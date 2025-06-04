https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/rusya-sorusturma-komitesi-kursk-ve-bryansk-bolgelerindeki-uc-saldiriyi-da-ukrayna-ozel-servisleri-1096801239.html
Rusya Soruşturma Komitesi: Kursk ve Bryansk bölgelerindeki üç terör saldırısını da Ukrayna özel servisleri düzenledi
Rusya Soruşturma Komitesi: Kursk ve Bryansk bölgelerindeki üç terör saldırısını da Ukrayna özel servisleri düzenledi
Sputnik Türkiye
Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı Bastrıkin, Kursk ve Bryansk bölgelerindeki üç terör saldırısının da Ukrayna özel servisleri tarafından düzenlendiğini... 04.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-04T17:04+0300
2025-06-04T17:04+0300
2025-06-04T17:25+0300
ukrayna kri̇zi̇
kursk
bryansk
ukrayna
rusya soruşturma komitesi
aleksandr bastrıkin
tnt
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/04/1096801398_0:91:1071:693_1920x0_80_0_0_9571d6c118986718c7b269ab42a0b27b.png
Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksandr Bastrıkin, Bryansk ve Kursk bölgelerindeki demiryollarındaki köprülerin altına yerleştirilen cihazların Ukrayna menşeli olduğunu bildirdi.Bastrıkin, Bryansk ve Kursk bölgelerindeki terör saldırılarının yol açtığı toplam zararın yaklaşık 1 milyar ruble olduğu bilgisini verdi.Bryansk bölgesindeki köprüde üç adet patlayıcı cihazın yerleştirildiğinin tespit edildiğini söyleyen Bastrıkin, bu düzeneklerin toplam gücünün TNT eşdeğeri olarak yaklaşık 15 kg olduğunu vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250601/rusyanin-bryansk-bolgesinde-kopru-trenin-uzerine-coktu-yaralilar-var-1096692349.html
kursk
bryansk
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/04/1096801398_15:0:1058:782_1920x0_80_0_0_7040d3ac6e33e7167d1b12f9248f5646.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kursk, bryansk, ukrayna, rusya soruşturma komitesi, aleksandr bastrıkin, tnt
kursk, bryansk, ukrayna, rusya soruşturma komitesi, aleksandr bastrıkin, tnt
Rusya Soruşturma Komitesi: Kursk ve Bryansk bölgelerindeki üç terör saldırısını da Ukrayna özel servisleri düzenledi
17:04 04.06.2025 (güncellendi: 17:25 04.06.2025)
Ayrıntılar geliyor
Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı Bastrıkin, Kursk ve Bryansk bölgelerindeki üç terör saldırısının da Ukrayna özel servisleri tarafından düzenlendiğini belirtti.
Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksandr Bastrıkin, Bryansk ve Kursk bölgelerindeki demiryollarındaki köprülerin altına yerleştirilen cihazların Ukrayna menşeli olduğunu bildirdi.
Toplanan deliller, her üç terör saldırısının da şüphesiz Ukrayna özel servisleri tarafından organize edildiğini açıkça ortaya koyuyor.
Bastrıkin, Bryansk ve Kursk bölgelerindeki terör saldırılarının yol açtığı toplam zararın yaklaşık 1 milyar ruble olduğu bilgisini verdi.
Bryansk bölgesindeki köprüde üç adet patlayıcı cihazın yerleştirildiğinin tespit edildiğini söyleyen Bastrıkin, bu düzeneklerin toplam gücünün TNT eşdeğeri olarak yaklaşık 15 kg olduğunu vurguladı.