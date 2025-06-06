https://anlatilaninotesi.com.tr/20250606/abd-baskani-trump-elon-muski-kastederek-sordu-aklini-kacirmis-adami-mi-kastediyorsunuz-1096846082.html

ABD Başkanı Trump, Elon Musk'ı kastederek sordu: 'Aklını kaçırmış adamı mı kastediyorsunuz?'

ABD Başkanı Trump, Elon Musk'ı kastederek sordu: 'Aklını kaçırmış adamı mı kastediyorsunuz?'

Sputnik Türkiye

ABD basınına konuşan Trump, iş insanı Musk ile görüşmek ile 'bilhassa' ilgilenmediğini belirterek Musk'ın 'aklını kaçırdığını' dile getirdi. 06.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-06T16:30+0300

2025-06-06T16:30+0300

2025-06-06T17:45+0300

dünya

abd

donald trump

elon musk

tartışma

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ABD Başkanı Donald Trump bu sabah saatlerinde ABD medyasının muhtelif kuruluşlarına yaptığı açıklamada, Elon Musk'ı 'düşünmediğini' ve yakın gelecekte onunla konuşmayacağını söyledi.Açıklamasında Musk'ın kendisi ile konuşmak istediğini belirten Trump ancak kendisinin onunla görüşmek istediği belirterek, "Aklını kaçırmış adamı mı kastediyorsunuz?" şu anda onunla konuşmakla 'özellikle ilgilenmediğini' söyledi.Trump'ın ayrıca televizyon kanalına yaptığı açıklamada, "Elon'u aklıma bile getirmiyorum. Onun bir sorunu var. Zavallı adamın bir sorunu var" ifadelerine yer verdiği kaydedildi."Sanırım bir süre onunla konuşmayacağım ama ona iyi dileklerimi iletiyorum" diyen Trump, dün, 2026 bütçe tasarısı konusunda Musk'ın, kendisini eleştirmesinden 'çok büyük hayal kırıklığına uğradığını' belirtmişti.Trump'ın imzasını taşıyan vergi ve göç yasa tasarısını eleştirmesinden kaynaklanan sözlü atışmada Musk, Trump'ın 2024 seçimlerini kendi desteği sayesinde kazandığını ileri sürmüş ve ABD Başkanı'nın isminin Epstein dosyalarında yer aldığını, söz konusu dosyanın bu yüzden açıklanmadığını iddia etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250605/trump-musk-gerilimi-buyuyor-karsilikli-sert-sozler-durmak-bilmedi-1096832638.html

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