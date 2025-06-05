https://anlatilaninotesi.com.tr/20250605/trump-12-ulke-vatandaslarinin-abdye-girisi-tamamen-yasaklandi-7-ulkeninki-kisitlandi-1096810679.html
Trump: 12 ülke vatandaşlarının ABD'ye girişi tamamen yasaklandı, 7 ülkeninki kısıtlandı
Trump: 12 ülke vatandaşlarının ABD'ye girişi tamamen yasaklandı, 7 ülkeninki kısıtlandı
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, yayımladığı bildirge ile Afganistan, Çad, Kongo, Myanmar, Ekvator Ginesi, Haiti, İran, Libya ve Yemen'den ABD'ye girişleri tamamen... 05.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-05T04:11+0300
2025-06-05T04:11+0300
2025-06-05T04:11+0300
dünya
abd
donald trump
yasak
kısıtlama
afganistan
çad
demokratik kongo cumhuriyeti
ekvator ginesi
eritre
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ABD Başkanı Donald Trump, 2 ülkeden ABD'ye girişleri tamamen yasakladı. Trump'ın yayımlanan bildirisinin metnine göre, Afganistan, Çad, Kongo, Myanmar, Ekvator Ginesi, Haiti, İran, Libya ve Yemen'den ABD'ye girişler yasaklandı.Bildiride şu ifadeler yer aldı:7 ülke vatandaşlarına da kısıtlamaAyrıca Trump, yayımlanan bildiri metnine göre, Küba, Türkmenistan ve Venezüella'nın da aralarında bulunduğu yedi ülkenin vatandaşlarının ABD'ye girişini kısmen kısıtladı.Kısıtlama, yayımlanan bildiride şöyle duyuruldu:
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afganistan
çad
demokratik kongo cumhuriyeti
ekvator ginesi
eritre
haiti
i̇ran
libya
sudan
yemen
burundi
küba
laos
sierra leone
togo
türkmenistan
venezüella
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abd, donald trump, yasak, kısıtlama, afganistan, çad, demokratik kongo cumhuriyeti, ekvator ginesi, eritre, haiti, i̇ran, libya, somali, sudan, yemen, burundi, küba, laos, sierra leone, togo, türkmenistan, venezüella
abd, donald trump, yasak, kısıtlama, afganistan, çad, demokratik kongo cumhuriyeti, ekvator ginesi, eritre, haiti, i̇ran, libya, somali, sudan, yemen, burundi, küba, laos, sierra leone, togo, türkmenistan, venezüella
Trump: 12 ülke vatandaşlarının ABD'ye girişi tamamen yasaklandı, 7 ülkeninki kısıtlandı
ABD Başkanı Donald Trump, yayımladığı bildirge ile Afganistan, Çad, Kongo, Myanmar, Ekvator Ginesi, Haiti, İran, Libya ve Yemen'den ABD'ye girişleri tamamen yasakladı, Burundi, Küba, Laos, Sierra Leone, Togo, Türkmenistan ve Venezüella vatandaşlarına ise kısıtlama getirdi.
ABD Başkanı Donald Trump, 2 ülkeden ABD'ye girişleri tamamen yasakladı.
Trump'ın yayımlanan bildirisinin metnine göre, Afganistan, Çad, Kongo, Myanmar, Ekvator Ginesi, Haiti, İran, Libya ve Yemen'den ABD'ye girişler yasaklandı.
Bildiride şu ifadeler yer aldı:
ABD'nin dış politika, ulusal güvenlik ve terörle mücadele hedeflerini göz önünde bulundurarak, Afganistan, Burma, Çad, Kongo Cumhuriyeti, Ekvator Ginesi, Eritre, Haiti, İran, Libya, Somali, Sudan ve Yemen vatandaşlarının ülkeye girişini tamamen kısıtlamaya ve sınırlamaya karar verdim
7 ülke vatandaşlarına da kısıtlama
Ayrıca Trump, yayımlanan bildiri metnine göre, Küba, Türkmenistan ve Venezüella'nın da aralarında bulunduğu yedi ülkenin vatandaşlarının ABD'ye girişini kısmen kısıtladı.
Kısıtlama, yayımlanan bildiride şöyle duyuruldu:
Aşağıdaki 7 ülkenin vatandaşlarının girişini kısmen kısıtlamaya ve sınırlamaya karar verdim:
Burundi,
Küba,
Laos,
Sierra Leone,
Togo,
Türkmenistan
Venezüella.
Bu kısıtlamalar göçmenler ve göçmen olmayanların girişini birbirinden ayırır, ancak her ikisi için de geçerlidir