https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/kanada-basbakani-mark-carney-celik-ve-aluminyuma-gumruk-vergisinin-yuzde-50ye-yukselmesi-haksiz-ve-1096807967.html

Kanada Başbakanı Mark Carney: Çelik ve alüminyuma gümrük vergisinin yüzde 50'ye yükselmesi 'haksız ve yasa dışı'

Kanada Başbakanı Mark Carney: Çelik ve alüminyuma gümrük vergisinin yüzde 50'ye yükselmesi 'haksız ve yasa dışı'

Sputnik Türkiye

Kanada Başbakanı Mark Carney, çelik ve alüminyuma gümrük vergisinin yüzde 50'ye yükselmesinin 'haksız ve yasa dışı' olduğunu söyledi. 04.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-04T22:53+0300

2025-06-04T22:53+0300

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Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatına uygulanan yüzde 25'lik gümrük vergisini yüzde 50'ye yükseltmesine tepki göstererek, bu artışı 'haksız ve yasa dışı' olarak nitelendirdi.Bu artışın yalnızca Kanada'ya yönelik hamle olmadığını, küresel uygulama olduğunu vurgulayan Carney, iki ülkenin ticari ilişkileri konusunda 'yoğun görüşmeler' yürüttüğünü aktardı.Ontario Başbakanı Ford: Derhal karşılık vermeliyizKanada Yayın Kurumunun (CBC) haberine göre Kanada'nın en kalabalık eyaleti Ontario'nun Başbakanı Doug Ford, misilleme yapılması için merkezi Ottawa hükümetine çağrıda bulundu.Ford, ABD'nin çelik ürünlerine yüzde 25 daha vergi eklenmesi fikrini ileri sürerek, "Öylece oturup ABD Başkanı Donald Trump'ın bizi ezip geçmesine izin veremeyiz. Her geçen gün sektörlerde belirsizlik yaratıyor, çelik fiyatlarına ek maliyet yüklüyor. Bu yüzden derhal karşılık vermeliyiz." dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/resmen-yururlukte-trump-celik-ve-aluminyum-ithalatina-uygulanan-gumruk-vergisini-yuzde-50ye-1096775591.html

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