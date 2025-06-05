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Portekiz, Almanya'yı 2-1 yendi: UEFA Uluslar Ligi'nde Portekiz finale yükseldi
Portekiz, Almanya'yı 2-1 yendi: UEFA Uluslar Ligi'nde Portekiz finale yükseldi
Sputnik Türkiye
Portekiz, Almanya'yı 25 yıl sonra ilk kez mağlup ederek Uluslar Ligi finaline yükseldi. Cristiano Ronaldo, 220. milli maçında attığı 137. golle takımına... 05.06.2025, Sputnik Türkiye
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UEFA Uluslar Ligi yarı finalinde Almanya'yla karşılaşan Portekiz, nefes kesen mücadeleyi 2-1 kazanarak finale yükseldi.Almanya'nın Wirtz'le 49. dakikada öne geçtiği maçta Portekiz, 63. dakikada Conceicao’nun muhteşem golüyle skoru eşitledi. 68. dakikada Nuno Mendes’in sürüklediği atakta Cristiano Ronaldo’nun ağlara gönderdiği gol VAR kontrolünden sonra geçerli sayıldı ve Portekiz skoru 2-1 yaptı.Almanya, son dakikalarda Diogo Jota, Conceicao ve Bruno Fernandes’in şutlarıyla beraberlik arasa da Ter Stegen’in kritik kurtarışları golü önledi. 87. dakikada yaşanan faul pozisyonları sonrası Fullkrug ve Wirtz sarı kartla cezalandırıldı.İstatistiklere göre Portekiz 16 şutun 8’ini isabetli kullanırken, Almanya 14 şutta 5 isabet buldu. Topa sahip olma oranı ise yüzde 52 Almanya, yüzde 48 Portekiz şeklindeydi.Portekiz, 25 yıl sonra Almanya’ya karşı ilk galibiyetini alırken, Cristiano Ronaldo milli takımdaki 137. golüne imza atarak rekorlarını sürdürdü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/milli-takim-kadrosunda-3-isim-cikartildi-ahmed-kutucu-dahil-edildi-1096744886.html
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portekiz, almanya, cristiano ronaldo, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı, milli, maç, tarihi maç, maç yayını
portekiz, almanya, cristiano ronaldo, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı, milli, maç, tarihi maç, maç yayını

Portekiz, Almanya'yı 2-1 yendi: UEFA Uluslar Ligi'nde Portekiz finale yükseldi

00:18 05.06.2025
© AA / Halil SağırkayaPortekiz Milli Takımı
Portekiz Milli Takımı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2025
© AA / Halil Sağırkaya
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Portekiz, Almanya'yı 25 yıl sonra ilk kez mağlup ederek Uluslar Ligi finaline yükseldi. Cristiano Ronaldo, 220. milli maçında attığı 137. golle takımına galibiyeti getiren isim oldu.
UEFA Uluslar Ligi yarı finalinde Almanya'yla karşılaşan Portekiz, nefes kesen mücadeleyi 2-1 kazanarak finale yükseldi.
Almanya'nın Wirtz'le 49. dakikada öne geçtiği maçta Portekiz, 63. dakikada Conceicao’nun muhteşem golüyle skoru eşitledi. 68. dakikada Nuno Mendes’in sürüklediği atakta Cristiano Ronaldo’nun ağlara gönderdiği gol VAR kontrolünden sonra geçerli sayıldı ve Portekiz skoru 2-1 yaptı.
Almanya, son dakikalarda Diogo Jota, Conceicao ve Bruno Fernandes’in şutlarıyla beraberlik arasa da Ter Stegen’in kritik kurtarışları golü önledi. 87. dakikada yaşanan faul pozisyonları sonrası Fullkrug ve Wirtz sarı kartla cezalandırıldı.
İstatistiklere göre Portekiz 16 şutun 8’ini isabetli kullanırken, Almanya 14 şutta 5 isabet buldu. Topa sahip olma oranı ise yüzde 52 Almanya, yüzde 48 Portekiz şeklindeydi.
Portekiz, 25 yıl sonra Almanya’ya karşı ilk galibiyetini alırken, Cristiano Ronaldo milli takımdaki 137. golüne imza atarak rekorlarını sürdürdü.
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