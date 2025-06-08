https://anlatilaninotesi.com.tr/20250608/yeni-cezalar-el-yakiyor-karayollari-trafik-kanununa-duzenleme-geliyor-1096872110.html

Yeni cezalar el yakıyor: Karayolları Trafik Kanunu'na düzenleme geliyor

Yeni cezalar el yakıyor: Karayolları Trafik Kanunu'na düzenleme geliyor

Sputnik Türkiye

Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılacak değişiklikle trafik cezalarına büyük artış geliyor. Bayram sonrası TBMM'de görüşülecek teklife göre ehliyetsiz araç kullanımına 40 bin TL, kırmızı ışık ihlaline 10 bin TL ceza uygulanacak.

2025-06-08T14:39+0300

2025-06-08T14:39+0300

2025-06-08T14:42+0300

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Trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri de içeren Karayolları Trafik Kanunu ile trafik cezalarında artışa gidiliyor. Trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri de içeren Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Mayıs ayının son haftasında TBMM Başkanlığına sunulmuştu. Bayram sonrası TBMM Genel Kurulu, düzenlemeyi görüşecek. Yeni düzenlemede şu cezalarda yüksek artış bekleniyor;

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250608/kurban-bayraminda-6-bin-nufuslu-ilce-doldu-tasti-turistik-ilceye-gunde-60-bin-kisi-geldi-1096871991.html

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2025 trafik cezası düzenlemesi, karayolları trafik kanunu yeni ceza miktarları, bayram sonrası trafik cezası değişikliği