstermek istiyor" diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250608/rusyadan-resmi-aciklama-ukraynali-askerlerin-cenazeleri-takasin-yapilacagi-noktada-1096868160.html
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abd, vladimir zelenskiy, kiev, ukrayna, sputnik, rusya
abd, vladimir zelenskiy, kiev, ukrayna, sputnik, rusya

'Kiev, kendi çıkarlarına da uymayan kararlar alıyor'

13:43 08.06.2025
© AA / Selçuk AcarUkrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2025
© AA / Selçuk Acar
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Ukrayna'nın Rusya'yla esir takası yapmayı reddetmesini değerlendiren Brezilyalı uzmanlar, Kiev'in kendi çıkarlarına uygun olmayan kararlar aldığını ve daha fazla güç göstermek istediğine vurgu yaptı.
Brezilyalı uluslararası ilişkiler uzmanı Raphael Machado, Kiev'in daha önceki anlaşmaları ihlal ederek esir ve cenaze takasını reddetmesini değerlendirdi.

Sputnik'e demeç veren Machado, "Aslında bu diyalog önemli, zira hem esirlerin hem de hayatını kaybedenlerin yakınlarını görmezden gelmemeliyiz. Öylesine üzgünler ki, yakınlarının ölüm haberini, hatta ölüm teyidini, onları defnetme fırsatını bekliyorlar" dedi.

Dolayısıyla bu kararın pratikte pek de rasyonel olmadığını kaydeden Machado, aynı zamanda bunun Ukrayna tarafının olası hiçbir stratejik veya jeopolitik çıkarına da uygun olmadığının altını çizdi.

Genele bakıldığında, şu anda herkesin Kiev'in aldığı son ret kararı gibi, Ukrayna'nın son derece şüpheli kararlarını giderek daha fazla görmeye başladığına dikkat çeken Machado, "Kiev çoğu zaman rasyonel davranmakla kalmıyor, en azından biz analistlere göre, Ukrayna'nın olası çıkarlarıyla açıkça çelişen kararlar alıyor" ifadelerini kullandı.

'Kiev, ailelere tazminat ödemek istemediği için cenazeleri almamış olabilir'

Rio de Janeiro Federal Üniversitesi'nden (UERJ) uluslararası ilişkiler uzmanı Williams Gonçalves, Kiev'in ölen askerlerin cenazelerini almayı reddetmesinin, Ukrayna yönetiminin ailelere tazminat ödemek istememesiyle bağlantılı olabileceğini söyledi.

Savaşın müzakere masasında veya ateşkesle sona ermediğini, her zaman çok ciddi sonuçlar bıraktığını belirten Gonçalves, bunların arasında ölenlerin ailelerine tazminat ödenmesi de olduğuna dikkat çekti.

Gonçalves, savaşa giren her ülkenin daha sonra savaşta hayatını kaybedenlerin yakınlarına tazminat ödemek zorunda kaldığının altını çizerek Kiev'in bundan kaçmış olabileceğini vurguladı.

'Zelenskiy daha fazla güç göstermek istiyor'

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in artık ABD'nin desteğine güvenemeyeceğini, ancak Avrupalıların desteğine güvenebileceğini de söyleyen Gonçalves, Kiev'in takası reddetmesinin bir nedeni olarak 'güç' meselesini işaret etti.

Brezilyalı uzmanı, "Zelenskiy, elbette, prestij ve hatta kişisel çıkar uğruna Ukraynalıların hayatlarını feda ediyor, çünkü bütün bunlar bittiğinde, müzakerelerde avantaj elde etmek için mümkün olduğunca daha fazla güç göstermek istiyor" diye konuştu.
Rusya'nın Donbass'taki özel askeri harekatı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2025
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Rusya'dan resmi açıklama: Ukraynalı askerlerin cenazeleri takasın yapılacağı noktada
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