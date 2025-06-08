Yeni cezalar el yakıyor: Karayolları Trafik Kanunu'na düzenleme geliyor
14:39 08.06.2025 (güncellendi: 14:42 08.06.2025)
© AA / Alperen Baran Metecantrafik polisi
© AA / Alperen Baran Metecan
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Karayolları Trafik Kanunu'na düzenleme geliyor. Buna göre en düşük ceza 25 bin liradan başlıyor. Düzenleme, Kurban Bayramı sonrası TBMM'de görüşülecek.
Trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri de içeren Karayolları Trafik Kanunu ile trafik cezalarında artışa gidiliyor. Trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri de içeren Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Mayıs ayının son haftasında TBMM Başkanlığına sunulmuştu.
Bayram sonrası TBMM Genel Kurulu, düzenlemeyi görüşecek. Yeni düzenlemede şu cezalarda yüksek artış bekleniyor;
Ehliyetsiz araç kullananlara 40 bin TL ceza,
Ehliyeti geçici geri alınanlara 200 bin TL ceza,
Kaza yerinden izinsiz ayrılanlara 1-3 yıl hapis,
Kırmızı ışıkta geçmenin cezası 5 bin TL, tekrarında 10 bin TL + 60 gün ehliyete el koyma,
Alkollü araç kullananlara 25 bin TL ceza,
Uyuşturucu kullananlara 150 bin TL ceza + ehliyet iptali,
Sahte plaka: 140 bin TL ceza,
Trafik akışını engelleyenlere 90 bin TL ceza,
'Dur' ikazına uymayanlara 200 bin TL ceza + 60 gün ehliyet ve araç men cezası