https://anlatilaninotesi.com.tr/20250608/kurban-bayraminda-6-bin-nufuslu-ilce-doldu-tasti-turistik-ilceye-gunde-60-bin-kisi-geldi-1096871991.html
Kurban Bayramı'nda 6 bin nüfuslu ilçe doldu taştı: Turistik ilçeye günde 60 bin kişi geldi
Kurban Bayramı'nda 6 bin nüfuslu ilçe doldu taştı: Turistik ilçeye günde 60 bin kişi geldi
Sputnik Türkiye
Kurban Bayramı tatilini geçirmek isteyen yerli ve yabancı turistler, tarihi ve doğal güzellikleriyle ünlü Bartın’ın Amasra ilçesinde yoğunluk oluşturdu. 6 bin... 08.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-08T14:31+0300
2025-06-08T14:31+0300
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Bartın’ın Amasra ilçesi, bayramda 60 bin günübirlik turistin gelişi ve kruvaziyer seferiyle yoğunluk yaşadı.Kurban Bayramı tatilini değerlendirmek isteyen ziyaretçiler, Bartın’ın tarihi ve doğal güzellikleriyle ünlü Amasra ilçesine akın etti. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan Amasra’da, özellikle Büyük ve Küçük Liman plajları doldu taştı. 6 bin nüfuslu ilçedeki 3 bin yatak kapasiteli konaklama tesisleri tamamen dolarken, günlük 60 bin turistin ilçeye giriş yaptığı bildirildi. Trafik yoğunluğu nedeniyle araçlar TTK Amasra Müessesesi alanına yönlendirildi. Soçi’den gelen kruvaziyer gemisi de yoğunluğu daha da artırdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250606/kurban-bayraminda-marketler-acik-mi-iste-marketlerin-bayram-mesai-saatleri-1096842021.html
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Kurban Bayramı'nda 6 bin nüfuslu ilçe doldu taştı: Turistik ilçeye günde 60 bin kişi geldi
Kurban Bayramı tatilini geçirmek isteyen yerli ve yabancı turistler, tarihi ve doğal güzellikleriyle ünlü Bartın’ın Amasra ilçesinde yoğunluk oluşturdu. 6 bin nüfuslu ilçede otel ve pansiyonlar tamamen dolarken, günübirlik ziyaretçilerle birlikte nüfusu 60 bine ulaştı.
Bartın’ın Amasra ilçesi, bayramda 60 bin günübirlik turistin gelişi ve kruvaziyer seferiyle yoğunluk yaşadı.
Kurban Bayramı tatilini değerlendirmek isteyen ziyaretçiler, Bartın’ın tarihi ve doğal güzellikleriyle ünlü Amasra ilçesine akın etti. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan Amasra’da, özellikle Büyük ve Küçük Liman plajları doldu taştı.
6 bin nüfuslu ilçedeki 3 bin yatak kapasiteli konaklama tesisleri tamamen dolarken, günlük 60 bin turistin ilçeye giriş yaptığı bildirildi. Trafik yoğunluğu nedeniyle araçlar TTK Amasra Müessesesi alanına yönlendirildi. Soçi’den gelen kruvaziyer gemisi de yoğunluğu daha da artırdı.