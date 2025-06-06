https://anlatilaninotesi.com.tr/20250606/direksiyon-basinda-uyuyakalan-alkollu-surucunun-ehliyetine-2043e-kadar-el-konuldu-1096843446.html
Direksiyon başında uyuyakalan alkollü sürücünün ehliyetine 2043'e kadar el konuldu
Direksiyon başında uyuyakalan alkollü sürücünün ehliyetine 2043'e kadar el konuldu
Sputnik Türkiye
Yalova'da polis ekipleri direksiyon başında uyurken bulunan alkollü sürücünün ehliyetine 2043 yılına kadar el koydu. 06.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-06T14:35+0300
2025-06-06T14:35+0300
2025-06-06T14:35+0300
türki̇ye
yalova
alkollü araç kullanımı
trafik cezası
ehliyet
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/1e/1094997776_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_a0749dbdbbcf383aa94076894ca2f1c3.jpg
Kurban Bayramı nedeniyle trafik denetimleri sıkılaşırken Yalova'da denetim yapan ekipler ilginç bir olayla karşılaştı. Yol kenarına çekilmiş bir araçta direksiyon başında uyurken bir kişiyi bulan polis hemen test yaptı. Sürücü 4.15 promil alkollü çıktı. Sürücünün ehliyetine 2043 yılına kadar el konuldu, 37 bin 354 lira da para cezası kesildi. Ehliyetini 18 yıl sonra alacakYalova Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Kurban Bayramı tedbirleri çerçevesinde yaptığı denetimlerde Yalova-İzmit kara yolunda sağ şerit üzerinde duran otomobilin direksiyonunda Y.G'yi uyurken buldu. Y.G'nin yapılan kontrollerinde 4,15 promil alkollü olduğu belirlendi.Y.G'ye ilgili kanuna muhalefet suçundan 37 bin 354 lira ceza kesen polis ekipleri, sürücünün ehliyetine de 15 Ocak 2043'e kadar geçici olarak el koydu. Sürücü, adli işlemler için Çiftlikköy Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250605/sarkici-fatma-turgut-alkol-testini-gecemedi-ehliyetine-el-konuldu-1096819801.html
türki̇ye
yalova
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/1e/1094997776_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_62a54a088502627d9ca3c501ab1e145e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
yalova, alkollü araç kullanımı, trafik cezası, ehliyet
yalova, alkollü araç kullanımı, trafik cezası, ehliyet
Direksiyon başında uyuyakalan alkollü sürücünün ehliyetine 2043'e kadar el konuldu
Yalova'da polis ekipleri direksiyon başında uyurken bulunan alkollü sürücünün ehliyetine 2043 yılına kadar el koydu.
Kurban Bayramı nedeniyle trafik denetimleri sıkılaşırken Yalova'da denetim yapan ekipler ilginç bir olayla karşılaştı. Yol kenarına çekilmiş bir araçta direksiyon başında uyurken bir kişiyi bulan polis hemen test yaptı. Sürücü 4.15 promil alkollü çıktı. Sürücünün ehliyetine 2043 yılına kadar el konuldu, 37 bin 354 lira da para cezası kesildi.
Ehliyetini 18 yıl sonra alacak
Yalova Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Kurban Bayramı tedbirleri çerçevesinde yaptığı denetimlerde Yalova-İzmit kara yolunda sağ şerit üzerinde duran otomobilin direksiyonunda Y.G'yi uyurken buldu. Y.G'nin yapılan kontrollerinde 4,15 promil alkollü olduğu belirlendi.
Y.G'ye ilgili kanuna muhalefet suçundan 37 bin 354 lira ceza kesen polis ekipleri, sürücünün ehliyetine de 15 Ocak 2043'e kadar geçici olarak el koydu. Sürücü, adli işlemler için Çiftlikköy Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.