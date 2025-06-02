https://anlatilaninotesi.com.tr/20250602/dunya-markalari-icin-uretim-yapan-dev-sirket-darbogazda-konkordato-talebinde-bulundu-1096728557.html

Dünya markaları için üretim yapan dev şirket darboğazda: Konkordato talebinde bulundu

Dünya markaları için üretim yapan dev şirket darboğazda: Konkordato talebinde bulundu

Sputnik Türkiye

Türkiye'nin önde gelen tekstil firmalarından biri olan Uğur Balkuv Triko konkordato talebinde bulundu. 02.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-02T14:35+0300

2025-06-02T14:35+0300

2025-06-02T14:35+0300

ekonomi̇

konkordato

hugo boss

zara

uğur balkuv triko

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Tekstil sektörünün önde gelen şirketlerinden biri olan 39 yıldır üretim yapan Uğur Balkuv Triko konkordato talebinde bulundu. Mango, Zara, Massimo Dutti gibi dünya markalarına ürün üreten şirketin üç fabrikası bulunuyor. Yüzlerce çalışana sahip olan şirket için mahkeme kararını üç ay sonra açıklayacak. Dünya markalarına üretim yapıyorMango, Zara, Hugo Boss, Massimo Dutti gibi dünyanın en ünlü markalarına ürün üreten Uğur Balkuv Triko, geçtiğimiz günlerde konkordato talebinde bulunmuştu. İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen davada, şirket için üç aylık geçici mühlet kararı verildi. Mahkeme kararında şirketin 7 gün içinde itiraz edebileceği de belirtti.

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Sputnik Türkiye

konkordato, hugo boss, zara, uğur balkuv triko