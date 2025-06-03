https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/milli-takim-kadrosunda-3-isim-cikartildi-ahmed-kutucu-dahil-edildi-1096744886.html

Milli Takım kadrosunda 3 isim çıkartıldı: Ahmed Kutucu dahil edildi

Milli Takım kadrosunda 3 isim çıkartıldı: Ahmed Kutucu dahil edildi

Sputnik Türkiye

A Millî Takım’da Hakan Çalhanoğlu, Uğurcan Çakır ve Mustafa Hekimoğlu sakatlık nedeniyle çıkarıldı. Yerlerine Galatasaraylı Ahmed Kutucu dahil edildi.

2025-06-03T07:25+0300

2025-06-03T07:25+0300

2025-06-03T07:25+0300

spor

hakan çalhanoğlu

uğurcan çakır

milli takım

kadro

kadro dışı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/0f/1076368661_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_16a15967e0d3751d05fc65858c3e4fa8.jpg

A Milli Futbol Takımı’nın ABD ve Meksika ile oynayacağı özel maçlar öncesinde aday kadroda sakatlıklar nedeniyle değişikliğe gidildi.3 isim kadrodan çıkarıldıUEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint-Germain’e karşı forma giyen ve maç sırasında sakatlanan Hakan Çalhanoğlu, yapılan muayene ve tetkikler sonucu özel maçlar süresince tam olarak iyileşemeyeceği gerekçesiyle kadrodan çıkarıldı.Aynı şekilde, A Millî Takım sağlık ekibinin kampta yaptığı kontrollerde Uğurcan Çakır ve Mustafa Hekimoğlu’nun da mevcut sakatlıklarının özel maçlar dönemine kadar düzelmeyeceği belirlendi. Bu nedenle her iki oyuncunun da kadrodan çıkarılmasına karar verildi.TFF: Zorunlu değişiklik yapıldıTürkiye Futbol Federasyonu tarafından şu açıklama yapıldı:Ahmed Kutucu sürpriziAynı açıklamada, Galatasaray forması giyen Ahmed Kutucu’nun ABD’ye gidecek A Millî Takım aday kadrosuna dahil edildiği bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/fenerbahce-duyurdu-sportif-direktor-mario-branco-takimdan-ayrildi-1096742337.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hakan çalhanoğlu sakatlık, uğurcan çakır kadro dışı, mustafa hekimoğlu milli takım, ahmed kutucu milli takım, türkiye abd maçı kadro, a milli takım değişiklik, tff açıklama kadro