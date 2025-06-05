https://anlatilaninotesi.com.tr/20250605/orbandan-abye-ukrayna-elestirisi-rusyaya-karsi-onleyici-saldiri-olarak-goruyorlar-1096826492.html
Orban’dan AB’ye Ukrayna eleştirisi: Rusya’ya karşı önleyici saldırı olarak görüyorlar
Orban’dan AB’ye Ukrayna eleştirisi: Rusya’ya karşı önleyici saldırı olarak görüyorlar
Sputnik Türkiye
Macaristan Başbakanı Orban, Avrupa Birliği (AB) liderlerinin Ukrayna’daki çatışmayı Rusya’ya karşı önleyici saldırı olarak gördüklerini, ama savaş yanlısı... 05.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-05T14:44+0300
2025-06-05T14:44+0300
2025-06-05T14:41+0300
ukrayna kri̇zi̇
macaristan
viktor orban
ukrayna
rusya
avrupa birliği
önleyici saldırı
nato
ekonomi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/10/1085884666_0:28:744:447_1920x0_80_0_0_ca3c9abbbee6f9b07e1ca757b3387161.png
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ülkenin parlamentosunda düzenlenen Karpat Havuzu Macarları Forumu’ndaki konuşması sırasında, AB yönetiminin savaş yanlısı politikasının ülkeye sadece kötülük getirdiğini ve geleceğini riske attığını söyledi.Orban, “Brüksel'in askeri propagandasına göre Rusya, AB ülkelerine ve hatta NATO'ya saldırabilir ve bunu ancak önleyici bir saldırı durdurabilir. Onların kafasında Ukrayna'daki savaş bir önleyici saldırı” ifadesini kullandı.Brüksel’in, Ukrayna’daki çatışmayı bahane ederek merkezileşmeyi artırmaya ve üye ülkelerin elinden daha fazla yetki almaya çalıştığının altını çizen Macar lider, “Bu savaş yanlısı politika bize sadece kötülük getiriyor ve geleceğimizi tehlikeye atıyor. Enerjiyi ve onunla birlikte günlük yaşamımızda ihtiyaç duyduğumuz neredeyse her şeyi daha pahalı hale getirdi ve bu yüzden Avrupa ekonomisi bugün sıkıntı çekiyor. Bu artık katıldığımız AB değil” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250605/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusunun-son-bir-gundeki-kaybi-bin-400-asker-1096822634.html
macaristan
ukrayna
rusya
avrupa birliği
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/10/1085884666_57:0:688:473_1920x0_80_0_0_451635b915c087d19ec8b36743d56199.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
macaristan, viktor orban, ukrayna, rusya, avrupa birliği, önleyici saldırı, nato, ekonomi
macaristan, viktor orban, ukrayna, rusya, avrupa birliği, önleyici saldırı, nato, ekonomi
Orban’dan AB’ye Ukrayna eleştirisi: Rusya’ya karşı önleyici saldırı olarak görüyorlar
Macaristan Başbakanı Orban, Avrupa Birliği (AB) liderlerinin Ukrayna’daki çatışmayı Rusya’ya karşı önleyici saldırı olarak gördüklerini, ama savaş yanlısı propaganda yüzünden Avrupa ekonomisinin zarar gördüğünü belirtti.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ülkenin parlamentosunda düzenlenen Karpat Havuzu Macarları Forumu’ndaki konuşması sırasında, AB yönetiminin savaş yanlısı politikasının ülkeye sadece kötülük getirdiğini ve geleceğini riske attığını söyledi.
Orban, “Brüksel'in askeri propagandasına göre Rusya, AB ülkelerine ve hatta NATO'ya saldırabilir ve bunu ancak önleyici bir saldırı durdurabilir. Onların kafasında Ukrayna'daki savaş bir önleyici saldırı” ifadesini kullandı.
Brüksel’in, Ukrayna’daki çatışmayı bahane ederek merkezileşmeyi artırmaya ve üye ülkelerin elinden daha fazla yetki almaya çalıştığının altını çizen Macar lider, “Bu savaş yanlısı politika bize sadece kötülük getiriyor ve geleceğimizi tehlikeye atıyor. Enerjiyi ve onunla birlikte günlük yaşamımızda ihtiyaç duyduğumuz neredeyse her şeyi daha pahalı hale getirdi ve bu yüzden Avrupa ekonomisi bugün sıkıntı çekiyor. Bu artık katıldığımız AB değil” dedi.