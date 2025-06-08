https://anlatilaninotesi.com.tr/20250608/almanyayi-2-0-maglup-eden-fransa-uluslar-ligini-3-tamamladi-1096875684.html
Almanya’yı 2-0 mağlup eden Fransa, Uluslar Ligi’ni 3. tamamladı
Almanya’yı 2-0 mağlup eden Fransa, Uluslar Ligi’ni 3. tamamladı
Sputnik Türkiye
UEFA Uluslar Ligi üçüncülük maçında Fransa, ev sahibi Almanya’yı 2-0 mağlup ederek turnuvayı üçüncü sırada tamamladı. Real Madrid’in yıldızı Kylian Mbappe, 45... 08.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-08T19:03+0300
2025-06-08T19:03+0300
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Fransa, Mbappe’nin bir gol atıp bir asist yaptığı UEFA Uluslar Ligi üçüncülük maçında Almanya’yı 2-0 mağlup etti.İlk yarıda oyunu domine eden Almanya, çok sayıda gol fırsatını değerlendiremezken, Deniz Undav’ın eşitlik golü, Niclas Füllkrug’un faulü nedeniyle VAR kararıyla iptal edildi. Fransa ise ikinci yarıda daha etkili bir oyun sergiledi. Teknik direktör Didier Deschamps maç öncesi karşılaşmaya düşük motivasyonla çıktıklarını ifade etse de, takım sahada üstün bir performans gösterdi.Her iki takım da yarı finalde turnuvaya veda etmişti. Almanya Portekiz'e 2-1, Fransa ise İspanya’ya 5-4 mağlup olmuştu. Uluslar Ligi finali ise bu akşam Münih’te Portekiz ve İspanya arasında oynanacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250605/portekiz-almanyayi-2-1-yendi-uefa-uluslar-liginde-portekiz-finale-yukseldi-1096808791.html
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kylian mbappe, fransa, almanya, uefa uluslar ligi, real madrid, maç, tarihi maç, maç yayını, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı
Almanya’yı 2-0 mağlup eden Fransa, Uluslar Ligi’ni 3. tamamladı
UEFA Uluslar Ligi üçüncülük maçında Fransa, ev sahibi Almanya’yı 2-0 mağlup ederek turnuvayı üçüncü sırada tamamladı. Real Madrid’in yıldızı Kylian Mbappe, 45. dakikada attığı golle takımını öne geçirirken, 84. dakikada Michael Olise’nin golünün asistini yaparak galibiyette başrol oynadı.
Fransa, Mbappe’nin bir gol atıp bir asist yaptığı UEFA Uluslar Ligi üçüncülük maçında Almanya’yı 2-0 mağlup etti.
İlk yarıda oyunu domine eden Almanya, çok sayıda gol fırsatını değerlendiremezken, Deniz Undav’ın eşitlik golü, Niclas Füllkrug’un faulü nedeniyle VAR kararıyla iptal edildi. Fransa ise ikinci yarıda daha etkili bir oyun sergiledi. Teknik direktör Didier Deschamps maç öncesi karşılaşmaya düşük motivasyonla çıktıklarını ifade etse de, takım sahada üstün bir performans gösterdi.
Her iki takım da yarı finalde turnuvaya veda etmişti. Almanya Portekiz'e 2-1, Fransa ise İspanya’ya 5-4 mağlup olmuştu. Uluslar Ligi finali ise bu akşam Münih’te Portekiz ve İspanya arasında oynanacak.