https://anlatilaninotesi.com.tr/20250605/koklu-mobilya-firmasi-darbogazi-asamadi-iflasini-acikladi-1096816678.html
Köklü mobilya firması darboğazı aşamadı: İflasını açıkladı
Köklü mobilya firması darboğazı aşamadı: İflasını açıkladı
Sputnik Türkiye
Bursa'nın köklü mobilya üreticisi Perla Sofa iflas etti. 05.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-05T10:36+0300
2025-06-05T10:36+0300
2025-06-05T10:36+0300
ekonomi̇
bursa
konkordato
iflas
i̇cra ve i̇flas kanunu
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Bursa İnegöl'de faaliyet gösteren köklü mobilya firmalarından Perla Sofa, girdiği darboğazdan çıkamadı. Bir süre önce konkordato ilan eden firma, ekonomik krizden çıkamadı ve iflas etti. Mahkeme iflasına karar verdiUygun fiyatlı ürünleri yapı marketlerde ve e-ticaret sitelerinde satış yapan Perla Sofa Mobilya Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., ekonomik krizin pençesinden kurtulamadı. Şirket, Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin kararıyla resmen iflas etti.Patronlar Dünyası'nın haberine göre, Perla Sofa, daha önce konkordato süreciyle ayakta kalmaya çalışmıştı. Ocak 2025’te mahkeme tarafından üç aylık geçici konkordato süresi tanınmış, bu süre iki ay daha uzatılmıştı. Ancak yüksek borç yükü, artan üretim maliyetleri ve piyasadaki talep daralması, firmanın toparlanmasını engelledi.İnegöl’ün mobilya sektöründeki rekabetçi ortamında ayakta kalmaya çalışan şirket, ekonomik dalgalanmalara yenik düştü. Öte yandan, Perla Sofa’nın iflası, İnegöl’deki mobilya sektöründe yankı uyandırdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/ibbnin-otobus-ve-metrobus-ihalelerini-kazanan-firmaydi-iran-menseili-akia-konkordato-ilan-etti-1096668459.html
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bursa, konkordato, iflas, i̇cra ve i̇flas kanunu
bursa, konkordato, iflas, i̇cra ve i̇flas kanunu
Köklü mobilya firması darboğazı aşamadı: İflasını açıkladı
Bursa'nın köklü mobilya üreticisi Perla Sofa iflas etti.
Bursa İnegöl'de faaliyet gösteren köklü mobilya firmalarından Perla Sofa, girdiği darboğazdan çıkamadı. Bir süre önce konkordato ilan eden firma, ekonomik krizden çıkamadı ve iflas etti.
Mahkeme iflasına karar verdi
Uygun fiyatlı ürünleri yapı marketlerde ve e-ticaret sitelerinde satış yapan Perla Sofa Mobilya Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., ekonomik krizin pençesinden kurtulamadı. Şirket, Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin kararıyla resmen iflas etti.
Patronlar Dünyası'nın haberine göre, Perla Sofa, daha önce konkordato süreciyle ayakta kalmaya çalışmıştı. Ocak 2025’te mahkeme tarafından üç aylık geçici konkordato süresi tanınmış, bu süre iki ay daha uzatılmıştı. Ancak yüksek borç yükü, artan üretim maliyetleri ve piyasadaki talep daralması, firmanın toparlanmasını engelledi.
İnegöl’ün mobilya sektöründeki rekabetçi ortamında ayakta kalmaya çalışan şirket, ekonomik dalgalanmalara yenik düştü. Öte yandan, Perla Sofa’nın iflası, İnegöl’deki mobilya sektöründe yankı uyandırdı.