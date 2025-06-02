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Dünya markaları için üretim yapan dev şirket darboğazda: Konkordato talebinde bulundu
Dünya markaları için üretim yapan dev şirket darboğazda: Konkordato talebinde bulundu
Sputnik Türkiye
Türkiye'nin önde gelen tekstil firmalarından biri olan Uğur Balkuv Triko konkordato talebinde bulundu. 02.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-02T14:35+0300
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ekonomi̇
konkordato
hugo boss
zara
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Tekstil sektörünün önde gelen şirketlerinden biri olan 39 yıldır üretim yapan Uğur Balkuv Triko konkordato talebinde bulundu. Mango, Zara, Massimo Dutti gibi dünya markalarına ürün üreten şirketin üç fabrikası bulunuyor. Yüzlerce çalışana sahip olan şirket için mahkeme kararını üç ay sonra açıklayacak. Dünya markalarına üretim yapıyorMango, Zara, Hugo Boss, Massimo Dutti gibi dünyanın en ünlü markalarına ürün üreten Uğur Balkuv Triko, geçtiğimiz günlerde konkordato talebinde bulunmuştu. İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen davada, şirket için üç aylık geçici mühlet kararı verildi. Mahkeme kararında şirketin 7 gün içinde itiraz edebileceği de belirtti.
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konkordato, hugo boss, zara, uğur balkuv triko
konkordato, hugo boss, zara, uğur balkuv triko

Dünya markaları için üretim yapan dev şirket darboğazda: Konkordato talebinde bulundu

14:35 02.06.2025
fabrika
fabrika - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2025
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Türkiye'nin önde gelen tekstil firmalarından biri olan Uğur Balkuv Triko konkordato talebinde bulundu.
Tekstil sektörünün önde gelen şirketlerinden biri olan 39 yıldır üretim yapan Uğur Balkuv Triko konkordato talebinde bulundu. Mango, Zara, Massimo Dutti gibi dünya markalarına ürün üreten şirketin üç fabrikası bulunuyor. Yüzlerce çalışana sahip olan şirket için mahkeme kararını üç ay sonra açıklayacak.

Dünya markalarına üretim yapıyor

Mango, Zara, Hugo Boss, Massimo Dutti gibi dünyanın en ünlü markalarına ürün üreten Uğur Balkuv Triko, geçtiğimiz günlerde konkordato talebinde bulunmuştu. İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen davada, şirket için üç aylık geçici mühlet kararı verildi. Mahkeme kararında şirketin 7 gün içinde itiraz edebileceği de belirtti.
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