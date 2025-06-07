https://anlatilaninotesi.com.tr/20250607/elon-musk-trumpin-epstein-dosyalarinda-yer-aldigini-iddia-eden-paylasimini-sildi-1096864551.html

Elon Musk, Trump'ın 'Epstein dosyalarında' yer aldığını iddia eden paylaşımını sildi

Elon Musk, Trump'ın 'Epstein dosyalarında' yer aldığını iddia eden paylaşımını sildi

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump ile son günlerde yaşadığı tartışmaların ardından Elon Musk'ın, Trump'ın Epstein dosyalarında isminin yer aldığını öne sürdüğü X... 07.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-07T20:07+0300

2025-06-07T20:07+0300

2025-06-07T20:12+0300

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jeffrey epstein

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Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra X platformu üzerinden Trump ile ilgili şiddetli eleştiriler yapan Musk'ın bazı paylaşımlarını kaldırdığı anlaşıldı.Musk'ın sildiği paylaşımlar arasında, 'Trump'ın isminin Epstein dosyalarında yer aldığını' iddia ettiği paylaşımın da olduğu görüldü.Elon Musk'ın söz konusu paylaşımı neden kaldırdığı bilinmezken, Beyaz Saray, Musk'ın iddiasının doğru olmadığını açıklamıştı.Trump'ın imzasını taşıyan vergi ve göç yasa tasarısını eleştirmesinden kaynaklanan sözlü atışmada Musk, Trump'ın 2024 seçimlerini kendi desteği sayesinde kazandığını ileri sürmüştü.Musk, ayrıca kamuoyunda Epstein dosyaları olarak bilinen ve kız çocuklarına cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturma suçlamalarıyla yargılanırken hapiste ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein davasına ilişkin dosyalarda ABD Başkanı Trump'ın adının da yer aldığını öne sürmüştü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250607/abd-baskan-yardimcisi-jd-vance-musk-trumpin-pesine-duserek-buyuk-hata-yapti-1096864431.html

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