https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/marmarayda-yolcular-birbirine-girmisti-genc-kadin-iki-cocuklu-babadan-sikayetci-oldu-1096769894.html
Marmaray'da yolcular birbirine girmişti: Genç kadın, iki çocuklu babadan şikayetçi oldu
Marmaray'da yolcular birbirine girmişti: Genç kadın, iki çocuklu babadan şikayetçi oldu
Sputnik Türkiye
31 Mayıs’ta Marmaray’da yaşanan yol verme tartışması kavgaya dönüştü. Başörtülü genç kadın Z.A., çocuklarıyla yolculuk yapan D.E.’nin kendisine hakaret... 03.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-03T17:57+0300
2025-06-03T17:57+0300
2025-06-03T17:57+0300
türki̇ye
marmaray
kavga
yumruklu kavga
yolcu
yolcu otobüsü
yolcu treni
hakaret
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hakaret davası
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Marmaray’da yol verme tartışmasında Z.A., çocuklarıyla yolculuk yapan D.E.’den şikayetçi oldu.31 Mayıs'ta yaşanan yol verme tartışmasında, başörtülü Z.A. mağdur sıfatıyla verdiği ifadesinde, çocuklarıyla trene binen D.E.’nin kendisine hakaret ettiğini ve başörtüsünü hedef alarak aşağılayıcı sözler söylediğini belirtti. 'Sizden her yerde var, sürekli ayak altındasınız'Yolculuk sırasında yaşanan kavgayı ifadesinde aktaran başörtülü Z.A. şu ifadeleri kullandı:Soruşturma kapsamında D.E., E.D., İ.A. ve tanık K.T.'nin ifadeleri alındı. D.E. suçlamaları reddettiğini, E.D.’den şikayetçi olduğunu, diğer kişilerden ise olmadığını beyan etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250531/marmarayda-kavga-cocuklarinin-yaninda-babaya-yumruk-atildi-1096676096.html
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marmaray, kavga, yumruklu kavga, yolcu, yolcu otobüsü, yolcu treni, hakaret, kadına hakaret, hakaret davası, dine hakaret, i̇slam'a hakaret
marmaray, kavga, yumruklu kavga, yolcu, yolcu otobüsü, yolcu treni, hakaret, kadına hakaret, hakaret davası, dine hakaret, i̇slam'a hakaret
Marmaray'da yolcular birbirine girmişti: Genç kadın, iki çocuklu babadan şikayetçi oldu
31 Mayıs’ta Marmaray’da yaşanan yol verme tartışması kavgaya dönüştü. Başörtülü genç kadın Z.A., çocuklarıyla yolculuk yapan D.E.’nin kendisine hakaret ettiğini belirterek şikayetçi oldu. Z.A., darp edilen iki çocuk babası D.E.’nin başörtüsünü hedef aldığını iddia etti.
Marmaray’da yol verme tartışmasında Z.A., çocuklarıyla yolculuk yapan D.E.’den şikayetçi oldu.
31 Mayıs'ta yaşanan yol verme tartışmasında, başörtülü Z.A. mağdur sıfatıyla verdiği ifadesinde, çocuklarıyla trene binen D.E.’nin kendisine hakaret ettiğini ve başörtüsünü hedef alarak aşağılayıcı sözler söylediğini belirtti.
'Sizden her yerde var, sürekli ayak altındasınız'
Yolculuk sırasında yaşanan kavgayı ifadesinde aktaran başörtülü Z.A. şu ifadeleri kullandı:
Trene binerken bir şahıs (D.E.) bana, 'Çekil buradan. Niye burada duruyorsun? Çocuklarımla geçemiyorum. Çocuklarım sıkışsa bunun sorumluluğunu kim alacak?' gibi sözler söyleyerek trene bindi. Ben de kendisine, 'Ağabey, özür dilerim. Tren zaten sıkışık. Çekilebildiğim kadar çekildim' dedim. Ancak hemen arkama geçip yakın mesafeden kendi kendine konuşmaya devam etti. Başörtümü kastederek, 'Sizden her yerde var, sürekli ayak altındasınız' gibi aşağılayıcı ifadeler kullandı. Tartışmamak için 'Ya sabır ya selamet' dedim, bunu duyunca da alaycı bir şekilde, '20 yaşındaki kız 'ya sabır ya selamet' çekiyor" dedi. Tepki veremediğim için ağlamaya başladım. Uzaklaşmak istedim, ancak tren kalabalık olduğundan uzaklaşamadım. Bu sırada, ismini olay nedeniyle öğrendiğim E.D. adlı başka bir yolcu, inmek için kapıya yanaştı ve D.E.'ye, 'Kız ağlattın. Yaptığını beğendim mi? Neden uzatıyorsun? Senin çocukların varsa, o da birisinin çocuğu' dedi. D.E. ise, 'Sen ne karışıyorsun? Bu onunla benim aramda, seni ilgilendirmez' diyerek E.D.'yi tahrik etti. Ben panik halinde ağlamaya devam ederken, tartışma çıkmasın diye E.D.'ye 'Abi boşver, tartışmayın' dedim. Ancak D.E., E.D.'ye karşı tahrik edici sözler söylemeye devam etti. Bunun üzerine E.D., D.E.'ye vurdu ve daha sonra trenden indi.
Soruşturma kapsamında D.E., E.D., İ.A. ve tanık K.T.'nin ifadeleri alındı. D.E. suçlamaları reddettiğini, E.D.’den şikayetçi olduğunu, diğer kişilerden ise olmadığını beyan etti.