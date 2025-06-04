https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/rusya-sorusturma-komitesi-kursk-ve-bryansk-bolgelerindeki-uc-saldiriyi-da-ukrayna-ozel-servisleri-1096801239.html

Rusya Soruşturma Komitesi: Kursk ve Bryansk bölgelerindeki üç terör saldırısını da Ukrayna özel servisleri düzenledi

Rusya Soruşturma Komitesi: Kursk ve Bryansk bölgelerindeki üç terör saldırısını da Ukrayna özel servisleri düzenledi

Sputnik Türkiye

Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı Bastrıkin, Kursk ve Bryansk bölgelerindeki üç terör saldırısının da Ukrayna özel servisleri tarafından düzenlendiğini... 04.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-04T17:04+0300

2025-06-04T17:04+0300

2025-06-04T17:25+0300

ukrayna kri̇zi̇

kursk

bryansk

ukrayna

rusya soruşturma komitesi

aleksandr bastrıkin

tnt

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Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksandr Bastrıkin, Bryansk ve Kursk bölgelerindeki demiryollarındaki köprülerin altına yerleştirilen cihazların Ukrayna menşeli olduğunu bildirdi.Bastrıkin, Bryansk ve Kursk bölgelerindeki terör saldırılarının yol açtığı toplam zararın yaklaşık 1 milyar ruble olduğu bilgisini verdi.Bryansk bölgesindeki köprüde üç adet patlayıcı cihazın yerleştirildiğinin tespit edildiğini söyleyen Bastrıkin, bu düzeneklerin toplam gücünün TNT eşdeğeri olarak yaklaşık 15 kg olduğunu vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250601/rusyanin-bryansk-bolgesinde-kopru-trenin-uzerine-coktu-yaralilar-var-1096692349.html

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bryansk

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kursk, bryansk, ukrayna, rusya soruşturma komitesi, aleksandr bastrıkin, tnt