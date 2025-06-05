https://anlatilaninotesi.com.tr/20250605/bakan-yerlikaya-trafik-kazasi-magdurunun-videosunu-paylasti-asiri-hiz-uyarisi-yapti-1096824089.html
Bakan Yerlikaya, trafik kazası mağdurunun videosunu paylaştı, aşırı hız uyarısı yaptı
Bakan Yerlikaya, trafik kazası mağdurunun videosunu paylaştı, aşırı hız uyarısı yaptı
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyasından trafik kazası mağdurunun videosunu paylaşarak aşırı hız yapılmaması konusunda uyardı. 05.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-05T13:30+0300
2025-06-05T13:30+0300
2025-06-05T13:57+0300
türki̇ye
ali yerlikaya
trafik kazası
hız limiti
hız sınırı
tekerlekli sandalye
engelli
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından, geçirdiği trafik kazası sonucu tekerlekli sandalye kullanan Tuğçe Curca'ya ilişkin videolu paylaşım yaptı. Curca'nın 20 Kasım 2021'de evine dönerken trafikte aşırı hız yapması sonucu tekerlekli sandalyeye mahkum kaldığını belirten Yerlikaya, "Can kayıplarına neden olan trafikteki kural hatalarında ilk sırayı aşırı hız alıyor. Lütfen, aşırı hız yapmayalım." ifadesini kullandı.2024 yılında trafik kazalarında 6 bin 351 kişinin hayatını kaybettiğini, 385 bin 117 kişinin yaralandığını, engelli kaldığını belirten Bakan Yerlikaya, "Trafikte bir anlık aşırı hız, tüm ömrümüzü derinden etkileyebiliyor. Can kayıplarına neden olan trafikteki kural hatalarında ilk sırayı aşırı hız alıyor. Lütfen, aşırı hız yapmayalım. Aşırı hız, dönüşü olmayan tek yoldur. Tuğçe kardeşimize geçmiş olsun diyor, Allah'tan acil şifalar diliyorum." dedi.3 binden fazla kazanın nedeni aşırı hızTuğçe Curca ile yapılan röportaja, kaza görüntülerine ve kazalara ilişkin bazı istatistiklere yer verilen görüntülerde Curca yaşadığı kazayı şu sözlerle anlattı: "2011 yılında gece eve dönerken hız yaptım. Şeridime aniden atlayan araca çarpmamak için direksiyonu kırdım ve aracım 4 takla atıp denize uçtu. O gece yaptığım hız, bugün tekerlekli sandalyede olma nedenim." Geçen yıl meydana gelen kazaların 3 bin 657'sinin aşırı süratten meydana geldiği ve bu sebepten dolayı aynı yıl gerçekleşen kazalarda günde 10 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı. Hızdaki her 1 kilometrelik artışın ölümlü kaza riskini yüzde 4 artırdığı, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre hızdaki yüzde 5'lik düşüşün ölüm riskini yüzde 30 oranında azalttığı belirtildi.
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ali yerlikaya, trafik kazası, hız limiti, hız sınırı, tekerlekli sandalye, engelli
ali yerlikaya, trafik kazası, hız limiti, hız sınırı, tekerlekli sandalye, engelli
Bakan Yerlikaya, trafik kazası mağdurunun videosunu paylaştı, aşırı hız uyarısı yaptı
13:30 05.06.2025 (güncellendi: 13:57 05.06.2025)
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyasından trafik kazası mağdurunun videosunu paylaşarak aşırı hız yapılmaması konusunda uyardı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından, geçirdiği trafik kazası sonucu tekerlekli sandalye kullanan Tuğçe Curca'ya ilişkin videolu paylaşım yaptı. Curca'nın 20 Kasım 2021'de evine dönerken trafikte aşırı hız yapması sonucu tekerlekli sandalyeye mahkum kaldığını belirten Yerlikaya, "Can kayıplarına neden olan trafikteki kural hatalarında ilk sırayı aşırı hız alıyor. Lütfen, aşırı hız yapmayalım." ifadesini kullandı.
2024 yılında trafik kazalarında 6 bin 351 kişinin hayatını kaybettiğini, 385 bin 117 kişinin yaralandığını, engelli kaldığını belirten Bakan Yerlikaya, "Trafikte bir anlık aşırı hız, tüm ömrümüzü derinden etkileyebiliyor. Can kayıplarına neden olan trafikteki kural hatalarında ilk sırayı aşırı hız alıyor. Lütfen, aşırı hız yapmayalım. Aşırı hız, dönüşü olmayan tek yoldur. Tuğçe kardeşimize geçmiş olsun diyor, Allah'tan acil şifalar diliyorum." dedi.
3 binden fazla kazanın nedeni aşırı hız
Tuğçe Curca ile yapılan röportaja, kaza görüntülerine ve kazalara ilişkin bazı istatistiklere yer verilen görüntülerde Curca yaşadığı kazayı şu sözlerle anlattı:
"2011 yılında gece eve dönerken hız yaptım. Şeridime aniden atlayan araca çarpmamak için direksiyonu kırdım ve aracım 4 takla atıp denize uçtu. O gece yaptığım hız, bugün tekerlekli sandalyede olma nedenim."
Geçen yıl meydana gelen kazaların 3 bin 657'sinin aşırı süratten meydana geldiği ve bu sebepten dolayı aynı yıl gerçekleşen kazalarda günde 10 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı. Hızdaki her 1 kilometrelik artışın ölümlü kaza riskini yüzde 4 artırdığı, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre hızdaki yüzde 5'lik düşüşün ölüm riskini yüzde 30 oranında azalttığı belirtildi.