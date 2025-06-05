https://anlatilaninotesi.com.tr/20250605/trump-12-ulke-vatandaslarinin-abdye-girisi-tamamen-yasaklandi-7-ulkeninki-kisitlandi-1096810679.html

Trump: 12 ülke vatandaşlarının ABD'ye girişi tamamen yasaklandı, 7 ülkeninki kısıtlandı

Trump: 12 ülke vatandaşlarının ABD'ye girişi tamamen yasaklandı, 7 ülkeninki kısıtlandı

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, yayımladığı bildirge ile Afganistan, Çad, Kongo, Myanmar, Ekvator Ginesi, Haiti, İran, Libya ve Yemen'den ABD'ye girişleri tamamen... 05.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-05T04:11+0300

2025-06-05T04:11+0300

2025-06-05T04:11+0300

dünya

abd

donald trump

yasak

kısıtlama

afganistan

çad

demokratik kongo cumhuriyeti

ekvator ginesi

eritre

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ABD Başkanı Donald Trump, 2 ülkeden ABD'ye girişleri tamamen yasakladı. Trump'ın yayımlanan bildirisinin metnine göre, Afganistan, Çad, Kongo, Myanmar, Ekvator Ginesi, Haiti, İran, Libya ve Yemen'den ABD'ye girişler yasaklandı.Bildiride şu ifadeler yer aldı:7 ülke vatandaşlarına da kısıtlamaAyrıca Trump, yayımlanan bildiri metnine göre, Küba, Türkmenistan ve Venezüella'nın da aralarında bulunduğu yedi ülkenin vatandaşlarının ABD'ye girişini kısmen kısıtladı.Kısıtlama, yayımlanan bildiride şöyle duyuruldu:

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afganistan

çad

demokratik kongo cumhuriyeti

ekvator ginesi

eritre

haiti

i̇ran

libya

sudan

yemen

burundi

küba

laos

sierra leone

togo

türkmenistan

venezüella

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Sputnik Türkiye

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