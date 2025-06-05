https://anlatilaninotesi.com.tr/20250605/orbandan-abye-ukrayna-elestirisi-rusyaya-karsi-onleyici-saldiri-olarak-goruyorlar-1096826492.html

Orban’dan AB’ye Ukrayna eleştirisi: Rusya’ya karşı önleyici saldırı olarak görüyorlar

Orban’dan AB’ye Ukrayna eleştirisi: Rusya’ya karşı önleyici saldırı olarak görüyorlar

Sputnik Türkiye

Macaristan Başbakanı Orban, Avrupa Birliği (AB) liderlerinin Ukrayna’daki çatışmayı Rusya’ya karşı önleyici saldırı olarak gördüklerini, ama savaş yanlısı... 05.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-05T14:44+0300

2025-06-05T14:44+0300

2025-06-05T14:41+0300

ukrayna kri̇zi̇

macaristan

viktor orban

ukrayna

rusya

avrupa birliği

önleyici saldırı

nato

ekonomi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/10/1085884666_0:28:744:447_1920x0_80_0_0_ca3c9abbbee6f9b07e1ca757b3387161.png

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ülkenin parlamentosunda düzenlenen Karpat Havuzu Macarları Forumu’ndaki konuşması sırasında, AB yönetiminin savaş yanlısı politikasının ülkeye sadece kötülük getirdiğini ve geleceğini riske attığını söyledi.Orban, “Brüksel'in askeri propagandasına göre Rusya, AB ülkelerine ve hatta NATO'ya saldırabilir ve bunu ancak önleyici bir saldırı durdurabilir. Onların kafasında Ukrayna'daki savaş bir önleyici saldırı” ifadesini kullandı.Brüksel’in, Ukrayna’daki çatışmayı bahane ederek merkezileşmeyi artırmaya ve üye ülkelerin elinden daha fazla yetki almaya çalıştığının altını çizen Macar lider, “Bu savaş yanlısı politika bize sadece kötülük getiriyor ve geleceğimizi tehlikeye atıyor. Enerjiyi ve onunla birlikte günlük yaşamımızda ihtiyaç duyduğumuz neredeyse her şeyi daha pahalı hale getirdi ve bu yüzden Avrupa ekonomisi bugün sıkıntı çekiyor. Bu artık katıldığımız AB değil” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250605/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusunun-son-bir-gundeki-kaybi-bin-400-asker-1096822634.html

macaristan

ukrayna

rusya

avrupa birliği

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

macaristan, viktor orban, ukrayna, rusya, avrupa birliği, önleyici saldırı, nato, ekonomi