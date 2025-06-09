https://anlatilaninotesi.com.tr/20250609/bakan-yerlikaya-bayramin-dort-gunluk-bilancosunu-acikladi-3-bine-yakin-kaza-oldu-1096885400.html

Bakan Yerlikaya bayramın dört günlük bilançosunu açıkladı: 3 bine yakın kaza oldu

Bakan Yerlikaya bayramın dört günlük bilançosunu açıkladı: 3 bine yakın kaza oldu

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı tatilinin ilk dört gününde (Arefe, Cuma, Cumartesi ve Pazar) 2.960 trafik kazası meydana geldiğini duyurdu. Bakan... 09.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-09T13:23+0300

2025-06-09T13:23+0300

2025-06-09T13:27+0300

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Kurban Bayramı'na dair trafik kazaları verilerini paylaşan İçişleri Bakanı Yerlikaya "Kurban Bayramı’nın 3. günü (Pazar) 722 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda maalesef 6 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetti. 1227 vatandaşımız ise yaralandı" diyerek dört günlük trafik kazası sayılarını paylaştı. Kurban Bayramı tatilinin ilk dört gününde (Arefe, Cuma, Cumartesi ve Pazar) 2 bin 960 trafik kazası meydana geldiğini belirten Yerlikaya, 32 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini ve 4 bin 817 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya 1 milyon 912 bin 720 aracın ise denetlendiğini duyurdu. Yerlikaya şu açıklamayı yaptı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250609/icisleri-bakanindan-suruculere-bayram-donusu-icin-kritik-uyari-en-fazla-kaza-yaptiran-5-trafik-1096881732.html

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ali yerlikaya, trafik, trafik kazası, trafik kontrolü, trafik ihlali, trafik polisi