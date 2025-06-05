https://anlatilaninotesi.com.tr/20250605/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusunun-son-bir-gundeki-kaybi-bin-400-asker-1096822634.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusunun son bir gündeki kaybı bin 400 asker
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusunun son bir gündeki kaybı bin 400 asker
Sputnik Türkiye
Ukrayna ve Donbass'ta özel askeri harekata devam eden Rus ordusu, düşman güçlerine ağır kayıplar verdirmeyi sürdürüyor. 05.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-05T13:06+0300
2025-06-05T13:06+0300
2025-06-05T13:03+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass'ta süren özel askeri harekatın son 24 saatine ilişkin gelişmeleri paylaştı.Tüm cephelerde ilerlemeye devam eden Rus ordusu son bir gün içerisinde Ukrayna ordusunun 1400 askerini etkisiz hale getirdi, 3 tank ve 12 zırhlı savaş aracını da imha etti.Ukrayna'daki İHA imalathane ve hangarlarına, mühimmat depolarına ve ayrıca 142 farklı noktadaki asker ve teçhizat yığınaklarına bombardıman düzenlendi.Rus hava savunma güçleri Ukrayna ordusuna ait ABD yapımı HIMARS füzesi ve 154 uçak tipi İHA imha etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250605/bati-yuzunden-ukrayna-baris-sansini-kaybetti-1096815994.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, donbass, himars
rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, donbass, himars
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusunun son bir gündeki kaybı bin 400 asker
Ukrayna ve Donbass'ta özel askeri harekata devam eden Rus ordusu, düşman güçlerine ağır kayıplar verdirmeyi sürdürüyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass'ta süren özel askeri harekatın son 24 saatine ilişkin gelişmeleri paylaştı.
Tüm cephelerde ilerlemeye devam eden Rus ordusu son bir gün içerisinde Ukrayna ordusunun 1400 askerini etkisiz hale getirdi, 3 tank ve 12 zırhlı savaş aracını da imha etti.
Ukrayna'daki İHA imalathane ve hangarlarına, mühimmat depolarına ve ayrıca 142 farklı noktadaki asker ve teçhizat yığınaklarına bombardıman düzenlendi.
Rus hava savunma güçleri Ukrayna ordusuna ait ABD yapımı HIMARS füzesi ve 154 uçak tipi İHA imha etti.