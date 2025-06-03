Marmaray'da yolcular birbirine girmişti: Genç kadın, iki çocuklu babadan şikayetçi oldu

Trene binerken bir şahıs (D.E.) bana, 'Çekil buradan. Niye burada duruyorsun? Çocuklarımla geçemiyorum. Çocuklarım sıkışsa bunun sorumluluğunu kim alacak?' gibi sözler söyleyerek trene bindi. Ben de kendisine, 'Ağabey, özür dilerim. Tren zaten sıkışık. Çekilebildiğim kadar çekildim' dedim. Ancak hemen arkama geçip yakın mesafeden kendi kendine konuşmaya devam etti. Başörtümü kastederek, 'Sizden her yerde var, sürekli ayak altındasınız' gibi aşağılayıcı ifadeler kullandı. Tartışmamak için 'Ya sabır ya selamet' dedim, bunu duyunca da alaycı bir şekilde, '20 yaşındaki kız 'ya sabır ya selamet' çekiyor" dedi. Tepki veremediğim için ağlamaya başladım. Uzaklaşmak istedim, ancak tren kalabalık olduğundan uzaklaşamadım. Bu sırada, ismini olay nedeniyle öğrendiğim E.D. adlı başka bir yolcu, inmek için kapıya yanaştı ve D.E.'ye, 'Kız ağlattın. Yaptığını beğendim mi? Neden uzatıyorsun? Senin çocukların varsa, o da birisinin çocuğu' dedi. D.E. ise, 'Sen ne karışıyorsun? Bu onunla benim aramda, seni ilgilendirmez' diyerek E.D.'yi tahrik etti. Ben panik halinde ağlamaya devam ederken, tartışma çıkmasın diye E.D.'ye 'Abi boşver, tartışmayın' dedim. Ancak D.E., E.D.'ye karşı tahrik edici sözler söylemeye devam etti. Bunun üzerine E.D., D.E.'ye vurdu ve daha sonra trenden indi.