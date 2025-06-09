https://anlatilaninotesi.com.tr/20250609/bakan-yerlikaya-bayramin-dort-gunluk-bilancosunu-acikladi-3-bine-yakin-kaza-oldu-1096885400.html
Bakan Yerlikaya bayramın dört günlük bilançosunu açıkladı: 3 bine yakın kaza oldu
Bakan Yerlikaya bayramın dört günlük bilançosunu açıkladı: 3 bine yakın kaza oldu
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı tatilinin ilk dört gününde (Arefe, Cuma, Cumartesi ve Pazar) 2.960 trafik kazası meydana geldiğini duyurdu. Bakan... 09.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-09T13:23+0300
2025-06-09T13:23+0300
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trafik kazası
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Kurban Bayramı'na dair trafik kazaları verilerini paylaşan İçişleri Bakanı Yerlikaya "Kurban Bayramı’nın 3. günü (Pazar) 722 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda maalesef 6 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetti. 1227 vatandaşımız ise yaralandı" diyerek dört günlük trafik kazası sayılarını paylaştı. Kurban Bayramı tatilinin ilk dört gününde (Arefe, Cuma, Cumartesi ve Pazar) 2 bin 960 trafik kazası meydana geldiğini belirten Yerlikaya, 32 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini ve 4 bin 817 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya 1 milyon 912 bin 720 aracın ise denetlendiğini duyurdu. Yerlikaya şu açıklamayı yaptı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250609/icisleri-bakanindan-suruculere-bayram-donusu-icin-kritik-uyari-en-fazla-kaza-yaptiran-5-trafik-1096881732.html
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ali yerlikaya, trafik, trafik kazası, trafik kontrolü, trafik ihlali, trafik polisi
ali yerlikaya, trafik, trafik kazası, trafik kontrolü, trafik ihlali, trafik polisi
Bakan Yerlikaya bayramın dört günlük bilançosunu açıkladı: 3 bine yakın kaza oldu
13:23 09.06.2025 (güncellendi: 13:27 09.06.2025)
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı tatilinin ilk dört gününde (Arefe, Cuma, Cumartesi ve Pazar) 2.960 trafik kazası meydana geldiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya "Yolun kuralı olur, kralı olmaz" diyerek 32 kişinin kaza yerinde öldüğünü vurguladı.
Kurban Bayramı'na dair trafik kazaları verilerini paylaşan İçişleri Bakanı Yerlikaya "Kurban Bayramı’nın 3. günü (Pazar) 722 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda maalesef 6 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetti. 1227 vatandaşımız ise yaralandı" diyerek dört günlük trafik kazası sayılarını paylaştı.
Kurban Bayramı tatilinin ilk dört gününde (Arefe, Cuma, Cumartesi ve Pazar) 2 bin 960 trafik kazası meydana geldiğini belirten Yerlikaya, 32 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini ve 4 bin 817 kişinin ise yaralandığını açıkladı.
Bakan Yerlikaya 1 milyon 912 bin 720 aracın ise denetlendiğini duyurdu. Yerlikaya şu açıklamayı yaptı:
"YOLLARIN KURALI OLUR, KRALI OLMAZ… Kurban Bayramı’nın 3. günü (Pazar) 722 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda maalesef 6 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetti. 1.227 vatandaşımız ise yaralandı.
6 canımızı daha kaybettik. Bir evladın gülüşü, bir annenin duası, bir babanın bekleyişi yarım kaldı. Lütfen trafik kurallarına uyalım. Bayram sevinçlerimize hüzün karışmasın. Yollar bizleri kavuşturmak için var, ayırmak için değil."