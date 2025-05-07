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Bankalar 30 bin TL’yi aşan ödeme sunmaya hazırlanıyor: Emekli promosyonu nasıl alınır? Banka değişikliği nasıl yapılır?
Bankalar 30 bin TL’yi aşan ödeme sunmaya hazırlanıyor: Emekli promosyonu nasıl alınır? Banka değişikliği nasıl yapılır?
Sputnik Türkiye
Temmuz ayında maaşlara yapılacak zam öncesi bankalar emekliler için promosyon kampanyalarını yeniledi. Ödemeler 27 bin TL'yi geçerken, temmuz sonrası 30 bin TL... 07.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-07T08:09+0300
2025-05-07T08:09+0300
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emekli
emekli ikramiyesi
emekli maaşı
emekli banka promosyonu
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Temmuz ayı yaklaşırken, hem emekli maaş zamları hem de banka promosyonları gündemin en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. Nisan ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 4 aylık zam oranı yüzde 13,36 olarak kesinleşti. Memur emeklileri içinse bu oran yüzde 12,29 oldu. Mayıs ve Haziran enflasyon verilerinin ardından 2025'in ilk yarısına ait zam oranı netleşecek.Bu gelişmeler doğrultusunda bankalar, emekli promosyon kampanyalarını artırarak yeni müşteri çekme yarışına girdi. Özel bankalarda promosyon ödemeleri 25 bin TL’ye kadar çıkarken, bazı kamu bankalarında bu rakamın 27 bin TL’yi aştığı bildirildi.Bankalarda promosyon yarışı kızıştıEmekli maaşları artmadan önce promosyon anlaşması yapan vatandaşlar, zam sonrası promosyonlarını güncelleme şansını kaçırmamak için araştırmalarını hızlandırdı. Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, promosyon tutarlarının genel bir kalıp üzerinden belirlendiğini söyledi.Bunlara ek olarak alışveriş puanı, kredi kartı avantajları ve masrafsız bankacılık hizmetleri gibi promosyon dışı faydalar da sunuluyor.Temmuz zammıyla promosyonlar artar mı?Temmuz ayında açıklanacak zam oranlarının ardından promosyonların da artması bekleniyor. Yılmaz’a göre, yüzde 17 civarında bir enflasyon verisi ile en yüksek promosyon ödemesinin 31.590 TL’ye çıkması muhtemel.“Bayram ikramiyeleriyle birleşince bankalar daha cazip teklifler sunmak zorunda kalacak,” diyen Yılmaz, emeklilere internet üzerinden karşılaştırma yapmalarını ve banka avantajlarını incelemelerini tavsiye etti.Banka değişikliği nasıl yapılır?Emekliler, mevcut promosyon süresi dolmadan da banka değiştirme hakkına sahip. Bunun için e-Devlet üzerinden başvuru yaparak, yeni bir banka ile anlaşma yapılabiliyor. Yeni promosyon almak isteyenler için bu süreç tamamen dijital ortamda tamamlanabiliyor.
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Bankalar 30 bin TL’yi aşan ödeme sunmaya hazırlanıyor: Emekli promosyonu nasıl alınır? Banka değişikliği nasıl yapılır?

08:09 07.05.2025
© İHAEmekli maaş zammı
Emekli maaş zammı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.05.2025
© İHA
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Temmuz ayında maaşlara yapılacak zam öncesi bankalar emekliler için promosyon kampanyalarını yeniledi. Ödemeler 27 bin TL'yi geçerken, temmuz sonrası 30 bin TL seviyesinin aşılması bekleniyor.
Temmuz ayı yaklaşırken, hem emekli maaş zamları hem de banka promosyonları gündemin en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. Nisan ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 4 aylık zam oranı yüzde 13,36 olarak kesinleşti. Memur emeklileri içinse bu oran yüzde 12,29 oldu. Mayıs ve Haziran enflasyon verilerinin ardından 2025'in ilk yarısına ait zam oranı netleşecek.
Bu gelişmeler doğrultusunda bankalar, emekli promosyon kampanyalarını artırarak yeni müşteri çekme yarışına girdi. Özel bankalarda promosyon ödemeleri 25 bin TL’ye kadar çıkarken, bazı kamu bankalarında bu rakamın 27 bin TL’yi aştığı bildirildi.

Bankalarda promosyon yarışı kızıştı

Emekli maaşları artmadan önce promosyon anlaşması yapan vatandaşlar, zam sonrası promosyonlarını güncelleme şansını kaçırmamak için araştırmalarını hızlandırdı. Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, promosyon tutarlarının genel bir kalıp üzerinden belirlendiğini söyledi.
Mevcut Promosyon Ödemeleri (3 Yıl İçin):

Aylık Maaş Aralığı

Promosyon Tutarı

0 - 10.000 TL

5.000 TL

10.000 TL - 15.000 TL

8.000 TL

15.000 TL - 20.000 TL

10.000 TL

20.000 TL ve üzeri

12.000 TL

Bunlara ek olarak alışveriş puanı, kredi kartı avantajları ve masrafsız bankacılık hizmetleri gibi promosyon dışı faydalar da sunuluyor.

Temmuz zammıyla promosyonlar artar mı?

Temmuz ayında açıklanacak zam oranlarının ardından promosyonların da artması bekleniyor. Yılmaz’a göre, yüzde 17 civarında bir enflasyon verisi ile en yüksek promosyon ödemesinin 31.590 TL’ye çıkması muhtemel.
“Bayram ikramiyeleriyle birleşince bankalar daha cazip teklifler sunmak zorunda kalacak,” diyen Yılmaz, emeklilere internet üzerinden karşılaştırma yapmalarını ve banka avantajlarını incelemelerini tavsiye etti.

Banka değişikliği nasıl yapılır?

Emekliler, mevcut promosyon süresi dolmadan da banka değiştirme hakkına sahip. Bunun için e-Devlet üzerinden başvuru yaparak, yeni bir banka ile anlaşma yapılabiliyor. Yeni promosyon almak isteyenler için bu süreç tamamen dijital ortamda tamamlanabiliyor.
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