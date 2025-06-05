https://anlatilaninotesi.com.tr/20250605/koklu-mobilya-firmasi-darbogazi-asamadi-iflasini-acikladi-1096816678.html

Köklü mobilya firması darboğazı aşamadı: İflasını açıkladı

Köklü mobilya firması darboğazı aşamadı: İflasını açıkladı

Sputnik Türkiye

Bursa'nın köklü mobilya üreticisi Perla Sofa iflas etti. 05.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-05T10:36+0300

2025-06-05T10:36+0300

2025-06-05T10:36+0300

ekonomi̇

bursa

konkordato

iflas

i̇cra ve i̇flas kanunu

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Bursa İnegöl'de faaliyet gösteren köklü mobilya firmalarından Perla Sofa, girdiği darboğazdan çıkamadı. Bir süre önce konkordato ilan eden firma, ekonomik krizden çıkamadı ve iflas etti. Mahkeme iflasına karar verdiUygun fiyatlı ürünleri yapı marketlerde ve e-ticaret sitelerinde satış yapan Perla Sofa Mobilya Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., ekonomik krizin pençesinden kurtulamadı. Şirket, Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin kararıyla resmen iflas etti.Patronlar Dünyası'nın haberine göre, Perla Sofa, daha önce konkordato süreciyle ayakta kalmaya çalışmıştı. Ocak 2025’te mahkeme tarafından üç aylık geçici konkordato süresi tanınmış, bu süre iki ay daha uzatılmıştı. Ancak yüksek borç yükü, artan üretim maliyetleri ve piyasadaki talep daralması, firmanın toparlanmasını engelledi.İnegöl’ün mobilya sektöründeki rekabetçi ortamında ayakta kalmaya çalışan şirket, ekonomik dalgalanmalara yenik düştü. Öte yandan, Perla Sofa’nın iflası, İnegöl’deki mobilya sektöründe yankı uyandırdı.

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bursa, konkordato, iflas, i̇cra ve i̇flas kanunu