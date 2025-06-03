https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/milli-takim-kadrosunda-3-isim-cikartildi-ahmed-kutucu-dahil-edildi-1096744886.html
Milli Takım kadrosunda 3 isim çıkartıldı: Ahmed Kutucu dahil edildi
Milli Takım kadrosunda 3 isim çıkartıldı: Ahmed Kutucu dahil edildi
Sputnik Türkiye
A Millî Takım’da Hakan Çalhanoğlu, Uğurcan Çakır ve Mustafa Hekimoğlu sakatlık nedeniyle çıkarıldı. Yerlerine Galatasaraylı Ahmed Kutucu dahil edildi.
2025-06-03T07:25+0300
2025-06-03T07:25+0300
2025-06-03T07:25+0300
spor
hakan çalhanoğlu
uğurcan çakır
milli takım
kadro
kadro dışı
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A Milli Futbol Takımı’nın ABD ve Meksika ile oynayacağı özel maçlar öncesinde aday kadroda sakatlıklar nedeniyle değişikliğe gidildi.3 isim kadrodan çıkarıldıUEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint-Germain’e karşı forma giyen ve maç sırasında sakatlanan Hakan Çalhanoğlu, yapılan muayene ve tetkikler sonucu özel maçlar süresince tam olarak iyileşemeyeceği gerekçesiyle kadrodan çıkarıldı.Aynı şekilde, A Millî Takım sağlık ekibinin kampta yaptığı kontrollerde Uğurcan Çakır ve Mustafa Hekimoğlu’nun da mevcut sakatlıklarının özel maçlar dönemine kadar düzelmeyeceği belirlendi. Bu nedenle her iki oyuncunun da kadrodan çıkarılmasına karar verildi.TFF: Zorunlu değişiklik yapıldıTürkiye Futbol Federasyonu tarafından şu açıklama yapıldı:Ahmed Kutucu sürpriziAynı açıklamada, Galatasaray forması giyen Ahmed Kutucu’nun ABD’ye gidecek A Millî Takım aday kadrosuna dahil edildiği bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/fenerbahce-duyurdu-sportif-direktor-mario-branco-takimdan-ayrildi-1096742337.html
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hakan çalhanoğlu sakatlık, uğurcan çakır kadro dışı, mustafa hekimoğlu milli takım, ahmed kutucu milli takım, türkiye abd maçı kadro, a milli takım değişiklik, tff açıklama kadro
hakan çalhanoğlu sakatlık, uğurcan çakır kadro dışı, mustafa hekimoğlu milli takım, ahmed kutucu milli takım, türkiye abd maçı kadro, a milli takım değişiklik, tff açıklama kadro
Milli Takım kadrosunda 3 isim çıkartıldı: Ahmed Kutucu dahil edildi
Hakan Çalhanoğlu, Uğurcan Çakır ve Mustafa Hekimoğlu sakatlık nedeniyle A Millî Takım kadrosundan çıkarıldı. Galatasaraylı Ahmed Kutucu, ABD’ye gidecek kadroya dahil edildi.
A Milli Futbol Takımı’nın ABD ve Meksika ile oynayacağı özel maçlar öncesinde aday kadroda sakatlıklar nedeniyle değişikliğe gidildi.
3 isim kadrodan çıkarıldı
UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint-Germain’e karşı forma giyen ve maç sırasında sakatlanan Hakan Çalhanoğlu, yapılan muayene ve tetkikler sonucu özel maçlar süresince tam olarak iyileşemeyeceği gerekçesiyle kadrodan çıkarıldı.
Aynı şekilde, A Millî Takım sağlık ekibinin kampta yaptığı kontrollerde Uğurcan Çakır ve Mustafa Hekimoğlu’nun da mevcut sakatlıklarının özel maçlar dönemine kadar düzelmeyeceği belirlendi. Bu nedenle her iki oyuncunun da kadrodan çıkarılmasına karar verildi.
TFF: Zorunlu değişiklik yapıldı
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından şu açıklama yapıldı:
"ABD ve Meksika ile oynayacağı özel maçlar için bugün akşam saatlerinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Boston kentine yolculuk edecek A Millî Takımımızın aday kadrosunda zorunlu olarak değişikliğe gidildi. Paris Saint-Germain ile Inter arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde sakatlık geçirerek oyundan çıkan Hakan Çalhanoğlu'nun Almanya'da gerçekleştirilen muayene ve tetkik sonuçlarını inceleyen A Millî Takım teknik heyeti, futbolcunun özel maçlar döneminde tam olarak sağlığına kavuşamayacağını tespit ettiğinden, oyuncumuzun aday kadrodan çıkarılması uygun bulundu. A Millî Takım sağlık heyetinin Uğurcan Çakır ve Mustafa Hekimoğlu'na kampta yaptığı muayene ve tetkiklerin ardından iki oyuncunun da mevcut sakatlıklarının özel maçlar döneminde tam olarak iyileşmeyeceği belirlendiğinden, millî futbolcularımızın aday kadrodan çıkarılmasına karar verildi.”
Ahmed Kutucu sürprizi
Aynı açıklamada, Galatasaray forması giyen Ahmed Kutucu’nun ABD’ye gidecek A Millî Takım aday kadrosuna dahil edildiği bildirildi.