Siyaset Bilimci Umur Tugay Yücel: Ukrayna’nın saldırıları süreci değiştirmez

“Sonunda söyleyeceğimi başta söylemek isterim ki Ukrayna saldırıları savaşın gidişatını değiştirecek bir durum yaratmıyor. Evet, Ukrayna bu tarz saldırılar ile hâlâ savaşabilirim demek istiyor. Çünkü hem Batılıların kendisinden umudunu kesmemesi için hem de iktidarını korumak için. Hatırlarsanız; Ukrayna'nın Kursk saldırıları sözde Zelenskiy'nin elini güçlendirecekti ancak böyle olmadı. Şu an cephede ilerleyen bir Rus ordusu var. Ukrayna cephedeki Rus ordusunun ilerleyişini durdurmak yerine Rusya içlerinde sansasyonel saldırılara başvuruyor. Bu da bize gösteriyor ki Ukrayna tarafının bir ateşkeste ordusuna nefes aldırmak ve yeni sansasyonel saldırılar için hazırlık yapmak ilk hedefi olacak. Özellikle Avrupalılar da açık açık silah, para ve istihbarat yardımına devam edeceğini ilan ediyor. Bu saldırılarda Avrupa ve ABD olmadan Ukrayna'nın bunu başaramayacağı ortadadır. Ukrayna'daki durumda gittikçe karmaşık bir hal alıyor. Ekonomik olarak Batıya göbekten bağımlı, cephede gerileyen, milyonlarca insanın terk ettiği ve uluslararası desteğini her geçen gün kaybeden bir Ukrayna var. Bu durum bir bakıma Zelenski yönetiminin daha radikal kararlar alabileceğini gösteriyor. Umarım İstanbul'daki müzakere süreci olumsuz etkilenmez.”