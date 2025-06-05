https://anlatilaninotesi.com.tr/20250605/emekli-albay-ve-uzman-rustem-klupov-koprulerin-havaya-ucurulmasi-bir-teror-eylemidir-1096810299.html

Emekli Albay ve uzman Rüstem Klupov: Köprülerin havaya uçurulması bir terör eylemidir

Emekli Albay ve uzman Rüstem Klupov: Köprülerin havaya uçurulması bir terör eylemidir

Sputnik Türkiye

Eski bir Sovyet ve Rus askeri istihbarat subayı, Rusya Kahramanı, Yedek Albay, Afganistan ve Çeçenistan savaşları gazisi olan Rüstem Klupov, krayna’nın... 05.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-05T02:48+0300

2025-06-05T02:48+0300

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Eski bir Sovyet ve Rus askeri istihbarat subayı, Rusya Kahramanı, Yedek Albay, Afganistan ve Çeçenistan savaşları gazisi olan Rüstem Klupov, Ukrayna’nın Rusya’daki köprü ve demiryolu altyapısına yönelik saldırıları değerlendirdi. Klupov, “Savunma öncelikle kendi topraklarında yapılır. Düşman topraklarında gerçekleştirilen eylemler ise zaten bir saldırı sayılır. Bu nedenle, böyle bir eylemi meşru müdafaa olarak değerlendirmek doğru olmaz.” ifadelerini kullandı.Klupov, açıklamasına, “Eğer Rus topraklarındaki köprüler ve demiryolu hatları gibi altyapıların havaya uçurulması, açıkça birliklerimize zarar vermek, askeri malzeme taşımak ya da demiryolları boyunca hareket eden askeri birliklere zarar vermek amacıyla yapılmış olsaydı, o zaman durumu farklı göstermek mümkün olabilirdi.” sözleriyle devam etti.Askeri uzman, saldırıların gerçekte sivil tesislere yönelik olduğunu vurgulayarak, “Evet, bu altyapılar çift kullanımlı olabilir. Demiryolu askeri yük taşıyorsa askeri hedef olarak kabul edilebilir. Ancak eğer bu hatta sivil trenler seyahat ediyor ve siviller hayatını kaybediyorsa, patlama sıradan sivillere maksimum zararı vermek amacıyla yapılmış demektir.” dedi.Rüstem Klupov, açıklamasına ek olarak, “Bu tür eylemler sivil nüfusu sindirmeye ve devlet liderliğinin politikasını değiştirmeye yönelik bir terör saldırısıdır. Başka türlü yorumlanamaz. Bu, açık bir terör eylemidir.” ifadelerini kullandı.

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