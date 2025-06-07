https://anlatilaninotesi.com.tr/20250607/abd-baskan-yardimcisi-jd-vance-musk-trumpin-pesine-duserek-buyuk-hata-yapti-1096864431.html
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance: Musk, Trump'ın peşine düşerek büyük hata yaptı
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance: Musk, Trump'ın peşine düşerek büyük hata yaptı
Sputnik Türkiye
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Beyaz Saray'dan ayrılmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump ile tartışma yaşayan Elon Musk'ın 'Trump'ın peşine düşerek büyük... 07.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-07T19:56+0300
2025-06-07T19:56+0300
2025-06-07T19:56+0300
dünya
abd
elon musk
donald trump
j.d. vance
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/07/1096864274_0:140:2680:1648_1920x0_80_0_0_f5d2696d9d626234502b900a173488fe.jpg
ABD Başkan Yardımcısı Vance, Theo Von isimli Amerikalı komedyene verdiği röportajda, hem Musk'ı eleştirdi hem de ikili arasındaki anlaşmazlığın büyütülmemesi gerektiğini söyledi.Vance, Musk'ın Beyaz Saray'daki görevinden ayrıldıktan sonra 'Trump'ın peşine düşmesinin büyük bir hata olduğunu' savunarak Musk'ın 'duygusal' davrandığını ifade etti.Elon Musk'ın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımları o anlık duygusal durumuyla ilişkilendiren Vance, Trump ile Musk arasındaki tartışmanın çok büyütülmemesi gerektiğini belirtti."Umarım Elon sonunda geri döner. Belki şu anda bu mümkün değildir çünkü çok sert bir tavır sergiledi" değerlendirmesinde bulunan Vance, "Bakın bu tür durumlar herkesin başına gelebilir. Ben de son 24 saat içinde Elon Musk'tan daha kötü bir şekilde sinirlerime hakim olamadığım bir durum yaşadım" yorumunu yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250607/musk-ile-trump-arasinda-soguk-nezaket-sadece-iyi-dileklerini-iletince-ayni-sekilde-yanitini-verdi-1096852006.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/07/1096864274_150:0:2531:1786_1920x0_80_0_0_f834d93c6039d6258f3351897fe85cd1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, elon musk, donald trump, j.d. vance
abd, elon musk, donald trump, j.d. vance
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance: Musk, Trump'ın peşine düşerek büyük hata yaptı
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Beyaz Saray'dan ayrılmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump ile tartışma yaşayan Elon Musk'ın 'Trump'ın peşine düşerek büyük bir hata yaptığını' dile getirdi.
ABD Başkan Yardımcısı Vance, Theo Von isimli Amerikalı komedyene verdiği röportajda, hem Musk'ı eleştirdi hem de ikili arasındaki anlaşmazlığın büyütülmemesi gerektiğini söyledi.
Vance, Musk'ın Beyaz Saray'daki görevinden ayrıldıktan sonra 'Trump'ın peşine düşmesinin büyük bir hata olduğunu' savunarak Musk'ın 'duygusal' davrandığını ifade etti.
Elon Musk'ın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımları o anlık duygusal durumuyla ilişkilendiren Vance, Trump ile Musk arasındaki tartışmanın çok büyütülmemesi gerektiğini belirtti.
"Umarım Elon sonunda geri döner. Belki şu anda bu mümkün değildir çünkü çok sert bir tavır sergiledi" değerlendirmesinde bulunan Vance, "Bakın bu tür durumlar herkesin başına gelebilir. Ben de son 24 saat içinde Elon Musk'tan daha kötü bir şekilde sinirlerime hakim olamadığım bir durum yaşadım" yorumunu yaptı.