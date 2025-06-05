https://anlatilaninotesi.com.tr/20250605/kamu-iscilerini-ilgilendiriyor-zam-icin-tarih-belli-oldu-1096816828.html

Kamu işçilerini ilgilendiriyor: Zam için tarih belli oldu

Kamu işçilerini ilgilendiriyor: Zam için tarih belli oldu

Sputnik Türkiye

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kamuda yaklaşık 600 bin işçinin sözleşme görüşmeleriyle ilgili ilk teklifi Kurban Bayramı'ndan sonra... 05.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-05T11:00+0300

2025-06-05T11:00+0300

2025-06-05T11:00+0300

ekonomi̇

kamu

kamu görevlisi

vedat ışıkhan

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Yaklaşık 600 bin işçinin sözleşme görüşmeleriyle ilgili ilk teklifi Kurban Bayramı'ndan sonra sendikalara sunulacak.Kamu işçilerinin sözleşme süreciBakan Işıkhan, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.Kamu işçisinin sözleşme sürecinin devam ettiğini anımsatan Işıkhan, görüşmelerde kamu işverenlerini temsil eden TÜHİS'in, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in talepleriyle ilgili çalışmalarını tamamladığını belirtti.Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ekiplerince sürecin yönetildiğini vurgulan Işıkhan, şu bilgileri verdi:

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Sputnik Türkiye

kamu, kamu görevlisi, vedat ışıkhan