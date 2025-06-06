https://anlatilaninotesi.com.tr/20250606/direksiyon-basinda-uyuyakalan-alkollu-surucunun-ehliyetine-2043e-kadar-el-konuldu-1096843446.html

Direksiyon başında uyuyakalan alkollü sürücünün ehliyetine 2043'e kadar el konuldu

Direksiyon başında uyuyakalan alkollü sürücünün ehliyetine 2043'e kadar el konuldu

Sputnik Türkiye

Yalova'da polis ekipleri direksiyon başında uyurken bulunan alkollü sürücünün ehliyetine 2043 yılına kadar el koydu. 06.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-06T14:35+0300

2025-06-06T14:35+0300

2025-06-06T14:35+0300

türki̇ye

yalova

alkollü araç kullanımı

trafik cezası

ehliyet

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/1e/1094997776_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_a0749dbdbbcf383aa94076894ca2f1c3.jpg

Kurban Bayramı nedeniyle trafik denetimleri sıkılaşırken Yalova'da denetim yapan ekipler ilginç bir olayla karşılaştı. Yol kenarına çekilmiş bir araçta direksiyon başında uyurken bir kişiyi bulan polis hemen test yaptı. Sürücü 4.15 promil alkollü çıktı. Sürücünün ehliyetine 2043 yılına kadar el konuldu, 37 bin 354 lira da para cezası kesildi. Ehliyetini 18 yıl sonra alacakYalova Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Kurban Bayramı tedbirleri çerçevesinde yaptığı denetimlerde Yalova-İzmit kara yolunda sağ şerit üzerinde duran otomobilin direksiyonunda Y.G'yi uyurken buldu. Y.G'nin yapılan kontrollerinde 4,15 promil alkollü olduğu belirlendi.Y.G'ye ilgili kanuna muhalefet suçundan 37 bin 354 lira ceza kesen polis ekipleri, sürücünün ehliyetine de 15 Ocak 2043'e kadar geçici olarak el koydu. Sürücü, adli işlemler için Çiftlikköy Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250605/sarkici-fatma-turgut-alkol-testini-gecemedi-ehliyetine-el-konuldu-1096819801.html

türki̇ye

yalova

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yalova, alkollü araç kullanımı, trafik cezası, ehliyet