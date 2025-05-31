https://anlatilaninotesi.com.tr/20250531/maliyenin-analizine-takilan-doktorlar-gonullu-oldu-21-milyarlik-matrah-artirdilar-1096682825.html
Maliyenin analizine takılan doktorlar 'gönüllü' oldu: 2.1 milyarlık matrah artırdılar
Maliyenin analizine takılan doktorlar 'gönüllü' oldu: 2.1 milyarlık matrah artırdılar
Sputnik Türkiye
Özel muayenesi olan doktorlar Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın analizine takıldı. Sisteme takılan doktorlar gönüllü uyumla 2.1 milyar liralık matrah artışı... 31.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-31T13:19+0300
2025-05-31T13:19+0300
2025-05-31T13:19+0300
ekonomi̇
gelir i̇daresi başkanlığı
mehmet şimşek
vergi
vergi borcu
vergi kaçırma
vergi beyannemesi
doktor
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, yapay zeka destekli sistemle, özel muayenehanesi bulunan 28 bin 931 doktoru taradı, sisteme takılan doktorlar gönüllü uyumla 2,1 milyar liralık matrah artışı yaptı. Gönüllü uyuma katılmayan doktorlar hakkında inceleme başlatılacak. Özel muayenesi olan doktorlar mercek altına alındıGelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yürütülen analiz çalışması, serbest meslek grubu içinde en yüksek potansiyele sahip doktorlar üzerinde yoğunlaştı. Bu kapsamda, özel muayenehanesi bulunan 28 bin 931 doktora yönelik "Doktorluk Faaliyetinde Bulunan Serbest Meslek Erbaplarına İlişkin Analiz Çalışması" yapıldı.Ceza yerine gönüllü uyum tercih edildiBu çalışmada, yapay zeka ve makine öğrenmesi algoritmaları devreye alındı, çok değişkenli veri kümeleriyle çalışan risk senaryoları oluşturdu. Yapay zeka destekli senaryolarla mükelleflerin risk düzeyleri değerlendirildi.Analizler sonucunda 3 bin 663 doktor, vergi uyumu açısından "yüksek riskli" olarak tanımlandı. Ancak bu mükelleflere doğrudan cezai işlem yapılmadı. Bunun yerine, önleyici denetim ve gönüllü uyum yaklaşımı tercih edildi. Doktorlara vergi mevzuatı açısından gerekli bilgilendirme ve yönlendirmeler yapıldı. Riskli gruptaki mükellefler bilgilendirilerek pişmanlıkla beyanlarını güncellemeye davet edildi.Doktorlar 'pişmanlık hükümlerinden' yararlandıBu uygulama sonucunda, riskli olarak değerlendirilen 3 bin 663 doktordan 1701'i pişmanlık hükümlerinden yararlanarak gelir vergisi beyannamesi verdi. Bu beyanlar kapsamında 1,7 milyar lira matrah bildirildi.Beyan edilen tutar üzerinden yapılan hesaplamaya göre, mükellef başına ortalama matrah uyum öncesine göre 5 kat arttı.Aralık 2023 dönemine ilişkin KDV beyannameleri üzerinden yapılan analizde de kanuni süresi içinde beyan edilen teslim ve hizmet tutarı yaklaşık 9 milyon lira düzeyinde kalırken, aynı döneme ait 2025 yılı içerisinde verilen düzeltme beyannameleriyle bildirilen tutar 358 milyon liraya ulaştı.Bu veriler, ilk etapta yapılan beyanların önemli ölçüde eksik olduğunu ancak önleyici denetim ve bilgilendirme süreci sonrasında yapılan düzeltmelerin yüksekliğini ortaya koydu.Çalışma kapsamında riskli gruba dahil olmayan 158 doktor özelinde de etki analizi yapıldı. Bu doktorlar, 2025 yılı içinde herhangi bir zorlayıcı işlem olmadan pişmanlıkla beyanda bulundu.Söz konusu hekimler, toplamda 76 milyon lira matrah bildirdi. Böylece, çalışma kapsamında gönüllü uyumla 2,1 milyar liralık matrah artışında bulunuldu.Gönüllü uyuma yanıt veren doktorlar hakkında vergi incelemesi işlemi yapılmadı. Gönüllü uyuma uymayan doktorlar için inceleme başlatılacakgönüllü uyuma çağrıldığı halde gelmeyen veya yaptığı açıklamalar kabul edilmeyen doktorlar hakkında takdire sevk ya da vergi incelemesi süreçleri başlatılacak.Doktorların mali bilgilerinin yanında, giderlerinin de vergi mevzuatına uygun olup olmadığı incelemede tespit edilecek. Bu süreçte Sağlık Bakanlığının ilgili birimlerinden de doktorların muayene ve ameliyat bilgileri talep edilecek.Bu modeli yaygınlaştıracağız
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250317/doktorlara-yapay-zeka-destekli-vergi-denetimi-15-milyar-liralik-hasilat-sekreter-ve-eski-eslerin-1094577575.html
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gelir i̇daresi başkanlığı, mehmet şimşek, vergi, vergi borcu, vergi kaçırma, vergi beyannemesi, doktor
gelir i̇daresi başkanlığı, mehmet şimşek, vergi, vergi borcu, vergi kaçırma, vergi beyannemesi, doktor
Maliyenin analizine takılan doktorlar 'gönüllü' oldu: 2.1 milyarlık matrah artırdılar
Özel muayenesi olan doktorlar Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın analizine takıldı. Sisteme takılan doktorlar gönüllü uyumla 2.1 milyar liralık matrah artışı yaptı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yapay zeka destekli sistemle, özel muayenehanesi bulunan 28 bin 931 doktoru taradı, sisteme takılan doktorlar gönüllü uyumla 2,1 milyar liralık matrah artışı yaptı. Gönüllü uyuma katılmayan doktorlar hakkında inceleme başlatılacak.
Özel muayenesi olan doktorlar mercek altına alındı
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yürütülen analiz çalışması, serbest meslek grubu içinde en yüksek potansiyele sahip doktorlar üzerinde yoğunlaştı. Bu kapsamda, özel muayenehanesi bulunan 28 bin 931 doktora yönelik "Doktorluk Faaliyetinde Bulunan Serbest Meslek Erbaplarına İlişkin Analiz Çalışması" yapıldı.
Ceza yerine gönüllü uyum tercih edildi
Bu çalışmada, yapay zeka ve makine öğrenmesi algoritmaları devreye alındı, çok değişkenli veri kümeleriyle çalışan risk senaryoları oluşturdu. Yapay zeka destekli senaryolarla mükelleflerin risk düzeyleri değerlendirildi.
Analizler sonucunda 3 bin 663 doktor, vergi uyumu açısından "yüksek riskli" olarak tanımlandı. Ancak bu mükelleflere doğrudan cezai işlem yapılmadı. Bunun yerine, önleyici denetim ve gönüllü uyum yaklaşımı tercih edildi. Doktorlara vergi mevzuatı açısından gerekli bilgilendirme ve yönlendirmeler yapıldı. Riskli gruptaki mükellefler bilgilendirilerek pişmanlıkla beyanlarını güncellemeye davet edildi.
Doktorlar 'pişmanlık hükümlerinden' yararlandı
Bu uygulama sonucunda, riskli olarak değerlendirilen 3 bin 663 doktordan 1701'i pişmanlık hükümlerinden yararlanarak gelir vergisi beyannamesi verdi. Bu beyanlar kapsamında 1,7 milyar lira matrah bildirildi.
Beyan edilen tutar üzerinden yapılan hesaplamaya göre, mükellef başına ortalama matrah uyum öncesine göre 5 kat arttı.
Aralık 2023 dönemine ilişkin KDV beyannameleri üzerinden yapılan analizde de kanuni süresi içinde beyan edilen teslim ve hizmet tutarı yaklaşık 9 milyon lira düzeyinde kalırken, aynı döneme ait 2025 yılı içerisinde verilen düzeltme beyannameleriyle bildirilen tutar 358 milyon liraya ulaştı.
Bu veriler, ilk etapta yapılan beyanların önemli ölçüde eksik olduğunu ancak önleyici denetim ve bilgilendirme süreci sonrasında yapılan düzeltmelerin yüksekliğini ortaya koydu.
Çalışma kapsamında riskli gruba dahil olmayan 158 doktor özelinde de etki analizi yapıldı. Bu doktorlar, 2025 yılı içinde herhangi bir zorlayıcı işlem olmadan pişmanlıkla beyanda bulundu.
Söz konusu hekimler, toplamda 76 milyon lira matrah bildirdi. Böylece, çalışma kapsamında gönüllü uyumla 2,1 milyar liralık matrah artışında bulunuldu.Gönüllü uyuma yanıt veren doktorlar hakkında vergi incelemesi işlemi yapılmadı.
Gönüllü uyuma uymayan doktorlar için inceleme başlatılacak
gönüllü uyuma çağrıldığı halde gelmeyen veya yaptığı açıklamalar kabul edilmeyen doktorlar hakkında takdire sevk ya da vergi incelemesi süreçleri başlatılacak.
Doktorların mali bilgilerinin yanında, giderlerinin de vergi mevzuatına uygun olup olmadığı incelemede tespit edilecek. Bu süreçte Sağlık Bakanlığının ilgili birimlerinden de doktorların muayene ve ameliyat bilgileri talep edilecek.
Bu modeli yaygınlaştıracağız
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de gönüllü uyumun vergi sistemindeki önemine vurgu yaparak, "Kayıt dışılıkla mücadelemizi sadece ceza ve yaptırımlarla değil, aynı zamanda mükelleflerimizi bilgilendirerek, yönlendirerek sürdürüyoruz. Bu çalışmayla gördük ki, önleyici denetim modeli sayesinde milyonlarca liralık gelir gönüllü olarak beyan edildi. Bu, sadece gelir artışı değil, aynı zamanda vergi adaletine olan güvenin göstergesidir." dedi. Gönüllü uyumun, sürdürülebilir kamu maliyesi için vazgeçilmez olduğunu kaydeden Şimşek, "Vergi sistemimize güvenen, zamanında ve doğru beyanda bulunan tüm mükelleflerimize teşekkür ediyoruz. Bu modeli yaygınlaştırarak kayıt dışılıkla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.