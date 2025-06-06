https://anlatilaninotesi.com.tr/20250606/bakan-yerlikaya-acikladi-10-kisi-oldu-bin-319-kisi-yaralandi-1096844210.html

Bakan Yerlikaya açıkladı: 10 kişi öldü, bin 319 kişi yaralandı

Bakan Yerlikaya açıkladı: 10 kişi öldü, bin 319 kişi yaralandı

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, arife günü meydana gelen 863 trafik kazasında 10 kişinin hayatını kaybettiği bin 319 kişinin yaralandığını açıkladı. 06.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-06T15:39+0300

2025-06-06T15:39+0300

2025-06-06T15:39+0300

türki̇ye

ali yerlikaya

i̇çişleri bakanlığı

trafik kazası

kurban bayramı

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Kurban Bayramı tatilinin başladığı arife gününde Türkiye'de meydana gelen 863 trafik kazasında 10 kişi hayatını kaybetti, bin 319 kişi yaralandı. Acı bilançoyu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından açıkladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kurban Bayram tatilinin başladığını ifade ederek, arife günü (dün) 863 trafik kazasının meydana geldiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, bu kazalarda 10 vatandaşın olay yerinde hayatını kaybettiğini, bin 319 vatandaşın ise yaralandığını dile getirdi. 2.6 milyon araç otoyolları kullandıBakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı: "Kurban Bayramı tatilinde emniyet ve jandarma trafik ekiplerimiz vatandaşlarımızın güvenliği için gerekli önlemleri alıyor, denetimleri büyük bir hassasiyetle sürdürüyor. Arefe gününde Ulaştırma Bakanlığımızın verilerine göre 2 milyon 591 bin 34 araç otoyollarını kullandı. Arefe gününde trafik ekiplerimizce de bu araçlardan 23 bin 275’ine hız ve radar işlemi yapıldı.Oran yüzde 0,9. Aşırı hız yapmayarak trafik kurallarına uyan yüzde 99.1 oranındaki her bir sürücümüze ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Diğer yüzde 0,9’luk kısmın da daha dikkatli davranarak aşırı hız yapmayacağına, hem kendisinin hem sevdiklerinin hem de masum insanların canlarını riske atmayacağına yürekten inanıyorum. Onlar da yüzde 99,1’lik kurallara uyan sürücülerimizin yanında olacaklardır. Denetlemelerimiz işlem yapmak için değil, kazaları önlemek ve can kaybımızı sıfıra indirmek içindir. Trafik kurallarına uyalım, bayram sevincimize hüzün karışmasın. Yollar, bizleri sevdiklerimize kavuşturmak için var, ayırmak için değil."

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ali yerlikaya, i̇çişleri bakanlığı, trafik kazası, kurban bayramı