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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/ibbnin-otobus-ve-metrobus-ihalelerini-kazanan-firmaydi-iran-menseili-akia-konkordato-ilan-etti-1096668459.html
İBB'nin otobüs ve metrobüs ihalelerini kazanan firmaydı: İran menşeili Akia konkordato ilan etti
İBB'nin otobüs ve metrobüs ihalelerini kazanan firmaydı: İran menşeili Akia konkordato ilan etti
Sputnik Türkiye
İBB'nin otobüs ve metrobüs ihalelerini kazanan İran menşeili Akia ve bağlı beş şirketi darboğazdan çıkamadı, konkordato ilan etti. 30.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-30T18:22+0300
2025-05-30T18:22+0300
ekonomi̇
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
i̇ett
metrobüs
akia
i̇ran
konkordato
iflas
i̇cra ve i̇flas kanunu
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Bursa’daki karoser firması Tezeller’i satın alarak 2014 yılında Türkiye’de faaliyet göstermeye başlayan İran menşeili otobüsçü Akia ve bağlı 5 şirketi konkordato ilan etti. İstanbul’daki en büyük metrobüsler Akia üretimiydi. Akia’nın ürettiği otobüsler ayrıca İETT tarafından da kullanılıyordu.Geçici mühlet verildi, malvarlıklarının korunması için tedbirler alındıPatronlardünyası'nın haberine göre, Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş. (AKIA) ve bağlı beş şirket, 26 Mayıs 2025 itibarıyla üç aylık geçici konkordato sürecine girdi. Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin kararına göre, AKIA HESS Otomotiv, RST Filo ve Oto Kiralama, UFT Otomotiv Temizlik Hizmetleri, Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş. ve Ulaşım Motorlu Araçlar Servis Otomotiv Turizm şirketleri için geçici mühlet kararı verildi.Bu süreçte, şirketlerin malvarlıklarının korunması için tüm tedbirler alınacak ve konkordatonun başarıya ulaşma ihtimali, atanan üç kişilik geçici konkordato komiser heyeti tarafından değerlendirilecek.Mahkeme, konkordatonun tasdikine ilişkin ön inceleme ve ilk tahkikat duruşmasını 2 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirecek.İstanbul'un otobüsleri ve metrobüslerinde imzaları varTürkiye'nin önde gelen toplu taşıma araçları üreticilerinden biri olan AKIA, İstanbul Başakşehir'deki merkezi ve Bursa İnegöl'deki fabrikasıyla otobüs, midibüs ve metrobüs üretimi yapıyor.AKIA tarafından üretilen otobüs ve metrobüsler, başta İstanbul olmak üzere Türkiye'deki pek çok şehirde kullanılıyor. 2014 yılında kurulan şirketin ürün yelpazesinde Ultra LF12 EV, Ultra TB12, Ultra LE8, Ultra DD ve Metrobüs gibi modeller bulunuyor.Yerli üretim olsa da AKİA İran'ın en büyük toplu taşıma üreticisi olan şirketlerinden biri. İran'ın Tebriz kenti şirketin merkez üssü konumunda. 500 çalışanı olan şirket İran Doğu Azerbaycan eyaletinin en büyük sanayi üreticisi olarak biliniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250529/70-yillik-gida-sirketi-konkordato-ilan-etti-ekonomik-darbogazi-asamadi-1096621868.html
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i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), i̇ett, metrobüs, akia, i̇ran, konkordato, iflas, i̇cra ve i̇flas kanunu
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), i̇ett, metrobüs, akia, i̇ran, konkordato, iflas, i̇cra ve i̇flas kanunu

İBB'nin otobüs ve metrobüs ihalelerini kazanan firmaydı: İran menşeili Akia konkordato ilan etti

18:22 30.05.2025
© DHAMetrobüs kazası
Metrobüs kazası - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2025
© DHA
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İBB'nin otobüs ve metrobüs ihalelerini kazanan İran menşeili Akia ve bağlı beş şirketi darboğazdan çıkamadı, konkordato ilan etti.
Bursa’daki karoser firması Tezeller’i satın alarak 2014 yılında Türkiye’de faaliyet göstermeye başlayan İran menşeili otobüsçü Akia ve bağlı 5 şirketi konkordato ilan etti. İstanbul’daki en büyük metrobüsler Akia üretimiydi. Akia’nın ürettiği otobüsler ayrıca İETT tarafından da kullanılıyordu.

Geçici mühlet verildi, malvarlıklarının korunması için tedbirler alındı

Patronlardünyası'nın haberine göre, Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş. (AKIA) ve bağlı beş şirket, 26 Mayıs 2025 itibarıyla üç aylık geçici konkordato sürecine girdi. Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin kararına göre, AKIA HESS Otomotiv, RST Filo ve Oto Kiralama, UFT Otomotiv Temizlik Hizmetleri, Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş. ve Ulaşım Motorlu Araçlar Servis Otomotiv Turizm şirketleri için geçici mühlet kararı verildi.
Bu süreçte, şirketlerin malvarlıklarının korunması için tüm tedbirler alınacak ve konkordatonun başarıya ulaşma ihtimali, atanan üç kişilik geçici konkordato komiser heyeti tarafından değerlendirilecek.
Mahkeme, konkordatonun tasdikine ilişkin ön inceleme ve ilk tahkikat duruşmasını 2 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirecek.

İstanbul'un otobüsleri ve metrobüslerinde imzaları var

Türkiye'nin önde gelen toplu taşıma araçları üreticilerinden biri olan AKIA, İstanbul Başakşehir'deki merkezi ve Bursa İnegöl'deki fabrikasıyla otobüs, midibüs ve metrobüs üretimi yapıyor.
AKIA tarafından üretilen otobüs ve metrobüsler, başta İstanbul olmak üzere Türkiye'deki pek çok şehirde kullanılıyor. 2014 yılında kurulan şirketin ürün yelpazesinde Ultra LF12 EV, Ultra TB12, Ultra LE8, Ultra DD ve Metrobüs gibi modeller bulunuyor.
Yerli üretim olsa da AKİA İran'ın en büyük toplu taşıma üreticisi olan şirketlerinden biri. İran'ın Tebriz kenti şirketin merkez üssü konumunda. 500 çalışanı olan şirket İran Doğu Azerbaycan eyaletinin en büyük sanayi üreticisi olarak biliniyor.
fabrika - Sputnik Türkiye, 1920, 29.05.2025
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