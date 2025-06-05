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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250605/siyaset-bilimci-umur-tugay-yucel-ukraynanin-saldirilari-sureci-degistirmez--1096814226.html
Siyaset Bilimci Umur Tugay Yücel: Ukrayna’nın saldırıları süreci değiştirmez
Siyaset Bilimci Umur Tugay Yücel: Ukrayna’nın saldırıları süreci değiştirmez
Sputnik Türkiye
Ukrayna yönetimi barış görüşmelerinin devam ettiği bu günlerde Rusya’ya yönelik saldırılarını arttırdı. Bu saldırıları değerlendiren Siyaset Bilimci Umur Tugay... 05.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-05T09:24+0300
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Ukrayna yönetimi barış müzakerelerinin gündemde olduğu bu günlerde Rusya’ya yönelik saldırılarını arttırdı. Bu saldırılar karşısında Rusya Devlet Başkanı Putin yaptığı açıklamada, “Cephede büyük kayıplar veren Kiev, terör saldırılarına başvuruyor, Ukraynalılar müzakereleri aksatıyor ve Rusya'ya terörist baskı uygulayarak ateşkes istiyor” ifadeleri kullandı.'Rusya içlerinde sansasyonel saldırılara başvuruyor'Yapılan bu saldırıları değerlendiren Siyaset Bilimci Umur Tugay Yücel şu ifadeleri kullandı:‘Rus ordusunda çok şey değişti’Yaşanan saldırıların Rusya’nın kendini yenilemesine neden olduğunu vurgu yapan Yücel sözlerini şöyle sürdürdü:“Bugün askeri manada dokunulmaz bir ülkenin olmadığını olamayacağını anlamamız gerekiyor. Artık herkes vurulabilir yada zarar görebilir. Savaş konseptleri hızlı bir değişim içinde. Lakin bununla beraber Rusya'nın vurulan uçakları Sovyetler Birliği döneminden kalan stratejik ama eski uçaklar. Bir bakıma bu durum Rusların yeni teknoloji ile donatılmış uçaklar yapmasına yol açacak. Rus ordusu bugün hem kendini yeniliyor hem de savaş tecrübesi kazanıyor. Olaya birde bu yönden bakmak gerektiğini düşünüyorum. Nitekim savaşın ilk yıllarındaki Rus ordusundan bugüne çok şey değişti.”
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/rusya-sorusturma-komitesi-kursk-ve-bryansk-bolgelerindeki-uc-saldiriyi-da-ukrayna-ozel-servisleri-1096801239.html
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ukrayna, umur tugay yücel, rusya, kiev
ukrayna, umur tugay yücel, rusya, kiev

Siyaset Bilimci Umur Tugay Yücel: Ukrayna’nın saldırıları süreci değiştirmez

09:24 05.06.2025
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Ukrayna yönetimi barış görüşmelerinin devam ettiği bu günlerde Rusya’ya yönelik saldırılarını arttırdı. Bu saldırıları değerlendiren Siyaset Bilimci Umur Tugay Yücel, Kiev yönetimin Rusya’nın ilerleyişini durduramadığını belirtti.
Ukrayna yönetimi barış müzakerelerinin gündemde olduğu bu günlerde Rusya’ya yönelik saldırılarını arttırdı. Bu saldırılar karşısında Rusya Devlet Başkanı Putin yaptığı açıklamada, “Cephede büyük kayıplar veren Kiev, terör saldırılarına başvuruyor, Ukraynalılar müzakereleri aksatıyor ve Rusya'ya terörist baskı uygulayarak ateşkes istiyor” ifadeleri kullandı.

'Rusya içlerinde sansasyonel saldırılara başvuruyor'

Yapılan bu saldırıları değerlendiren Siyaset Bilimci Umur Tugay Yücel şu ifadeleri kullandı:
“Sonunda söyleyeceğimi başta söylemek isterim ki Ukrayna saldırıları savaşın gidişatını değiştirecek bir durum yaratmıyor. Evet, Ukrayna bu tarz saldırılar ile hâlâ savaşabilirim demek istiyor. Çünkü hem Batılıların kendisinden umudunu kesmemesi için hem de iktidarını korumak için. Hatırlarsanız; Ukrayna'nın Kursk saldırıları sözde Zelenskiy'nin elini güçlendirecekti ancak böyle olmadı. Şu an cephede ilerleyen bir Rus ordusu var. Ukrayna cephedeki Rus ordusunun ilerleyişini durdurmak yerine Rusya içlerinde sansasyonel saldırılara başvuruyor. Bu da bize gösteriyor ki Ukrayna tarafının bir ateşkeste ordusuna nefes aldırmak ve yeni sansasyonel saldırılar için hazırlık yapmak ilk hedefi olacak. Özellikle Avrupalılar da açık açık silah, para ve istihbarat yardımına devam edeceğini ilan ediyor. Bu saldırılarda Avrupa ve ABD olmadan Ukrayna'nın bunu başaramayacağı ortadadır. Ukrayna'daki durumda gittikçe karmaşık bir hal alıyor. Ekonomik olarak Batıya göbekten bağımlı, cephede gerileyen, milyonlarca insanın terk ettiği ve uluslararası desteğini her geçen gün kaybeden bir Ukrayna var. Bu durum bir bakıma Zelenski yönetiminin daha radikal kararlar alabileceğini gösteriyor. Umarım İstanbul'daki müzakere süreci olumsuz etkilenmez.”

‘Rus ordusunda çok şey değişti’

Yaşanan saldırıların Rusya’nın kendini yenilemesine neden olduğunu vurgu yapan Yücel sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bugün askeri manada dokunulmaz bir ülkenin olmadığını olamayacağını anlamamız gerekiyor. Artık herkes vurulabilir yada zarar görebilir. Savaş konseptleri hızlı bir değişim içinde. Lakin bununla beraber Rusya'nın vurulan uçakları Sovyetler Birliği döneminden kalan stratejik ama eski uçaklar. Bir bakıma bu durum Rusların yeni teknoloji ile donatılmış uçaklar yapmasına yol açacak. Rus ordusu bugün hem kendini yeniliyor hem de savaş tecrübesi kazanıyor. Olaya birde bu yönden bakmak gerektiğini düşünüyorum. Nitekim savaşın ilk yıllarındaki Rus ordusundan bugüne çok şey değişti.”
Aleksandr Bastrıkin - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2025
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